想不到阿菲的住家附近也有一間在地人私藏大推的傳統中式早點，沒有熟人帶路的話可能就錯過它！身邊好友口耳相傳它的美味程度，是一吃就上癮、份量多、價格便宜、CP值超高！營業時間竟然從凌晨5:40就開賣了，讓早起的人們都能吃到熱呼呼的美味中式早點，喜歡傳統中式早點的大家，趕緊來看這家：老爹早點 食記分享。看完剛好明天去吃一波！

老爹早點-店面外觀

老爹早點的店外觀就是用鐵皮屋搭建而成的

外觀看起來有點像是民宅

像阿菲第一次來時

雖然有用導航

不過因為實在太不顯眼

所以也是開過頭

老爹早點附近的知名地標有：複園焢肉飯、お食事処 男丸

這三家店都是飯類料理

不過風格不太一樣

大家有機會的話可以三家都吃吃看

都是在龍潭生意蠻好的店家

老爹早點的招牌

也是小小的

很可愛迷你的招牌

看到它就代表你來對地方了

老爹早點店前面可以臨停機車

汽車的話就要找路邊停車了

老爹早點-菜單

這裡賣的就是中式早點

像是飯類、粉漿蛋餅、湯類、飲料

在這裡都吃得到

營業時間從凌晨5:40開始

一直賣到下午13:30

對於早起上班工作的人來說

一早起床就能吃到熱呼呼的早點

是一件非常幸福的事情

老爹早點-店內環境

店內環境蠻大的

不會讓人覺得擁擠

煎製粉漿蛋餅的煎台

這位煎蛋餅的小姊姊非常親切

如果對於餐點方面有什麼問題可以請教她

非常多種類的餐點選擇

店家很貼心

對於用餐需求也能夠客製化

如果不敢吃芹菜、香菜、韭菜、豆芽、蔥、薑這些東西的朋友

請在菜單上面勾選

店家就會幫你特別製作餐點了

老爹早點-餐點分享

招牌豬皮飯

炒麵+米粉

貢丸湯

這碗豬皮飯一上桌時

阿菲嚇了一大跳

已經是接近碗公等級

拿起來的手感很重

感覺就能吃很飽

豬皮飯裡面的配料很豐富

像是很下飯的梅乾菜

大量的Q彈豬皮

還有筍絲

這樣一大碗招牌豬皮飯

竟然只需要55元

實在是好便宜

CP值爆高

豬皮滷的滑嫩Q彈

對於喜歡吃豬皮的人來說

一定會吃得相當過癮

不過阿菲是覺得豬皮份量給太多了

好像都吃不完一樣

實在是超級划算的豬皮飯

豬皮飯的中間有淋上一些滷汁

我們習慣的吃法是稍微攪拌過後再吃

這樣能吃到較完整的風味

調味剛剛好

不會過鹹也不會太油膩

是一碗吃了飽足又幸福滿滿的早餐

接著這碗好像是北部小吃店獨有的炒麵+炒米粉

以前在中部好像沒吃過這樣的組合

吃起來蠻新奇的感覺

一次就能吃到2種

能滿足同時想吃炒麵或是炒米粉的胃口

豆芽菜給的很多

所以讓整碗麵吃起來口感層次分明

不會全部都是麵的感覺

不知不覺就能把這一碗吃光光

對於麵食控的阿菲來說

這碗炒麵+炒米粉也是還不錯的表現

店裡還有自製辣椒醬

喜歡吃辣的朋友一定要加

阿菲覺得它的辣醬很百搭

不管是淋在豬皮飯、炒飯炒麵、古早味蛋餅上面

通通都合拍

只是大家要自己斟酌辣度

店家做的這罐辣椒醬真的很辣

古早味蛋餅

這道古早味蛋餅（粉漿蛋餅）

也是阿菲覺得來這裡的必點項目

這是現點現做的

所以要等比較久一點

這是阿菲目前吃過口味、口感表現都很棒的古早味蛋餅

它的厚度剛剛好

帶點Q彈份量又大

還有添加蔥蛋在中間

所以吃起來QQ脆脆又充滿蔥蛋的香氣

餅皮被煎成煎金黃色

真的很好吃

喜歡吃蛋餅的朋友

千萬不能錯過

荷包蛋 (半熟)

荷包蛋是吃到一半才追加的項目

因為隔壁桌的客人一直追加

所以阿菲也充滿好奇

也點來吃看看

荷包蛋可以選擇全熟或是半熟

點餐時跟櫃台人員說一聲即可

酸菜豬血湯

這一碗也是吃到最後才加點的

因為不管是內用還是外帶的客人

也是一直點酸菜豬血湯

所以好奇的阿菲也點來喝喝看

果然很厲害

這一碗的量也是很驚人

滿滿的酸菜和大塊豬血

都在這一碗內

在這麼寒冷的冬天早晨

喝上這一碗酸菜豬血湯

真的是暖心暖胃

整個人吃完

活力都來了

吃飽飯後至櫃台結帳

會看到這一區調味料台

滿滿的筍絲、滷肉、梅乾菜

感覺就是好吃認證

看了口水直流

如果有在煮飯的人

應該都知道梅乾菜很難處理

料理程序繁複

所以如果阿菲想吃梅乾菜的時候

會直接來這裡購買一份梅乾菜回去吃

方便又快速

老爹早點-用餐心得

終於來朝聖朋友間大力推薦的老爹早點

也了解為什麼生意這麼好

這裡的工作人員都很親切

很接地氣的感覺

在這裡用餐有種像是到朋友家用餐一樣的感覺

開心又無拘束

餐點選擇多、價格平實、份量超大、口味也還不錯

所以如果有來龍潭遊玩的朋友

老爹早點

可以來吃看看

體驗一下什麼是龍潭在地高CP值早午餐

道地的台式早午餐就在老爹早點

分享給大家

老爹早點-店家資訊

老爹早點

評分： / 4.5

地址：325台灣桃园市龙潭区中丰路上林段146號之一( 地圖 )

電話：0961 150 035

營業時間

星期一: 休息, 星期二: 05:40 – 13:30, 星期三: 05:40 – 13:30, 星期四: 05:40 – 13:30, 星期五: 05:40 – 13:30, 星期六: 05:40 – 13:30, 星期日: 05:40 – 13:30

星期一: 休息, 星期二: 05:40 – 13:30, 星期三: 05:40 – 13:30, 星期四: 05:40 – 13:30, 星期五: 05:40 – 13:30, 星期六: 05:40 – 13:30, 星期日: 05:40 – 13:30 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

龍潭美食懶人包

【飯類】

探訪『お食事処 男丸』的味覺驚喜｜龍潭美味之旅｜龍潭日式料理餐廳

『複園焢肉飯』龍潭在地好吃便當店｜老司機的口袋名單｜味噌湯辣蘿蔔乾免費吃

『老爹早點』在地人激推招牌豬皮飯、古早味蛋餅｜道地台式早午餐｜龍潭大池旁的隱藏版美食

【麵類】

龍潭『老街麵店』 客家風味濃厚的美味麵食 在地人狂推 榨菜肉絲麵必吃 滷味小菜銅板價 飄香一甲子

『橋頭老麵店』 在地巷弄人氣美食 只賣榨菜肉絲麵系列 復古傳統好滋味

『太常大腸麵線』｜每一口都是滿滿配料和麵線！大推『綜合麵線』自製辣椒醬香辣唰嘴、下重本的鮮奶茶

潛藏巷弄中的國民小吃美食｜隱藏版美食店家『郭記麵館』的美味故事！

『龍潭牛肉麵』 純土黃牛！產地直送人氣牛肉麵 吹冷氣吃牛肉麵超享受

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『龍潭市場餛飩』 龍潭傳統中式早餐 道地好味道 餛飩專賣 在地人巷弄美食 晚來就吃不到

【異國美食類】

『手作涼皮』｜每日現作、限量、酸酸辣辣、滑嫩冰涼、涼皮好味道

『村子里米干』 雲南風味！米干、米線、粑粑絲必吃！復古可愛的懷舊小吃店

『台越小吃』 龍潭市場內排隊人氣美食 內用外帶通通要等 越南小吃 越南美食

『清邁雞肉飯 (龍潭店)』 龍潭異國料理 泰式料理

【甜食、飲料類】

『SUSUMU 蛋糕甜點咖啡廳』｜韓系夢幻奶茶色系咖啡廳｜甜點好吃精緻、在這裡拍照每張都是大片｜龍潭最強咖啡廳

『澎湃豆花 龍潭店』 料多味美 內用可續豆花 桃園最強豆花冰品甜食店

『無敵仙草冰』 龍潭冰店 料多實在 龍潭人大推在地美食 超滑嫩仙草冰 龍元宮附近

『玉津咖啡(龍潭龍元店) Y.J COFFEE』｜龍潭韓系質感咖啡廳、平價咖啡茶飲/甜點輕食選擇多、不限時咖啡廳

『Louisa Coffee 路易・莎咖啡（龍潭北龍旗艦門市）』悠閒午後時光最佳選擇 不限時咖啡廳

【早午餐類】

『食潮Shidzhau早午餐』 龍潭早午餐 溫馨網美文青風 龍潭早餐新店速報

『More Burger 墨爾漢堡 (龍潭南龍店)』 每天都想去吃的平價早午餐店 餐點美味、選擇多、價格便宜

『微笑夯吐司早午餐』｜碳烤三明治專賣店｜美味碳烤片片帶來的幸福滋味

『龍潭市場餛飩』 龍潭傳統中式早餐 道地好味道 餛飩專賣 在地人巷弄美食 人氣早餐 晚來就吃不到

『晨間廚房 (龍潭東龍店)』｜與家人朋友共享的美味時光

【小吃類】

『歡樂烤無煙串燒專賣店』｜龍潭市區必吃美食、無煙串燒多樣食材、親民價格

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