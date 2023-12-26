可以一起吃鍋的都是同一路人!但你跟我是一路人嗎?









一直很納悶⋯市面上那麼多鍋物品牌都流於蠻橫拚肉，但大家不是都知道一分錢一分貨的道理嗎？.使用化學合成調味粉沖泡的湯頭...使用組合肉或加工食品...這種CP值就高嗎?

所以我願意吃的鍋並不多~

畢竟我已經不是小朋友了...

對吃進去的食材我十分在意~

對我而言 單點式鍋物 更符合我的需求...最近在市府巷弄發現的這家 優喜-鍋物專門店 就深得我心~ 優喜讓鍋不只是鍋！也 讓我有種觸碰鍋物美味天花板的感覺!







優喜-鍋物專門店 有半桌 邊服務的輕鬆

優喜-鍋物專門店 也有隨性調味的自在











優喜-鍋物專門店 醇厚的 湯頭不添加化學調味，是能在心頭不斷迴響的好滋味!













除了鍋物 優喜-鍋物專門店 的品項還囊括了滯物 烤物 主食 甜點 及 飲品~

這讓優喜不僅僅是一間鍋物專門店, 更是以鍋為主...可以讓饕客直走到底的「鍋物餐酒館」









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創新的型態背後除了職人精神也有著不使用化學製品的初衷~ 優喜-鍋物專門店 讓來客吃的美味不留負擔！











如果你也是同路人~

現在就跟著我去探索

這能顛覆你對鍋物想像的

優喜-鍋物專門店～









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營業時間：17:30-00:00





優喜鍋物專門店

讓鍋物不只是鍋物了!

鍋烤兩吃 從晚餐到消夜時段的美味!

必點: 全台獨家全雞火鍋 北海道F1和牛

招牌雞肝慕斯附炭烤麵包 3倍厚自製蛋餃

月見烤雞肉丸 特製雞肉飯 日本清酒

​​​​​​​台北必吃這一鍋 給懂吃的你!!!









優喜-鍋物專門店 開鍋初體驗



第一次入座優喜⋯純粹因為 優喜-鍋物專門店 開到凌晨...這對我那十點才下班的麻吉真是再適合不過~



對這種創新模式還不了解的我們,在店家推薦下選擇了 鴛鴦鍋 ~











在開鍋前就先享用了店內招待的 台南溫體牛肉湯 !

優喜以濃醇的湯頭高溫現沖完全展現溫體牛鮮嫩的肉質~

搭配 嗆辣夠味 十分涮嘴的芥末醃製小黃瓜...

這樣的款待讓我跟友人已經吃到停不下來XD





優喜-鍋物專門店 湯頭介紹:









有別以往紅白湯搭配的鴛鴦鍋~ 優喜-鍋物專門店 的三種湯頭都是日式不辣的路線!

除了基本的 日式昆布湯 ~另外兩種分別是 濃厚干貝雞白湯 跟 蔥蔥筍乾清爽雞湯 ~





優喜-鍋物專門店 對湯頭的堅持



三種湯頭皆以天然食材熬煮而成,過程不添加任何人工調味料! 讓大家吃到美味的同時也能吃到營養與健康~ 所以就算是單點來品湯也十分划算~







濃厚干貝雞白湯:

乳白色 濃郁的雞白湯是優喜的祖傳秘方。

採用老母雞、大量雞骨頭、金華火腿、瑤柱干貝、及其他精選食材

歷經10小時熬煮製成...帶有滿滿營養與豐富的膠質~









濃厚干貝雞白湯 濃郁醇厚香氣撲鼻，

搭配各種肉料海鮮與鍋物都無違和感~

濃而不膩的湯頭喝起來十分暖心



喜歡重口味的還可以在第二輪加入日式辣味擔擔肉燥讓口味升級!



蔥蔥筍乾清爽雞湯:

以大量雞肉、雞骨、新鮮蔬果細火慢熬的澄清雞湯，

湯頭清爽且風味獨特，搭配著濃湯鍋有口感平衡的效果!

我個人覺得這款湯頭很能凸顯高級牛肉與食蔬的風味~







第二輪可加入 剝皮辣椒 或 東方大人 (高粱酒+清酒)讓湯頭更迷人!



日式昆布湯:

以新鮮蔬果與日本昆布熬製...

不同於坊間以柴魚粉沖泡!

喝起來口感清爽~與所有食材也都能完美配搭!

很適合想吃清淡或素食主義者來品嘗唷! 優喜-鍋物專門店火鍋沾醬介紹:



這裡的沾醬都是店家親自調配而成。

有別於一般沙茶醬，四種醬料各有千秋，

適合不同的食材不含人工添加物...

可以大大提升食材美味度唷!





金桔椪醋：超級百搭 酸甜滋味十分開胃~

松露蔥醬：白松露油與經典鹽蔥配搭 ，最適合肉類澱粉食材~

辣味增：以大量蔬果及香料調製而成，搭配烤物尤其適合~

泰式酸子醬：料理長獨門醬料，酸中帶有微辣接受度高~最適合海鮮類的食材





優喜-鍋物專門店肉料推薦:







優喜-鍋物專門店的肉料新鮮且選擇多樣，可滿足不同口味的需要。









來優喜吃火鍋這裡不用被套餐綁架~

就像吃精緻燒鳥一樣可以"挑部位吃"

讓你愛吃什麼就只點甚麼!









我自己是牛肉控~看到店內提供各式各樣的美國牛，北海道日本和牛、日本A5和牛、限量本地溫體牛就心花怒放~ 不吃牛的也有松阪豬、西班牙伊比利豬、雞肉羊肉…等選擇喔！









我們今天點的是 油花分布細緻 入口潤滑的 北海道F1日本和牛

以及 有著行走的橡實之稱 與和牛比絲毫不遜色的的 西班牙伊比利豬梅花

兩種肉質都屬上乘~吃起來真是相當過癮!



值得一提的是...

優喜居然把 牛舌細分成薄切厚切...

這跟某知名燒烤一樣可圈可點!

吼~這絕對能應付跟我一樣味蕾刁鑽的客人!

讓我完全實踐 "把每一分胃口都保留給最愛食材" 的這件事~

優喜-鍋物專門店 其他食材 介紹: ㄈ







除了嚴選的肉料...沒有任何加工食品的菜盤!

優喜必點的蛋餃也是員工們每日精心手作的成果!

它的外皮渾厚大概是一般蛋餃的三倍~

蛋餃的孔洞可以完美吸附湯汁....

吃食過程瀰漫著被湯頭浸潤的蛋香,

讓每一口都充滿幸福的味道~



其他:



除了火鍋，這裡還非常離譜的提供其他令人垂涎的 私房料理 。









吃鍋的同時我們還點了..............

法式料理才會出現的 招牌雞肝慕斯附炭烤麵包





使用舒肥雞肝製成~

入口絲絨般的口感真是超好吃的；

搭配蜂蜜凍與炭烤麵包更是讓人回味無窮~

敢吃內臟的絕對不能錯過這道美味!









日式燒烤店才會出現的 特製雞肉丸2串附溫泉蛋



沒想到在鍋店可以看到日式雞肉丸吧?!

使用了極細碎的雞肉做成紮實的肉丸~

吃的時候除了單吃也可沾取溫泉蛋液一起入口

享受順滑無比的曼妙口感～

這裡的雞肉丸真的一點都不輸正統日式居酒屋阿!







澎湖小管：澎湖新鮮捕撈的小管直送，口味鮮甜，口感脆口

優喜-鍋物專門店每一道私房料理都能感覺店家的用心~ 偷偷告訴你們 ...來 優喜-鍋物專門店 消費自由~ 鍋物專門店 卻不硬性規定大家一定要吃鍋~

你可以點上使用日本彈牙壽司米製成的 特製雞肉飯

米飯粒粒分明不軟糯，舒肥雞肉飯更是特別，

少有火鍋會提供這麼高品質的主食

搭配幾道優喜私房小菜 來下酒也很OK唷~











▲ MENU(下載自官方粉絲團)，一切以店內為主喔～



在這也推薦一下這裡的套餐升級方案!

來優喜吃鍋 只要+120 元 就能升級套餐~

升級方案會包含一份小菜/一份菜盤/

主食四選一/無酒精飲料一杯/甜點一份

這樣可以吃的更飽足唷!

「酒後不開車、未成年請勿飲酒」

優喜-鍋物專門店的初體驗讓我十分驚豔~~

我毫不猶豫的預訂了全台首創招牌鍋物-全雞火鍋雙人套餐

邀約近期在養生飲控的壽星Linda來這裡一起開鍋~





▲ MENU(下載自官方粉絲團)，一切以店內為主喔～



優喜-鍋物專門店全雞火鍋的特色介紹: 與知名土雞養殖場合作

將不同部位分切並以燒鳥的手法入鍋，

讓吃雞這黨事也可以吃得很創新。









▲一大碗公的菜盤...沒有現成火鍋料只有新鮮蔬菜及豆腐，健康飲控覺得很可以。



優喜-鍋物專門店全雞雙人套餐

NT.1980+10% 品項如下:







無酒精飲料2杯

(可補差額選擇酒類)

前菜:特製舒肥雞肝刺身

鍋物肉品:里肌肉/雞胸/橫膈膜腰內肉

/腿內肉/骨邊肉/嫩肩肉/正肉/雞白子

烤物:烤雞翅/阿基里斯腱/雞肉松坂肉串

雙人菜盤

附餐(三選二)

特製雞肉飯/壽司米白飯/烏龍麵

全雞餐的尾聲還會提供甜點2份



全雞火鍋雙人套餐-前菜:

特製舒肥雞肝刺身 真的很不好意思! 全雞鍋的第一道就讓Linda破戒了~XDDD

原本打算淺嚐則止的她...最後卻是吃到難以自拔XD 這雞乾處理簡直不要太厲害~不僅入口毫無腥味口感更是極為絲滑

有著讓人吃了還想再吃的神奇魔力............







全雞雙人套餐 湯頭介紹:

我們今天一樣點了雙拼的鴛鴦湯頭~

(((Linda很失控的 喝了好幾碗且讚不絕口~~

我想這種美味絕對是湯控無法抵擋的ㄚㄚㄚㄚㄚ!)))





全雞雙人套餐鍋物肉品介紹:



鍋物肉品:里肌肉/雞胸/橫膈膜腰內肉

/腿內肉/骨邊肉/嫩肩肉/正肉/雞白子







▲九宮格的 擺盤陳列好精緻好有高級感...光是用看的,都覺得心情大好!







▲ 全雞雙人套餐 提供了 職人半桌邊服務 ~ 實在很適合我們這種只顧聊天也只想吃殘廢餐的懶人XD



















▲ 看著職人細心的將不同的肉品以不同方式涮煮裝盤.....

我在心裡的OS就是: " 好加在有桌邊服務...如果是交給我們自己料理...那肯定就會浪費好食材了!"















▲ 職人除了會針對不同部位控管時間與溫度,吃的時候還會給予沾醬建議~讓大家品嘗每個部位口感層次不同的變化~











▲ 整個套餐十分精緻且份量十足不僅可以吃巧也能吃飽唷~~







▲優喜的雞肉品質完全不亞於牛~就連平日 不太愛吃雞肉的我 ,今天都吃得很開心!









烤物:

店內也 備有烤台~食材不一定要使用火鍋煮! 點烤物也很ok~

menu的食材前面如果是白色圈圈就可提供燒烤料理方式~(加收20服務費)





▲全雞雙人套餐就涵蓋了 烤雞翅 / 阿基里斯腱 / 雞肉松坂肉串 這三種烤物~



▲專業師傅會幫忙烤熟~香酥的烤物很適合當作下酒菜享用~



▲懂吃的光看圖片陳色應該就知道優喜的烤功相當厲害!



別看每一種肉品份量都很精緻

但一路吃下來我跟Linda都飽到天靈蓋~







但聽我說這裡的 特製雞肉飯 很厲害....

有人完全不顧甚麼飲控就直接點上了一碗~







瞧她開心的樣子...完全忘了今天是來吃減脂餐的XDDD ​​​​​​​ ▲餐後甜點也不馬虎~搭配調酒給人好幸福的感受~~



溫馨小提醒:

為了控管食材新鮮度及品質，全雞火鍋需提早兩天預訂~~



總評:







優喜-鍋物專門店 是台北必吃的火鍋店。

從湯頭堅持、肉料等級到豐富而有創意的用餐方式，

都讓人覺得十分新鮮有趣~~



來過優喜我忘不了的不只是鍋物....

還有特製雞肉飯、澳熬煮的拉麵...手作精緻蛋餃，還有舒肥雞肝......







優喜-鍋物專門店 除了很適合三五朋友小聚也很適合家族聚餐!

今天寫文盯著菜單上吃過與沒吃過的菜色都讓小璇心癢!

喜歡鍋物的你這絕對是很值得你一訪的好店....

看完我的介紹,現在就可以轉發並tag你的好友 ,

一起相約 優喜-鍋物專門店 享受這很有排場的精緻鍋物~~

優喜-鍋物專門店

▲ 捷運美食

▲ 8~10人包廂

▲ 寵物友善餐廳

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網路訂位



地址：台北市信義區基隆路一段

147巷5弄5號1樓（市府捷運站1號出口170公尺）

訂位專線：（02）2749-3636 營業時間：17:30-00:00



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