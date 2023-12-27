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【彰化食記】精誠夜市 - 彰化最大夜市附設停車場，武德炭烤玉米、祥旺地瓜球、數1數2碳烤雞排

2023-12-27 22:37:40 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：99
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：612篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：精誠夜市
place彰化縣彰化市林森路200號
作者本次評價：
3.55
環境設備
3.50
服務
3.50
交通便利
3.00
CP值
4.00
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精誠夜市.jpg

精誠夜市是彰化最大的夜市，位在著名的精誠中學旁，夜市占地寬闊，吃的玩的穿的用的樣樣齊全，還附設專屬停車場，每到假日逛夜市人潮常把夜市擠得水洩不通，這次來訪吃了幾間夜市內代表性的美食：武德炭烤玉米、祥旺地瓜球、數1數2碳烤雞排，本來想將網友推薦的全部一網打盡，但名店的排隊人潮太恐怖加上時間有限，剩下的只能等下次再訪再繼續吃了！

 

夜市附設停車場，一次50元，地址在彰化市平等街47號。

 

 

【寒天Q棒】

這攤本來沒有在我的美食清單上，但從夜市門口進來就被這寒天Q棒的獨特性深深被吸引，這在別的確實夜市很少見阿！他們有十種不同水果的口味，一隻只要15元深受小朋友喜愛。

【彰化食記】精誠夜市

 

【彰化食記】精誠夜市

▲十種口味的寒天Q棒，買十隻送一隻，冰棒棍上還有機會得到再來一枝的驚喜。

 

【彰化食記】精誠夜市

▲外觀看起來像冰棒，其實是貨真價實的寒天果凍。

 

【彰化食記】精誠夜市

▲我們買了蘋果和葡萄口味，有淡淡果香味甜度剛好，吃起來QQ的口感不錯。

 

【武德炭烤玉米】

這家是使用高品質的糯米玉米，一枝只賣45元真的超便宜，而且是大隻的那種size，在北部根本不可能有這種價位阿！

【彰化食記】精誠夜市

【彰化食記】精誠夜市

 

【彰化食記】精誠夜市

 

【彰化食記】精誠夜市

▲糯米玉米吃起來較有硬度較有咀嚼感，表層有淡淡炭烤香氣，但醬汁塗得不夠厚，目前吃過最好吃的是花蓮的美琪玉米

 

【祥旺地瓜球】

這間祥旺地瓜球是夜市的超級排隊名店，有多家美食節目報導過，店家還特地規劃排隊路線來消化購買人潮，當天排了20多分鐘才買到，真的很誇張！

【彰化食記】精誠夜市

 

【彰化食記】精誠夜市

 

【彰化食記】精誠夜市

▲看看這U型的排隊人龍就知道這間攤子的人氣有多旺。

 

【彰化食記】精誠夜市

 

【彰化食記】精誠夜市

【彰化食記】精誠夜市

▲地瓜球顏色金黃飽滿，但品質參差不齊有大有小，表面吃起來雖然有脆度，但咬下去是粉粉的口感不是Q的，其實不用專程排隊來買。

 

【數1數2碳烤雞排】

這家雞排也是精誠夜市必吃的排隊名店，他們的雞排先炸過再炭烤，散發著濃濃的炭烤香氣，光在旁邊排隊聞到味道口水都快流出來了。

【彰化食記】精誠夜市

▲這間攤子也規畫出了U字型的排隊動線，當天排了15分鐘左右速度算很快！

 

【彰化食記】精誠夜市

 

【彰化食記】精誠夜市

▲看著老闆熟練的涮著油亮的醬汁，加上那迷人的香氣撲鼻而來真的太罪惡了。

 

【彰化食記】精誠夜市

 

【彰化食記】精誠夜市

▲雞排可以切或不切，辣或不辣，我們人多就請老闆幫忙切了，雞排肉質非常厚實鮮嫩，表層的炸皮雖然有厚厚的醬汁但還是保有脆度，醬汁甜甜鹹鹹非常夠味。

 

 

其他漏網之魚：超級小卷、阿根廷烤魷魚、紅薯餅、台灣鯛料理、豬血幫米血糕。

 

 

雞蛋糕短評：夜市範圍很大，攤販總類多，有些賣的食物比較少見，祥旺地瓜球、數1數2碳烤雞排、武德烤玉米、超級小卷都是排隊名店，夜市有提供停車場但動線不良常常會塞車，建議停夜市周邊再步行前往。

精誠夜市美食資訊：

地址：彰化縣彰化市林森路162號
官網：無
營業時間：18:00–01:00(周一周二公休)
停車場：有(彰化市平等街47號)
廁所：有
刷卡：部分攤販可LinePay

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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