覺得人真的很奇妙

不同時期遇到不同人事物

想法也會隨之改變

小到本來覺得很難吃決不入口的食物

長大後卻成了每天的必備糧食

大到對於整個人生的規劃

看世界的角度與想法

雖然這好像是必經之路

但想起以前自己信誓旦旦說出某項諾言的樣子

總覺得可愛又好笑

其實我們很常都在給自己啪啪打臉

只是自己不一定會發現罷了～

長大發現這件事之後

其實覺得也沒什麼不好

有改變才代表自己有在成長

重要的是每個選擇都對得起自己

都能夠對做出的選擇負責任

這樣就夠了

跟男友一直在往結婚的方向前進

然而關於小孩的話題卻有一搭沒一搭

一直沒有一種很強烈想要小孩的想法

甚至有很常一段時間我們的共識是不要有小孩

仔細去思考這個想法背後的原因

其實也是種負責任的表現

因為覺得自己的能力還不足以給孩子一個很好的成長環境

甚至是覺得整個大環境讓孩子在這生存

是一種殘酷的生存試煉

在無法給予最佳環境的時候

便否定了這個選擇

然而不知道是不是年紀到了

又或者是經濟狀況逐漸穩定

最近開始發現男友出門的時候

目光都會停留在小孩身上

而且還會露出寵溺的表情

跟之前總是寵物大於小孩的他截然不同

也許是發現了這點

讓我對不生小孩這個想法也開始有了動搖

所以這次嘉義出遊

在安排嘉義景點的時候

不自覺地選擇了之前朋友推薦的三隻小豬觀光農場

就因為他說了那裏環境很好

他小孩在那邊玩了整個下午

全家人都玩得很開心

帶著期待的心情

嘉義一日遊主要的嘉義景點

就選擇了這個網路上很多人推薦的嘉義親子景點

先說結論

這個觀光農場規畫非常完善！

我很推薦不管是情侶、朋友還是家庭

來嘉義出遊都可以把這邊排進行程中

尤其是嘉義一日遊

因為只有一天，安排太多景點反而會很累

如果要往山上跑車程又很久

但三隻小豬不僅就在下交流道的地方

還有停車場不用怕光是找車位就耗掉很多時間！

裡面的設施也很多

不只有超多種可愛動物

還有設置很多可以拍照的點

花花草草也照顧的很好

如果有小孩的話他們還有各式各樣的遊戲區

讓小孩在裡面放電，家長在旁邊休息

玩累了再去園區裡面的餐廳吃飯

整個下午在裡面度過就好了

不用費時費力吃個飯還要移動到其他地方

而且餐廳還看得到超可愛的浣熊~

我們去的時候是假日

剛好有街頭藝人在表演

他們還有固定的時段會有跟蟒蛇還有鳥互動的時間

重點是門票超便宜

我們兩個大人全票一人只要100元

有超多小動物可以看

還可以邊走邊跟景點拍照

為旅程留下美好的回憶

我跟男友都覺得這個價錢超佛心！

園區很寬廣，看得出來有用心維持整體狀態

整理得很漂亮，而且他們重視動物的身心健康

只能買園區內的飼料去餵

每天有一定能餵食的量

超過後就不會再販賣了

如果有帶毛小孩的話外面也有地方可以寄放

我覺得這點很貼心

因為擔心進入園區後毛孩跟裡面的動物發生爭執

造成彼此受傷

所以一開始就隔絕他們

處處都有在替動物著想

園區內也有很多遮陽棚

因為我們來的時候天氣涼涼的

但如果是夏天來這邊的話

應該就比較不會那麼熱

遊戲區旁邊也有家長休息區

這種小貼心也加分很多

這裡的動物種類真的很多

有現在很受大家歡迎的浣熊、水豚

還有狐獴！小小隻的超可愛

放上一張我喜歡的紅鶴

真的好優雅好美～

推薦大家找個時間安排嘉義一日遊

去好山好水的地方

讓自己好好放鬆一下吧！

嘉義景點推薦：三隻小豬觀光農場