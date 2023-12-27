12吋御守造型子母桃，大壽桃裡包著小壽桃，還有可愛的動物造型，做為生日蛋糕真的很有趣

壽桃給人的感覺，就是福氣吉詳的食品，以東方民間傳統習俗來說，平常神明節慶、或是長輩過生日，都會買壽桃來慶祝，今天開箱的《和平壽桃》網路知名度非常高，除了壽桃蛋糕、還有各類美食禮盒哦

撰文。拍攝／呂萱萱

和平壽桃的門面其實不大，但門面時尚，內部有裝潢，給人的感覺就是新莊必買的伴手禮店

除了各種大小壽桃之外，也有提供客製化的壽桃塔、超大尺吋壽桃（建議要提早預定）

還有許多創意祈福的小包點、動物包點、桃饅頭…等，平常送人自已買來吃都適合

和平原創（子母桃 ）背後的故事：

子母桃對和平第二代江坤達來說，是童年的記憶和滿滿的愛 ，子母桃創作就是以「愛就是當我們同在一起」而來

蛋糕外盒包裝一打開，就可以看到超吸晴的『12吋御守造型子母桃』創意滿分，造型超可愛， 一端上桌真的會轟動全場，大家看到都會笑到美叮美噹ＸＤ

一開始想說這麼大的壽桃是要怎麼吃？原來切開後才發現，裡面竟然還有好幾顆小壽桃，還有旁邊動物造型的壽桃，吸睛度真的超爆表的啦

有別於舊式壽桃，內餡也很有創意哦，奶皇、豆沙、芋泥…等，讓人覺得這就是包內餡的好吃小點心

和平壽桃的商品真的超級多，如果想另外買伴手禮、年節禮盒，也有提供壽桃禮品，每顆都是單包裝，看起來非常有質感

桃饅頭的口感也不錯，咬起來很札實，採用製作壽桃的技法、與老麵饅頭搭配，原物料單純，沒有過多的調味，當早餐或下午茶點心都適合