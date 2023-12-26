優喜-鍋物專門店 也有隨性調味的自在
優喜-鍋物專門店 醇厚的湯頭不添加化學調味，是能在心頭不斷迴響的好滋味!
除了鍋物 優喜-鍋物專門店 的品項還囊括了滯物 烤物 主食 甜點 及 飲品~
這讓優喜不僅僅是一間鍋物專門店, 更是以鍋為主...可以讓饕客直走到底的「鍋物餐酒館」
創新的型態背後除了職人精神也有著不使用化學製品的初衷~
如果你也是同路人~
現在就跟著我去探索
這能顛覆你對鍋物想像的
優喜-鍋物專門店～
▲ 捷運美食
▲ 8~10人包廂
▲ 寵物友善餐廳
網路訂位
地址：台北市信義區基隆路一段
147巷5弄5號1樓（市府捷運站1號出口170公尺）
訂位專線：（02）2749-3636
優喜鍋物專門店
招牌雞肝慕斯附炭烤麵包 3倍厚自製蛋餃
月見烤雞肉丸 特製雞肉飯 日本清酒
台北必吃這一鍋 給懂吃的你!!!
優喜-鍋物專門店 開鍋初體驗
第一次入座優喜⋯純粹因為 優喜-鍋物專門店 開到凌晨...這對我那十點才下班的麻吉真是再適合不過~
第一次造訪 優喜-鍋物專門店 翻閱厚厚的菜單⋯我有種劉姥姥進大觀園眼花撩亂之感!
對這種創新模式還不了解的我們,在店家推薦下選擇了鴛鴦鍋~
在開鍋前就先享用了店內招待的 台南溫體牛肉湯 !
優喜以濃醇的湯頭高溫現沖完全展現溫體牛鮮嫩的肉質~
搭配嗆辣夠味十分涮嘴的芥末醃製小黃瓜...
這樣的款待讓我跟友人已經吃到停不下來XD
優喜-鍋物專門店湯頭介紹:
有別以往紅白湯搭配的鴛鴦鍋~優喜-鍋物專門店 的三種湯頭都是日式不辣的路線!
除了基本的日式昆布湯~另外兩種分別是 濃厚干貝雞白湯 跟 蔥蔥筍乾清爽雞湯~
優喜-鍋物專門店 對湯頭的堅持
三種湯頭皆以天然食材熬煮而成,過程不添加任何人工調味料!讓大家吃到美味的同時也能吃到營養與健康~所以就算是單點來品湯也十分划算~
濃厚干貝雞白湯:
乳白色濃郁的雞白湯是優喜的祖傳秘方。
採用老母雞、大量雞骨頭、金華火腿、瑤柱干貝、及其他精選食材
歷經10小時熬煮製成...帶有滿滿營養與豐富的膠質~
濃厚干貝雞白湯 濃郁醇厚香氣撲鼻，
搭配各種肉料海鮮與鍋物都無違和感~
濃而不膩的湯頭喝起來十分暖心
喜歡重口味的還可以在第二輪加入日式辣味擔擔肉燥讓口味升級!
蔥蔥筍乾清爽雞湯:
以大量雞肉、雞骨、新鮮蔬果細火慢熬的澄清雞湯，
湯頭清爽且風味獨特，搭配著濃湯鍋有口感平衡的效果!
我個人覺得這款湯頭很能凸顯高級牛肉與食蔬的風味~
第二輪可加入剝皮辣椒或東方大人(高粱酒+清酒)讓湯頭更迷人!
日式昆布湯:
以新鮮蔬果與日本昆布熬製...
不同於坊間以柴魚粉沖泡!
喝起來口感清爽~與所有食材也都能完美配搭!
很適合想吃清淡或素食主義者來品嘗唷!
優喜-鍋物專門店火鍋沾醬介紹:
這裡的沾醬都是店家親自調配而成。
有別於一般沙茶醬，四種醬料各有千秋，
適合不同的食材不含人工添加物...
可以大大提升食材美味度唷!
松露蔥醬：白松露油與經典鹽蔥配搭，最適合肉類澱粉食材~
辣味增：以大量蔬果及香料調製而成，搭配烤物尤其適合~
泰式酸子醬：料理長獨門醬料，酸中帶有微辣接受度高~最適合海鮮類的食材
優喜-鍋物專門店肉料推薦:
優喜-鍋物專門店的肉料新鮮且選擇多樣，可滿足不同口味的需要。
來優喜吃火鍋這裡不用被套餐綁架~
就像吃精緻燒鳥一樣可以"挑部位吃"
讓你愛吃什麼就只點甚麼!
我自己是牛肉控~看到店內提供各式各樣的美國牛，北海道日本和牛、日本A5和牛、限量本地溫體牛就心花怒放~ 不吃牛的也有松阪豬、西班牙伊比利豬、雞肉羊肉…等選擇喔！
我們今天點的是 油花分布細緻 入口潤滑的 北海道F1日本和牛
以及 有著行走的橡實之稱 與和牛比絲毫不遜色的的 西班牙伊比利豬梅花
兩種肉質都屬上乘~吃起來真是相當過癮!
值得一提的是...
優喜居然把 牛舌細分成薄切厚切...
這跟某知名燒烤一樣可圈可點!
吼~這絕對能應付跟我一樣味蕾刁鑽的客人!
讓我完全實踐 "把每一分胃口都保留給最愛食材" 的這件事~
▲ MENU(下載自官方粉絲團)，一切以店內為主喔～
優喜必點的蛋餃也是員工們每日精心手作的成果!
它的外皮渾厚大概是一般蛋餃的三倍~
蛋餃的孔洞可以完美吸附湯汁....
吃食過程瀰漫著被湯頭浸潤的蛋香,
讓每一口都充滿幸福的味道~
其他:
除了火鍋，這裡還非常離譜的提供其他令人垂涎的私房料理。
吃鍋的同時我們還點了..............
法式料理才會出現的 招牌雞肝慕斯附炭烤麵包
使用舒肥雞肝製成~
入口絲絨般的口感真是超好吃的；
搭配蜂蜜凍與炭烤麵包更是讓人回味無窮~
敢吃內臟的絕對不能錯過這道美味!
日式燒烤店才會出現的 特製雞肉丸2串附溫泉蛋
沒想到在鍋店可以看到日式雞肉丸吧?!
使用了極細碎的雞肉做成紮實的肉丸~
吃的時候除了單吃也可沾取溫泉蛋液一起入口
享受順滑無比的曼妙口感～
這裡的雞肉丸真的一點都不輸正統日式居酒屋阿!
澎湖小管：澎湖新鮮捕撈的小管直送，口味鮮甜，口感脆口
優喜-鍋物專門店每一道私房料理都能感覺店家的用心~
你可以點上使用日本彈牙壽司米製成的特製雞肉飯
米飯粒粒分明不軟糯，舒肥雞肉飯更是特別，
少有火鍋會提供這麼高品質的主食
搭配幾道優喜私房小菜 來下酒也很OK唷~
講到酒水...優喜提供的品項也相當豐富唷!
建議大家一定要喝喝看他們主打的日本清酒~
((( 若不是當天還要續攤朋友新開的酒吧只能點上清爽的生啤~
來 優喜-鍋物專門店用餐,非必要就不用換店....
直接在這從晚餐喝到子夜即可!XDDD)))
「酒後不開車、未成年請勿飲酒」
▲ MENU(下載自官方粉絲團)，一切以店內為主喔～
在這也推薦一下這裡的套餐升級方案!
來優喜吃鍋 只要+120 元 就能升級套餐~
升級方案會包含一份小菜/一份菜盤/
主食四選一/無酒精飲料一杯/甜點一份
這樣可以吃的更飽足唷!
「酒後不開車、未成年請勿飲酒」
優喜-鍋物專門店的初體驗讓我十分驚豔~~
我毫不猶豫的預訂了全台首創招牌鍋物-全雞火鍋雙人套餐
邀約近期在養生飲控的壽星Linda來這裡一起開鍋~
▲ MENU(下載自官方粉絲團)，一切以店內為主喔～
優喜-鍋物專門店全雞火鍋的特色介紹:
與知名土雞養殖場合作
將不同部位分切並以燒鳥的手法入鍋，
讓吃雞這黨事也可以吃得很創新。
▲一大碗公的菜盤...沒有現成火鍋料只有新鮮蔬菜及豆腐，健康飲控覺得很可以。
優喜-鍋物專門店全雞雙人套餐
NT.1980+10% 品項如下:
無酒精飲料2杯
(可補差額選擇酒類)
前菜:特製舒肥雞肝刺身
鍋物肉品:里肌肉/雞胸/橫膈膜腰內肉
/腿內肉/骨邊肉/嫩肩肉/正肉/雞白子
烤物:烤雞翅/阿基里斯腱/雞肉松坂肉串
雙人菜盤
附餐(三選二)
特製雞肉飯/壽司米白飯/烏龍麵
全雞餐的尾聲還會提供甜點2份
全雞火鍋雙人套餐-前菜:
特製舒肥雞肝刺身
原本打算淺嚐則止的她...最後卻是吃到難以自拔XD
有著讓人吃了還想再吃的神奇魔力............
全雞雙人套餐 湯頭介紹:
我們今天一樣點了雙拼的鴛鴦湯頭~
(((Linda很失控的喝了好幾碗且讚不絕口~~
我想這種美味絕對是湯控無法抵擋的ㄚㄚㄚㄚㄚ!)))
全雞雙人套餐鍋物肉品介紹:
鍋物肉品:里肌肉/雞胸/橫膈膜腰內肉
/腿內肉/骨邊肉/嫩肩肉/正肉/雞白子
▲九宮格的擺盤陳列好精緻好有高級感...光是用看的,都覺得心情大好!
▲全雞雙人套餐 提供了 職人半桌邊服務~實在很適合我們這種只顧聊天也只想吃殘廢餐的懶人XD
▲看著職人細心的將不同的肉品以不同方式涮煮裝盤.....
我在心裡的OS就是: " 好加在有桌邊服務...如果是交給我們自己料理...那肯定就會浪費好食材了!"
▲職人除了會針對不同部位控管時間與溫度,吃的時候還會給予沾醬建議~讓大家品嘗每個部位口感層次不同的變化~
▲整個套餐十分精緻且份量十足不僅可以吃巧也能吃飽唷~~
▲優喜的雞肉品質完全不亞於牛~就連平日不太愛吃雞肉的我 ,今天都吃得很開心!
烤物:
店內也備有烤台~食材不一定要使用火鍋煮! 點烤物也很ok~
menu的食材前面如果是白色圈圈就可提供燒烤料理方式~(加收20服務費)
▲全雞雙人套餐就涵蓋了 烤雞翅 / 阿基里斯腱 / 雞肉松坂肉串 這三種烤物~
▲專業師傅會幫忙烤熟~香酥的烤物很適合當作下酒菜享用~
▲懂吃的光看圖片陳色應該就知道優喜的烤功相當厲害!
別看每一種肉品份量都很精緻
但一路吃下來我跟Linda都飽到天靈蓋~
但聽我說這裡的 特製雞肉飯 很厲害....
有人完全不顧甚麼飲控就直接點上了一碗~
瞧她開心的樣子...完全忘了今天是來吃減脂餐的XDDD
▲餐後甜點也不馬虎~搭配調酒給人好幸福的感受~~
溫馨小提醒:
為了控管食材新鮮度及品質，全雞火鍋需提早兩天預訂~~
總評:
優喜-鍋物專門店 是台北必吃的火鍋店。
從湯頭堅持、肉料等級到豐富而有創意的用餐方式，
都讓人覺得十分新鮮有趣~~
來過優喜我忘不了的不只是鍋物....
還有特製雞肉飯、澳熬煮的拉麵...手作精緻蛋餃，還有舒肥雞肝......
優喜-鍋物專門店 除了很適合三五朋友小聚也很適合家族聚餐!
今天寫文盯著菜單上吃過與沒吃過的菜色都讓小璇心癢!
喜歡鍋物的你這絕對是很值得你一訪的好店....
看完我的介紹,現在就可以轉發並tag你的好友 ,
一起相約 優喜-鍋物專門店 享受這很有排場的精緻鍋物~~
▲ 捷運美食
▲ 8~10人包廂
▲ 寵物友善餐廳
網路訂位
地址：台北市信義區基隆路一段
147巷5弄5號1樓（市府捷運站1號出口170公尺）
訂位專線：（02）2749-3636