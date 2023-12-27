↑從高雄崛起的~多那之咖啡蛋糕烘培連鎖店

旗下目前有~多那之~MINI.D~卡啡那等3個品牌

以穏健紮實的腳步~陸續展店~搶攻

低中高價位咖啡巿場~

↑112年12月22日週五~小青和爸爸~提前休2小時

於14點30分左右出發~直接殺到台中~準備與菁同學

來歡慶耶誕平安夜~並開個小小同學會~

↑週五晚的台中夜晚~天氣很冷~在街上遊蕩的遊客

如小青一行人~卻非常的多~週五歡樂耶誕夜的氛圍

感覺來到最高點的fu~

↑用了晚餐~逛了火車站內的光華小賣所

綠川水岸步道~再到宮原眼科走走逛逛

準備走回住的地方~經過這家咖啡館

他就在宮原眼科的隔壁~太吸睛~我們進場囉~

↑MINI.D 咖啡綠川館~12月4日才新開幕

哇~歡樂四人幫趕上熱潮~開幕期間的優惠活動

服務員完全沒提~應該都兌換完畢了~

↑現在時間接近晚上八點~一問才知~本店營業時間

從早上7點30分的美好早餐~就開門為顧客服務

至晚上10點才打烊~哇~營業時間挺長的呢~

↑歡樂耶誕節~聖誕樹是各餐廳必備應景的熱鬧裝飾品~

↑新開張的店~有祝賀的盆栽~祝你財源廣進

客人趕都趕不跑~真有趣的祝賀詞~

↑現在位置挺多~我們坐在這區~店內環境

乾淨舒適~每個區域都很有設計感

裝潢的真美~

↑MINI.D COFFEE菜單就一大張雙面

有各式咖啡飲品~各式茶飲~還有現打鮮果汁

輕食部分~諾蔓蒂丹麥菠蘿系列5選項~輕食沙拉系列4選項

手工比薩系列5選項~熱壓吐司系列6選項

↑點餐櫃枱冰箱櫃裡~有各式甜點~鹹派~蛋糕

還有外賣的餅乾~吐司等~選項真的蠻多的

價位也都很親民~

↑因為優惠活動~滿499元~可獲得本店 X 狗雷通訊

插晝家聯名無框晝組兌換卷~想來已經兌換完畢

所以和菁我們就分開結帳~

↑等著陣動鈴響起~來瞧瞧這文青~優雅~舒適

總體就是個小清新~令人舒服的環境~

↑這面裝飾格~分出裡外~2邊的擺設也全然不同

感覺非常的有質感~拍照也挺美~

↑等了一會~甜點~飲品上桌~跟菁有志一同的

都點了草莓拿破崙135元~層次堆疊~滿滿的草莓

我一度以為是草莓千層派~表面帶有酥脆

糖粉不甜膩~口感細緻~

↑飲品的部分~小青點了2杯~去冰的鮮果樂園115元 * 2

晚上怕睡不著~不敢點咖啡和茶飲~只能點鮮果汁

鮮果汁的味道及濃度~真是百分百的比例

好喝到沒話說~

↑這個特別有文青質感的小區~竟沒有人坐

那歡樂四人幫~就來當一下網美~倆倆合影~

↑吃飽喝足~慢慢晃回住的台中國軍英雄館

看看時間還沒有很晚~再走到附近的秀泰廣場1館~2館

健走~晃拍~

↑店家資訊

店名~MINI.D COFFEE 綠川館

地址~台中巿中區綠川東街58號 本店免收服務費

電話~04-222-31069

營業時間~07:30-22:00