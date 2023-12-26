復興餐廳， 大雅美食推薦 。清泉崗隱藏版的60年老店眷村美食，隱藏在潭雅神綠園道旁，位置相當低調，又不是在地朋友介紹還真的沒有發現這間餐廳。復興餐廳主打經典台式料理、熱炒、合菜等，有許多都是老饕必吃的古早味家鄉菜，平日假日生意都很不錯，建議要提前先打電話預約位子喔~

復興餐廳

地址:台中市大雅區月祥路301號

電話:04-2566-4161

時間:11:00~13:30；17:00~20:30

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復興餐廳在哪裡

復興餐廳位在大雅清泉崗附近，旁邊就是戰車公園跟潭雅神綠園道，潭雅神走了這麼多次都沒注意到這一間，朋友們相約聚餐才發現這裡，位置低調生意卻非常好。

復興餐廳主打眷村味的家常菜，許多老饕都來這裡吃，價格親民份量多，菜色也很不錯。

復興餐廳營業至今已經超過一甲子，目前是第二代接手，傳承了上一代的好味道，不管平日假日都有不少用餐人潮。

復興餐廳環境介紹

內有果汁飲料以及調味沾料擺放在桌上可以自取

店內有幾張小桌跟大圓桌，約可以容納四十、五十人，不過建議要提前先預訂才不會撲空，這天平日晚上來用餐也是滿滿的人啊~

朋友們小聚、家庭用餐、兩人吃飯都可以，空間寬敞不會有壓迫感。

復興餐廳菜單價位

看了一下菜單，價格還滿平價的，多點人來吃合菜更划算，基本主食飯麵搭配幾樣菜就能飽足一餐，各式熱炒、火鍋都應有盡有。

多人選擇困難症，直上招牌經典合菜最快速，搭配好的菜色讓你選

不定期新菜上市，每次回訪都能吃到不一樣的菜色，難怪老饕都喜歡來這裡用餐。

傳承了60年，到現在也是用手寫菜單，好有趣~

炒芥藍菜 $100

我很愛炒芥藍那個菜梗的部分，脆口有咬感很好吃

炒高麗菜 $100

炒高麗菜火侯十足，吃起來本身還帶點甜味

香酥鴨/半隻 $420

朋友推薦招牌必點香酥鴨，半隻份量也很多，焦糖色澤脆皮，肉質細嫩又不會柴

鴨肉本身肉質很鮮美，搭配胡椒鹽更讚

帶皮的鴨腿超級香，拿起來啃好過癮

北方蔥油餅 $65

北方的蔥油餅，外型還真有點像月亮蝦餅，吃起來酥酥脆脆，略帶點厚度有咬感，搭配胡椒鹽提味很可以。

蔥油餅稍微油了些，吃了幾塊還是會覺得膩口。

酥炸肥腸 $280

招牌下酒菜酥炸肥腸，這一道也是我的最愛，高溫油炸讓大腸外皮焦脆化，裡頭依然保持軟嫩口感

紅燒豆腐 $160

滑嫩豆腐下去紅燒，整個醬汁淋下去很下飯阿~醬汁鹹甜適中，豆腐口感也很滑嫩，不錯吃。

蔥花煎蛋 $140

非常厚又飽滿的煎蛋，裡頭蛋香味十足，口感也很嫩。

五更腸旺 $320

我個人頗喜歡這一道，微辣又香，鴨血大腸都吃得到，醬汁淋飯非常下飯。

梅干扣肉 $520

經典必吃的梅干扣肉，每塊五花肉都非常漂亮，肥瘦比例各半，搭配梅干菜也是非常下飯的一道菜。

刈包 1個/$13

如果沒吃白飯，也可以點幾個刈包夾梅干扣肉，是最經典的吃法。刈包本身口感軟綿，結合五花肉跟梅干菜鹹香滋味融合在一起，讓人允指回味。

店家資訊

復興餐廳

地址:台中市大雅區月祥路301號

電話:04-2566-4161

時間:11:00~13:30；17:00~20:30

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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