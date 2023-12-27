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台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分就開賣~到晚上10點前都可以來的咖啡館~

2023-12-27 15:49:33 小青姐姐 人氣：103
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：200篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 中區

造訪商家：MINI.D COFFEE 綠川館
phone04-2223-1069
place台中市中區綠川東街58號
作者本次評價：
4.55
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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   台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分

  ↑從高雄崛起的~多那之咖啡蛋糕烘培連鎖店

    旗下目前有~多那之~MINI.D~卡啡那等3個品牌

    以穏健紮實的腳步~陸續展店~搶攻

    低中高價位咖啡巿場~台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分

   台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分

  ↑112年12月22日週五~小青和爸爸~提前休2小時

    於14點30分左右出發~直接殺到台中~準備與菁同學

    來歡慶耶誕平安夜~並開個小小同學會~台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分

   台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分

  ↑週五晚的台中夜晚~天氣很冷~在街上遊蕩的遊客

    如小青一行人~卻非常的多~週五歡樂耶誕夜的氛圍

    感覺來到最高點的fu~台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分

   台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分

  ↑用了晚餐~逛了火車站內的光華小賣所

    綠川水岸步道~再到宮原眼科走走逛逛

    準備走回住的地方~經過這家咖啡館

    他就在宮原眼科的隔壁~太吸睛~我們進場囉~台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分       

   台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分

  ↑MINI.D 咖啡綠川館~12月4日才新開幕

    哇~歡樂四人幫趕上熱潮~開幕期間的優惠活動

    服務員完全沒提~應該都兌換完畢了~台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分

   台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分

  ↑現在時間接近晚上八點~一問才知~本店營業時間

    從早上7點30分的美好早餐~就開門為顧客服務  

    至晚上10點才打烊~哇~營業時間挺長的呢~台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分

    台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分

  ↑歡樂耶誕節~聖誕樹是各餐廳必備應景的熱鬧裝飾品~台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分

    台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分

  ↑新開張的店~有祝賀的盆栽~祝你財源廣進

    客人趕都趕不跑~真有趣的祝賀詞~台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分

   台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分

  ↑現在位置挺多~我們坐在這區~店內環境

    乾淨舒適~每個區域都很有設計感

    裝潢的真美~台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分

   台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分

   台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分

  ↑MINI.D COFFEE菜單就一大張雙面

    有各式咖啡飲品~各式茶飲~還有現打鮮果汁

    輕食部分~諾蔓蒂丹麥菠蘿系列5選項~輕食沙拉系列4選項

    手工比薩系列5選項~熱壓吐司系列6選項

   台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分

   台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分

   台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分

  ↑點餐櫃枱冰箱櫃裡~有各式甜點~鹹派~蛋糕

    還有外賣的餅乾~吐司等~選項真的蠻多的

    價位也都很親民~台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分      

   台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分

   台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分

  ↑因為優惠活動~滿499元~可獲得本店 X 狗雷通訊

    插晝家聯名無框晝組兌換卷~想來已經兌換完畢

    所以和菁我們就分開結帳~台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分

   台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分 

   台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分

   台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分

   台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分

  ↑等著陣動鈴響起~來瞧瞧這文青~優雅~舒適

    總體就是個小清新~令人舒服的環境~台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分

   台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分

   台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分

  ↑這面裝飾格~分出裡外~2邊的擺設也全然不同

    感覺非常的有質感~拍照也挺美~台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分       

   台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分

  ↑等了一會~甜點~飲品上桌~跟菁有志一同的

    都點了草莓拿破崙135元~層次堆疊~滿滿的草莓

    我一度以為是草莓千層派~表面帶有酥脆

    糖粉不甜膩~口感細緻~台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分

   台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分

  ↑飲品的部分~小青點了2杯~去冰的鮮果樂園115元 * 2

    晚上怕睡不著~不敢點咖啡和茶飲~只能點鮮果汁

    鮮果汁的味道及濃度~真是百分百的比例

    好喝到沒話說~台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分   

   台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分  

   台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分

   ↑這個特別有文青質感的小區~竟沒有人坐

     那歡樂四人幫~就來當一下網美~倆倆合影~台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分

   台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分   

   台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分

   台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分

  ↑吃飽喝足~慢慢晃回住的台中國軍英雄館

    看看時間還沒有很晚~再走到附近的秀泰廣場1館~2館

    健走~晃拍~台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分

   台中中區MINI.D COFFEE綠川館~美食早餐7點30分

  ↑店家資訊

    店名~MINI.D COFFEE 綠川館

    地址~台中巿中區綠川東街58號  本店免收服務費

    電話~04-222-31069

    營業時間~07:30-22:00 

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