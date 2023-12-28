今天帶著老婆、老丈人和岳岳一起來到新店逛逛，晚餐時間想著找一間適合聚餐的餐廳。想起不久前聽新店朋友推薦的「乾隆坊港式酒樓」，是一間大菜和港點結合的餐廳，同時也是我的最愛呀! 不僅如此，乾隆坊港式酒樓還是超過30年歷史的老字號，是新店人間耳熟能詳的老店呢!

乾隆坊港式酒樓距離捷運大坪林站1號出口步行約3分鐘，如果是開車來的捧油，可以將愛車停放在附近的停車場。除此之外，也可以搭乘公車前往，交通相當方便。事不宜遲，我們馬上進去點餐吧!

踏進乾隆坊港式酒樓，明亮舒適的用餐空間讓人為之放鬆，整體感覺非常簡潔乾淨，舒服的氛圍大大增加了我對今天餐點的期待~

乾隆坊港式酒樓是一間大菜和港點結合的餐廳，特別聘請正宗港式點心師傅來台，因此有著道地的港式餐飲和改良符合現代人口味的浙江名菜。

乾隆坊港式酒樓年菜外帶開放預約，有需求的捧油別錯過啦!

乾隆坊港式酒樓是許多在地人平常吃飯的餐廳，即使是平日晚上，在我們用餐期間依舊有來客不斷湧入，不愧是在地深耕多年的老店!

🥢茶資

開吃前先來杯菊普暖暖胃，菊普可謂是我吃茶點的必備品了，但是並不是所有餐廳都會提供菊普，通常偏粵式的才比較會有。普洱茶葉加上杭菊沖泡成的花茶，是醇厚茶香和菊花的清甜結合，是好茶～

🥢 烤麩

烤麩是放在桌上的小菜，在客人入座時會詢問是否需要。一看到是我最愛的烤麩，我當然想也不想直接一口應下，我要! 在烤麩入口的第一秒，我就知道我做對了。烤麩口感軟嫩入味，充滿醬汁，並且不會過鹹，簡直就是我的夢中情麩啊!

🥢 荔茸香酥鴨

荔茸香酥鴨是超少見的廣南名菜，最底下是去骨的鴨肉，再來是一層厚厚的芋泥，而最上面那一層因為外表像荔枝外皮，被稱為荔茸的酥皮，這可是功夫菜啊! 好久沒吃到這樣的功夫菜了，鴨肉和搭配軟糯的芋頭，入口鮮嫩多汁，酥脆的表皮加上蒜蓉醬的神助攻，光是這多層次的口感我就給100分。前段酥脆，中段甜香，後段滑嫩，尾韻那綿綿的芋泥又將香氣拉回。慢慢的咀嚼，沉浸在師傅的好功夫、好手藝中，超享受的說!

🥢東坡醬肉

東坡醬肉選用不肥不膩的五花肉，上菜後服務員會幫客人分切，方便夾取。東坡醬肉上桌即是醬香四溢，香濃醬汁和入口即化的東坡肉合而為一，卻又不會過鹹，搭著刈包可以說是完美啊。東坡肉底下還有些許梅干菜，加入刈包後更為其增添了梅干菜特別的甘甜口味。

由於東坡肉本肉並不存在肥肉過膩的問題，因此連不愛肥肉的岳岳都一口氣吃了兩個刈包! 看來乾隆坊港式酒樓的師傅真的厲害，拿手的港粵菜、江浙菜一流，沒話說。在我近期吃到的東坡肉中，乾隆坊港式酒樓排第一絕對是沒問題的!

🥢生菜蝦鬆

蝦鬆當然就是要有很多的蝦，乾隆坊港式酒樓也不例外，再配上荸薺一起拌炒。蝦鬆入口可以吃到脆脆蔬菜感，底下有鋪著一層像是炸過的薄脆腐皮，比起一般使用的油條更加酥脆，也因為油條很容易就軟化了，所以這樣的搭配我很愛。將一旁的生菜包上蝦鬆，那蔬菜滿點的超清脆口感，加上蠢蠢欲動的蝦子。一口下去，清爽感迎面而來，完全是餐桌上的小清新啊!

🥢酸菜水煮魚

酸菜水煮魚一端上來的視覺效果真的超誇張，料非常豐富，有滿滿的粄條、百頁、劍筍和幫你去好骨的山泉鱸魚，以及一顆大魚頭。山泉鱸魚是十分難見的，一定要好好介紹一下。一般鱸魚都會有一些土味，而喝泉水長大的鱸魚則完全沒有這個問題。除此之外，在口感上還會多些Q彈，並且去骨後吃完全沒難度啊，可以爽爽吃魚也太讚了吧!

魚頭本身感覺有先炸過(但魚身沒有炸過)，可以吃到不同的口感。湯頭是用骨湯和魚湯烹煮而成，裡頭的酸菜有四種不同的酸菜去做搭配，喝起來溫順又不失濃郁，加上酸菜和青花椒的提香，讓湯頭的口感豐富，且別具特色。推薦各位岳粉們，來乾隆坊港式酒樓必點酸菜水煮魚，光點這一鍋就可能就讓你吃到八分飽，絕對超值!

🥢薑絲小卷

薑絲小卷是醬燒的，如同菜名一般，真的有很多薑絲。澎湖來的小卷熟度剛好，鹹香夠味，還保有水分，吃起來Q彈鮮美，加上醬燒的鹹香和薑絲的微辛辣，這滋味讓人回味無窮，一隻接一隻停不下來啊!

🥢XO醬炒蘿蔔糕

吃港式就是要來個蘿蔔糕啊，XO醬炒蘿蔔糕光蘿蔔糕就很猛了，是裡面吃得到蘿蔔絲的那種蘿蔔糕，還有臘肉、臘腸、蝦米提味! 加上XO醬、蛋拌炒，還有鍋氣，一整個香出天際啊。最後再用些韭黃作點綴，呼，這道真的飽足感超強!

🥢砂鍋手打獅子頭

砂鍋手打獅子頭獅子頭超級大顆，偏瘦一點，不會過於油膩，裡面有包一些荸薺，為獅子頭增添了脆脆的口感。砂鍋手打獅子頭讓我覺得最特別的是，乾隆坊港式酒樓的獅子頭做法偏向湯品，可以讓獅子頭吃起來更加滑嫩! 而大白菜當然也是必不可少的一環，有了它的加入，讓湯頭甜到一個不行，就是蔬菜清甜UP UP，感覺十分清爽。砂鍋手打獅子頭的份量大約有5-6人份，我們4人用餐，沒想到不知不覺中就這樣被我們清鍋了!

🥢檸檬蔓越莓

檸檬蔓越莓甜度微甜，酸感較重。不論是開吃前開胃，或開吃後想解膩都是很合適的一款飲品。

🥢蠔汁蒸鳳爪

蠔汁蒸鳳爪入口不會很辣，調味算是很適中的，入口即化，吸吮一下就可以骨肉分離。鳳爪上的皮和肉吸附了滿滿的醬汁，這滋味完美符合了我對鳳爪的所有期待啊!

🥢油條腸粉

油條腸粉腸粉的厚度不會太厚(畢竟太厚就變成粄條了嘛...)，Q度十足，加上醬汁讓我回想到小時候的味道，有點像是以前很常見的那種小小罐的蔭油，底蘊很渾厚，還有種蠔油感，卻又不會過鹹。這醬汁有經過乾隆坊港式酒樓另外的調和，在味覺上給了我滿滿的衝擊。一口吃下狠狠吸飽、吸滿醬汁的油條和腸粉，油條香和醬汁融合在嘴中爆開，讓我們一家子都覺得好好味啊!

🥢焗烤海鮮盞

焗烤海鮮盞感覺上很像用派皮當底，放上白醬和一大堆海鮮，最上層再做焗烤。酥脆的派皮搭配上滿滿的醬，使焗烤海鮮盞足夠濕潤又富有奶香，還有海鮮的脆口，以及焗烤的香氣，一整個口感豐富到不行。沒想到小小的焗烤海鮮盞可以帶給我們大大的滿足，這個必點啊!

🥢水晶鮮蝦餃

晶瑩剔透的水晶鮮蝦餃裡包著一隻半的蝦子，真的就是實打實的蝦子，讓你一口吃下去全是蝦。Q彈的外皮，加上彈牙脆口的新鮮蝦子，蘸上紅醋或醬油，是可以一口接一口的美味~

🥢鮮蝦腐皮捲

鮮蝦腐皮捲是港點經典之一，正確來說應該是經典中的經典，也是我超愛的啦! 鮮蝦腐皮捲酥脆的外皮，加上豐富的餡料，口感、味覺雙重衝擊，真不愧是經典。由於我真的太喜歡鮮蝦腐皮捲了，所以這盤是直接被我嗑光的，岳岳連一口都沒吃到，顆顆!

🥢魚翅灌湯包

只要在餐廳看到有魚翅灌湯包，我一定點! 雖然乾隆坊港式酒樓魚翅灌湯包製作時間需要20來分鐘，但一看到裡面滿滿的料，我就知道等待是值得的。一整顆的干貝、蝦子、蟹肉、絞肉，還有一些散翅點綴。那湯頭更是鮮美無比，再來點薑、紅醋，絕對是超值享受!

🥢椰奶西米露

用餐的結尾當然要來上一碗甜點，這碗椰奶西米露能喝得出很重的椰香和濃厚的奶香，西米露起到一個增加口感的作用，吃完幸福感飆升啊!

新店真的是臥虎藏龍，雖然新店對我來說就像是新生兒一樣，還處在懵懵懂懂的階段，但可以感受到滿滿的美食地圖就在這邊，吃起來吧BRO! 哎呀，偏題了~乾隆坊港式酒樓不論是大菜或港點都深得我心，對於下班聚餐或家庭聚會來說，乾隆坊都超適合的，也有包廂可以使用。

乾隆坊港式酒樓在今年四月遷新址，全新裝潢完全沒有部分老餐廳會有的黏膩感等問題。服務上也是一等一的存在，我們用餐大約2個小時，期間幫我們換了3-4次盤子，相信很少有餐廳會有這樣飯店等級的換盤子頻率。介紹餐點時，服務生努力的把所有菜色都介紹仔細，也會依照我們的需求去做調整。一開始我們點了三道湯，是服務員特別和我們說不用都喝湯，可以吃些別的，會為客人著想。乾隆坊港式酒樓讓人可以舒服用餐，餐點又很有水準，是個好地方。「乾隆坊港式酒樓」推薦給大家~