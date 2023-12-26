內壢美食推薦這間『馬柒韓式料理 matchi korean cuisine』，每次看完韓劇之後總是不自覺的被韓式料理給吸引，尤其是銅盤烤肉、韓式炸雞、豆腐鍋…等美食都好想吃，馬柒韓式料理 matchi korean cuisine就在元智大學附近，通常學區附近總有平價又好吃餐廳，來到學區找好料的就對了，不僅我想吃的料理通通有，有小孩最愛吃的辣炒年糕，可以邊享受自己烤肉樂盤的銅盤烤肉，供應整壺麥茶隨你喝，小菜免費無限續用，算是隱藏在中壢巷弄學區裡的熱門韓式料理店。

元智大學旁平價韓式料理

馬柒韓式料理交通資訊

馬柒韓式料理就在中壢元智大學附近，如果是騎車前往可以停在店家前方，開車則可以停放在元智生活會館前方力揚興仁停車場可以停放，一小時30元，步行不到一分鐘就能抵達。

我們是選在一開門營業就進入，可以選擇喜歡的座位區，大約可容納30人左右，後來陸續有附近的學生前往用餐，大家看起來像是常客直接拿著手機掃碼點餐，很方便的點餐方式。



馬柒韓式料理店內採用仿清水模的牆面和豐富的木頭質感，靠牆面的沙發座位區還有設計插座，如果手機臨時需要充電也可以使用，算是蠻貼心的小設計。

店內的座位坐起來也蠻舒服的，午餐時間可以選擇靠窗座位區會比較明亮些，後來離開時前面的座位區都坐滿客人用餐，建議假日還是早點到以免客滿呦~

網美牆植草區可以讓喜歡拍照的朋友來到這裡自拍，有不少妹妹們都喜歡在這區拍照，閨蜜們一起來拍照留念也挺不錯的。

不收服務費

用餐限制90分鐘

每人低消一分餐點

免費提供麥茶&小菜

如果想喝飲料也有從韓國進口的飲料與燒酒類，像是常在韓劇裡見到的真露復古燒酒馬格利酒都有，當然還有果汁系列囉~

<未成年請勿飲酒/開車請勿飲酒>

<未成年請勿飲酒/開車請勿飲酒>

麥茶免費暢飲

冰冰涼涼一整壺的麥茶免費暢飲，每桌都有一壺在桌邊可以隨時享用，沁涼又解辣。

每天會有三種韓式小菜免費供應，我們這天剛好遇到假日前往，店員說當天有多做不同的小菜，所以我們算是蠻幸運一次可以吃到五種不同口味的韓式小菜，就連韓式泡菜也是店家自製，吃完還可以再續喔!

辣韭菜是之前吃牛腸鍋時很愛的配菜，辣韭菜吃起來的口感保留了脆度與本身的獨特的香氣。

本身我就很愛吃這類的食材，魚板搭配著麻油的香氣和紅蘿蔔混合在一起很開胃又軟Q。

韓式泡菜更是在韓劇裡見到好像每個人都會醃泡菜，家家戶戶冰箱裡必備的食材，當然來到馬柒韓式料理也不容錯過，自家醃的泡菜吃起來辣味十足，我會挾一些放在豆腐鍋裡搭配著吃更有勁。

醃蘿蔔一向是我平常就很愛的小菜，吃起來口感清爽帶著脆口的滋味，用來搭配石鍋拌飯或是銅盤烤肉都很美味。

銅盤烤肉套餐

銅盤烤肉(牛/豬)擇一

豆腐鍋、泡菜鍋、大醬鍋(海鮮+30/牛/豬)擇一

石鍋拌飯(牛/豬)擇一

全家一起出門用餐，當然還是選擇套餐比較划算，也可以吃得到比較多種料理。

銅盤烤肉上桌時會先附上菜盤放在旁邊，送上時再加入高湯煮蔬菜，有高麗菜、小白菜、金針菇、紅蘿蔔絲、洋蔥和年糕，中間則是用來烤肉。

牛肉片有事先醃過，使用正統韓國的醃漬法醃漬，帶著甜甜的的薑蔥香醬味，牛肉不需要另外蘸醬很有味道，切成薄片也很容易烤。

烤的時間使用中火最佳，牛肉一放上烤盤就有滋滋作響的聲音，因為中間的烤盤如火太大容易乾燒，我們烤的都蠻成功的，空氣中飄滿了烤肉香氣，不知道是不是因為這樣像是傳染一樣，大家都點了好吃的銅盤烤肉，不管是單點或是套餐，每桌前都放上一鍋。

建議可以先吃原味吃得到烤肉本身的香氣，也可以吃得到烤肉的薑香味，店員說這在韓國當地就是這樣的味道，也能吃得到牛肉本身的甜味，吃起來也蠻嫩的。

一旁的蔬菜吃起來也很清甜，因為中間烤肉的肉汁精華都會流到旁邊，所以蔬菜會吸飽了湯汁，吃起來甜脆也更有層次。

豆腐鍋+海鮮

豆腐鍋可以選擇海鮮+30或是牛、豬肉，我每一種都選擇不同的主餐，這樣就能通通都吃到，海鮮有蝦子、魷魚和扇貝。

可別以為這紅通通的湯會很辣，連我這平時不敢吃太辣的幼幼班都可以接受的辣度，反而帶著蒜香的辣香氣，喝起來很暖胃，尤其是冷冷的冬天來上一鍋，身子完全都暖了，搭配底下大量的洋蔥讓湯頭喝起來帶著蔬菜的清甜香氣，豆腐也很嫩口，可以搭配一旁附上的白飯一起享用。

喜歡吃海鮮的朋友可以在點豆腐鍋時升級，因為海鮮煮湯頭會更鮮，光是喝湯我就連喝了好幾口~

往底下撈還有大量的金針菇與一整顆的蛋花，我喜歡蛋花充份泡在豆腐鍋湯汁裡，微微的辣度好下飯呀~

辣炒年糕麵

一向愛吃辣炒年糕的ANITA一見到有她愛的韓式料理當然就點了，見到有加麵的選項就點了辣炒年糕麵，其實這有點超乎意料之外的大盤，滿滿一包韓式泡麵的量，再加上韓國釜山直送的魚板，也很道地的加上了一整顆的水煮蛋。

韓式泡麵比較耐煮，麵條完全吸附了辣炒年糕的湯汁，口感有彈性，喜歡奶味的還可以加點起司版，我們選擇原味版的辣炒年糕，其中我們最喜歡的就是年糕很有嚼勁和韓國直送的魚板，薄香好吃。

石鍋拌飯(豬肉)

只要我們有吃韓式料理好像都會必點的一道菜餚，上方舖滿五顏六色豐盛的蔬菜，有紅蘿蔔絲、豬肉片、美生菜、小黃瓜、荷包蛋和海苔絲。

會附上一整瓶的韓式辣醬自行添加，原本擔心會太辣只敢畫二圈意思意思一下，後來發現真的要多加一些辣醬比較有味道，而且辣醬好開胃，味道也很香，忍不住再多加幾圈~

端上桌時石鍋拌飯還滋滋作響，因為我們喜歡吃鍋巴飯，所以特意等久一點才翻鍋，就會見到底下的米飯變成脆脆焦香的鍋巴飯，吃起來特別香，如果不愛吃鍋巴的朋友可以早點攪拌。

吃的時候記得攪拌一下，每一口都能吃到豐盛的配料，我還會將銅盤烤肉的牛肉加到裡面加菜，吃起來更美味，韓式辣醬真美味好吃，讓我忍不住多吃了好幾口飯，完全讓食慾大開耶!

洋釀炸雞

韓劇裡很常出現的宵夜就是韓式炸雞，看起來就很好吃，還有加入我最愛的炸年糕，實在是加分呀!

其實我們在點餐時一直在想說什麼是洋釀炸雞，看到店家推薦我們選了這口味，吃起來有點酸酸甜甜的微辣滋味，剛炸好的韓式炸雞香味四溢，也是配韓劇或是電視的好朋友，也可以直接外帶回宿舍時邊追劇邊吃當宵夜。

韓式炸雞選用的是無骨雞腿肉，咬下口還有回彈的雞肉口感，醬香的滋味很涮嘴，嚐了會想再回味。

這次來到元智大學附近的馬柒韓式料理，因為臨近學區的關係，所以價格也都很平實又很道地，還有提供麥茶無限暢飲與小菜無限享用的服務，不管是單人用餐或多人聚餐都是個很不錯的地方，如果想吃韓式料理不妨可以來嚐試看看囉~

店家/景點資訊

店家名稱：馬柒韓式料理 matchi korean cuisine

所在地址：320臺灣桃園市中壢區興仁路二段67巷73號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-21:30

店家電話：03-435 0580

評價：★★★★★

備註資訊：

營業時間：11:30–14:30, 17:00–21:30(不定期公休/公休日請參考IG) Google即時導航

交通資訊

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