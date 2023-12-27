冬天大家最愛吃的就是火鍋

而火鍋之中最受歡迎的就是麻辣火鍋

麻辣~麻辣

吃了身體就溫暖了~

而麻辣火鍋最近流行串串鍋

今天要介紹的

就是位於板橋板新捷運站附近

爽辣重慶串串鍋

１串只要１０元的好吃麻辣鍋

爽辣重慶串串鍋 目錄

爽辣重慶串串鍋 店內環境

爽辣重慶串串鍋 菜單

爽辣重慶串串鍋 推薦餐點

爽辣重慶串串鍋 評價

爽辣重慶串串鍋 影片介紹

爽辣重慶串串鍋 店家資訊

爽辣重慶串串鍋店內環境

店家的室內空間不大

差不多有30個座位

以四人桌為主

也有雙人桌

爽辣重慶串串鍋菜單

湯底有分單一或是鴛鴦兩種可以選擇

除了牛油麻辣湯以外

還有老鴨湯、大骨湯可以選擇

另外還有一些單點類的食材

除了菜單上的餐點以外

在透明冰箱裡，還有許多一串一串的食材

每一串只要10元

想吃什麼口味的串串

自己拿就可以了

每一串10元很便宜

但份量也相對比較少

這時候湯鍋也上桌了

接著我們就來煮食材吃吧

湯底上桌時

會有一些些的鍋底

像是鴨血和豆腐

這次麻辣鍋是選擇微辣

感覺不到什麼辣度

串串裡面最推薦的是大腸

這個大腸沒有臭腥味

味道超香超好吃

雞肉串的話本身就有加辣調味

因此，煮完之後，會更加的辣~

三鮮湯頭味道好喝

又順口

加了許多蔬菜類的食材下去煮之後

湯頭可以直接喝

味道一點都不馬虎

這樣子整餐吃完

一個人差不多會花在300~400之間

比起一般的麻辣鍋店可能會便宜一點點

但價格便不便宜

主要還是取決於食材拿了多少

尤其是串串

真的會不小心一串接一串

一下子就破好幾百元了~

爽辣重慶串串鍋影片介紹

2023板橋美食推薦80家超人氣美食、必吃美食、小吃、餐廳

(詳細介紹)

店名：爽辣重慶串串鍋

營業時間：約17-23 實際以店家為主

地址：新北市板橋區板新路79號

地圖：



檢視較大的地圖

聲明：

*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

延伸閱讀，繼續看下去：

​ 齊味麻辣鴛鴦鍋｜板橋火車站附近有名的麻辣火鍋

​ 雲香泰國雲南美食｜４樣泰式料理竟然只要４２０元！ＣＰ值真的爆裂了！

台北美食、旅遊一次搞定

(其它介紹)

台北旅遊一次搞定

(其它介紹)