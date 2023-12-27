大家的零食櫃不知道都會有哪些好吃的小零嘴？！菲姐家的零食櫃都會有家人們愛吃的肉乾系列。這次要來分享的是：牛二哥 (溫體牛 牛肉乾)。嚴選台灣溫體牛肉製成的牛肉乾，吃起來就是跟市售的肉乾不同。家人們吃過通通讚不絕口。趕緊一起來看這次的開箱！

關於-牛二哥

在阿公時代是台灣溫體牛肉批發商也是「知名牛肉乾」的肉品供應商

爸爸時代是在市場擺攤賣起台灣溫體牛肉

深耕市場已30餘年

直到我們這代接手因為排行老二所以品牌取名為「牛二哥」

在市場持續販售台灣溫體牛肉

同時推出自營品牌牛二哥牛肉乾

希望能讓更多的消費者吃到好吃的牛肉乾

牛二哥-開箱

一箱裡面總共有6包

官網上面也有各種組合

可以依照自己的需求購買

買越多包省越多

牛二哥-原味牛肉乾

整體包裝設計的很精緻

送禮也很適合

原味牛肉乾的包裝是以金色為主

另一款辣味則是紅色

可以讓我們快速辨別是哪種口味

詳細的產品成份及注意事項

想獲得牛二哥最新優惠資訊也可追蹤它們的臉書粉專

保存期限

常溫未開封可保存50天

食用後務必將拉鍊袋上緊

開封後需冷藏保存

原味牛肉乾的色澤偏紅

袋子採用密封夾鏈袋

吃一段落後直接封起來不怕受潮

非常方便

店家使用台灣溫體牛肉製作

所以肉質吃起來不乾不柴

屬於軟嫩派的牛肉乾

最讓我們家喜歡的其中一點是：牛肉乾筋膜已剔除

所以吃起來的口感很讚

能夠輕鬆吃牛肉乾

不會有嚼不爛或是像嚼口香糖一樣的感覺

因為是純手工製作

所以每一片牛肉乾的大小無法固定都是一樣的

能夠輕鬆享用的牛肉乾

獲得家裡長輩的讚許

新鮮的溫體牛製成的肉乾

吃起來感覺就是不一樣

店家運用特殊濕式工法製成

鹹、甜、辣口味適中

讓人一口接一口停不下來

牛二哥-辣味牛肉乾

辣味的包裝就是紅色標示

可愛的包裝

有將牛的意象設計進去

每一包產品包裝後面都有詳細的成份及注意事項

有效期限則是標示在最下面處

喜歡吃辣的我

覺得辣味牛肉乾吃起來還不錯

因為牛肉乾有甜度的提升

讓整體辣味牛肉感的口味非常棒

尾韻則是微微辣感

吃起來很多層次很喜歡

辣味一樣是牛肉乾筋膜已剔除

不會嚼不爛

鹹香辣的口味

真的很讚

超級涮嘴

而且又不會很乾

吃起來很享受

嘴巴不用咬到很酸痛

牛二哥的牛肉乾

因為牛肉乾的筋膜已先剔除

所以不會嚼不爛

也不會卡太多在牙縫

吃起來的口感是軟、潤、嫩

就連牙口不好的人也適合吃的牛肉乾

所以也是很適合分享給長輩享用

因為牙口這部分的問題

牛二哥都幫我們克服了

長輩只需要好好享用美味牛肉乾即可

我們家吃牛肉乾的時機

幾乎是想吃就吃

因為就是很好吃的小零食

食用上幾乎是沒有什麼限制

尤其是追劇時候

或每週的家裡電影時光

甚至是方便享用的下酒零食也可以

都是必備的零食

還有懶人吃法分享給大家

半夜我們家人肚子餓

會拿幾片牛肉乾起來吃

省事又方便

省去洗鍋子洗碗煮宵夜的麻煩事

分享給一樣愛吃各種小零嘴的大家

牛二哥牛肉乾

不會卡牙縫的牛肉乾

吃起來就是過癮又舒服

牛二哥-購買資訊

名稱：牛二哥

官網：https://parg.co/U8jO

FB粉絲頁：https://parg.co/U8jC

購買連結：https://parg.co/U8jO

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