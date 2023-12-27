築間旗下燒肉新品牌「紫木槿韓國烤肉」，整體餐點、裝潢融合了新穎及傳統，讓你跳脫對韓式烤肉的印象！餐點很推薦馬鈴薯排骨湯、江原道雪蟹膏烘蛋～

築間集團旗下燒肉新品牌！「紫木槿韓國烤肉」於12/24平安夜盛大開幕，整間店裝潢以黑金簍空設計搭配神秘高雅的粉色系打造，還提供私人包廂！「紫木槿韓國烤肉」吃得到超大原肉塊的韓式烤肉以及各式有特色的創意韓式料理、甜點，融合新穎及傳統，帶給你全新的用餐體驗。依照肉品份量、等級不同，有$1780~$3680等五種價位雙人套餐可以選擇，每個套餐至少包含5樣肉品、水刺小膳、韓鍋、炸物、尚食、海鮮、飲料及甜點，更有8種韓式小菜、包肉生菜能讓你無限享用，整體份量十足，絕對能讓你吃得飽飽飽！另外很推薦加點「江原道雪蟹膏烘蛋」，滿到溢出來的鮮美蟹膏，搭配水嫩蓬鬆的烘蛋，真的讓你一秒到韓國！「紫木槿韓國烤肉」整體不論裝潢、用餐服務及餐點擺盤，都有讓你跳脫對韓國烤肉的印象，但還是保有韓式經典的風味，只能說築間一出手便知有沒有？

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「紫木槿韓國烤肉」位在公益路與東興路三段交叉路口處，對面是公益路中油直營加油站，周邊有10多個收費停車場，稍微繞一下、等一下就會有車位。

整間店以韓國國花「紫木槿」為主題來設計，店外觀以簍空的韓文字母，打造出米白色的文字牆面，夜晚燈光穿透下，相當有設計感！

推開大門可以看到巨大而精緻的「紫木槿」牆飾，鏡面天花板營造出舒適的挑高空間感，二樓以上則是以夢幻的粉色下去打造，帶給人如同木槿花神秘高雅的感覺。店LOGO以韓國國花「紫木槿」為設計，周圍圍繞著傳統韓國木窗，氣質感十足。

「紫木槿韓國烤肉」整間店約有140個座位，2樓靠窗座位區有四人座的半開放式獨立包廂。

另外也有最多可容納12人的隱密獨立包廂可以預訂。

🔺無窮套餐 $3680

🔹肉品-屋塔房韓燒雙拼(秘制雞腿肉、黑豬厚五花)、穀飼牛舌(+$288升級成和牛牛舌)、鐘路豬烤腸、王·牛小排、京畿肋眼牛排 、極上A5和牛

🔸水刺小膳-韓經典小菜八品、元祖菜包肉組合、水梨生牛肉、炸蝦天婦羅(+$39升級)

🔹韓鍋-馬鈴薯排骨(+$49升級)

🔸炸物-炸雞佐韓國年糕

🔹尚食-復古搖搖拌飯(+$49升級)

🔸海鮮-海味四節坂(草蝦、帆立貝、鮮蚵、紋甲花枝)

🔹飲料-冬瓜荔枝仙草凍、蜂蜜柚子茶

🔸甜點-熱黑芝麻糊、草莓奶油煎餅

🔺江原道雪蟹膏烘蛋(+$199升級)

每人低消為$600元，酌收10%服務費，用餐限時120分鐘。

如果不吃牛的朋友，建議可以點$1980元以下的套餐，想吃和牛的朋友，則要點$2580元以上的套餐，另外用餐沒有全程代烤服務，但碰到不會烤的食材，可以請服務人員幫忙喔。

套餐提供的8種韓式小菜都是能免費續的，當天有吃到柚子蘿蔔、涼拌菠菜、涼拌海帶芽、滷馬鈴薯、滷杏鮑菇、涼拌黃豆芽、滷鳥蛋、韓式魚板等等，小菜依照每日供應為主。

其他肉品會統一放在帶有弧度的白色容器上，金色的底層還有乾冰沁煙效果，擺盤知的非常精緻用心。

「元祖菜包肉組合」包括包肉生菜、甜椒、杏鮑菇、糯米椒，這些吃不夠都能免費續唷！

「水梨生牛肉」切成一條條的生牛肉，與蛋黃液拌在一起後，就能搭配生菜、水梨一起享用，QQ的肉感以及水梨脆感，相當清爽開脆。

滿到溢出來的「江原道雪蟹膏烘蛋」絕對要加點！

入口濃郁的蟹膏香氣，搭配鮮甜軟嫩的烘蛋口感，每一口都令人陶醉，絕對是味蕾的極致享受！

「炸蝦馬卡龍」有法餐的擺盤，切開後是包裹著厚實的蝦漿，外皮是炸過的鬆軟麵包口感，一旁還有兩片頗厚的酥炸海苔蝦餅，搭配辣醬、塔塔醬、生菜一起享用更對味。

「馬鈴薯排骨湯」必點！排骨放入嘴裡抿一下就化開！裡頭的馬鈴薯、排骨肉都燉煮至軟嫩，大蒜湯頭非常夠味，還有彈牙的韓式冬粉，冷冷的天來上這碗，再幸福不過了。

「炸雞佐韓國年糕」炸雞底層是甜甜的洋釀醬，再淋上鹹香的起司醬，鹹鹹甜甜的滋味非常涮嘴，很貼心的是底部有小蠟燭持續加熱保溫，讓你每一口都是熱的。

想吃飽一點的話，可以選擇「復古搖搖拌飯」，同時還能增添用餐趣味性，有牛肉、豬肉兩種選擇，裡頭還有太陽蛋、泡菜、海帶、黃豆芽等等配料，用力搖晃均勻後就能享用，整體份量還不少，吃完很有飽足感。

「京畿肋眼牛排」選用略帶筋的澳牛肋眼部位，能明顯吃到草飼牛鮮甜的肉香，跟日本和牛有完全不同的口感。「極上A5和牛」是店內最高等級的肉品，大理石般的油花，入口即化，吃起來軟嫩又過癮。

厚切「和牛牛舌」表皮烤至焦焦脆脆的，咬下去是脆彈口感，不需沾醬就很好吃。

「秘制雞腿肉」有先用秘制醬料醃漬過，烤至表皮焦脆，還是保有鮮嫩口感，咬下去還有滿滿雞汁。

說到韓式烤肉，怎麼能錯過「黑豬厚五花」，以竹纖固定成圓圓的造型，肉也很有厚度，油脂部分也不會太多。

烤至焦脆冒泡就能享用啦！特別適合搭配生菜一起享用～

圓圓漩渦形狀的「鐘路豬烤腸」造型真的很特別，選用豬小腸部位，所以不這麼油膩，本身也有先燙熟過，只要烤至切面焦脆冒泡時就能享用，由於本身沒有過多調味，所以建議沾醬一起吃會更好，口感很有嚼勁，我與友人都沒有很喜歡，可能肥一點的大腸部位會更好吃。

無窮套餐裡最有特色的絕對是這道「王·牛小排」，現場調配醬料、現場醃漬肉品，以秘製醬汁、水梨汁及蘇打水下去調配後淋上牛小排，並醃漬20分鐘就能開烤啦！

不得不說，這肉量很驚人，肉片多到整個覆蓋了整個烤網，牛小排有用橫豎交錯的「網切」刀功方式處理，吃起來帶有韌性口感，滿滿的肉汁完全不乾柴，甜甜之中帶有果香的醬料，會讓你越咬越香。

海鮮部分，紋甲花枝脆脆的口感好喜歡，鮮蚵也很大顆飽滿鮮甜，干貝烤至半熟狀態就能享用那鮮嫩的口感，整體海鮮都很新鮮。

甜點部分，「熱黑芝麻糊」附芝麻冰淇淋、熱芝麻糊，搭配在一起享用，讓你有冰火交融的口感。「草莓奶油煎餅」有滿到炸出來的鮮奶油，還有大顆醃漬草莓點綴。

「紫木槿韓國烤肉」整體不管是用餐環境、擺盤、料理方式，都完全跳脫傳統韓式烤肉的印象，完全帶給你全新的用餐體驗，粉色系的裝潢，超適合來這邊過節日，最後開幕活動，只要來用餐點套餐，就有限量3000份的香水等著你來拿！對了，「紫木槿韓國烤肉台中公益店」營業至凌晨兩點半，也是台中宵夜、深夜燒肉聚餐新選擇。