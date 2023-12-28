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東區平價早午餐推薦！「東區早午餐」擁有網美風格露天空間，早餐竟然只要30元起！手工厚蛋餅只要40元、鐵板麵只要60元、大漢堡只要85元，而且還可以吃到超特別的炫風餅，推薦必點！各式各樣銅板美食都超好吃！我的東區早餐店首選！

東區早午餐｜超美！露天歐風早餐店

東區早午餐就位在東區巷弄內，擁有歐風露天用餐空間， 在寸土寸金的東區裡，竟然有這麼一家歐式情懷的早午餐店，難怪一開幕就深獲大家喜愛，從早餐到午餐都有絡繹不絕的客人，真的是好吃又好拍，非常適合約好朋友一起來吃早餐喔！

東區早午餐｜店家環境開箱

東區早餐店 TPED Breakfast是附近住家、上班族很愛的美食，菜單價格就像傳統早餐店，銅板價格很划算，餐點的份量也很讓我滿意，口感與CP值都很高，是巧心巧手下的精緻早餐，重點是這地點有這個價位真的很佛心！逛街前先來東區吃早午餐吧！

以簡約裸透的用餐空間搭配休閒木質桌椅為概念，露天的氛圍攬入無束縛的主視覺，氣氛相當不錯非常歐式，舒服到可以坐一早上不想離開，想在城市角落安靜吃早午餐，東區早午餐是你的好選擇，如果嚮往慢步調的生活節奏，就來東區早餐店享受不一樣的早晨吧！

東區早午餐｜早餐吃什麼？

首先我要先稱讚老闆對菜單的設計，菜名都非常有趣，可以猜猜看這些菜式什麼～老爹鮪魚肚蛋餅、德不腸失吐司、牛上有雪花吐司、紐AWW良心漢堡、齁氣氣牛漢堡、以及自宮保命鐵板麵等等，以詼諧的方式命名，很吸引人！

紐AWW良心蛋餅

「紐AWW良心蛋餅」超大一份！蛋餅皮煎得酥酥恰恰，手工餅皮有著好聞的麵香氣息，咬起來厚實酥脆、迷人好吃，內餡是紐澳良雞肉是我很愛的肉食選擇，好享受這豐富嚼感，愛吃蛋餅的人千萬別錯過東區早午餐的蛋餅，也太厲害了吧！

看這厚厚的紐奧良烤雞，老闆的用料完全不手軟，就是要客人花少少錢也能吃得飽！我平時早餐點一份蛋餅就可以吃很飽囉！

咔啦OKG漢堡

咔啦OKG漢堡上桌！東區早午餐的漢堡很大一顆，這個價位真的比美式早午餐店便宜太多，CP值很高喔！卡拉雞腿排是我超愛的口味，佐以精采的配菜，一口咬下傾洩出鹹香馥郁的豪放層次，每一口既清爽又扎實，將美好滋味疊滿滿，榮登我的最愛，推薦必點喔！

牛上有雪花炫風餅

東區早午餐最特別的就是「炫風餅」，有點像抖音常看到的「肉夾饃」，現在在台灣就可以吃到囉！炫風餅吃起來酥酥脆脆好美味！

雪花牛肉旋風餅是肉控們最推崇的人氣菜單，雪花牛肉煎成焦香的油亮色澤，搭配美生菜、蛋、番茄片，點綴洋蔥絲、沒有過度調味的鮮脆時蔬，成功襯托出雪花牛肉肉汁滿溢、軟滑無比的口感，厚度恰好、鹹香入味，散發出誘人肉香氣息，沒幾口就一掃而空。

值得一提的是，外層包裹的旋風餅，透過煎台的熱度，呈現酥香脆口的鮮活滋味讓我欲罷不能，帶一點嚼勁、一些飽足感，搭配豐富的內餡，是最讓我想念的滋味!

自宮保命鐵板麵

早餐店我最愛點的「宮保雞丁鐵板麵」，東區早午餐的鐵板麵價格很划算，最低只要55元，而且鐵板麵都有加入杏鮑菇、高麗菜，真的是餡料滿滿、營養均衡，是上班族最愛點的早午餐喔！

他們家的鐵板麵真的很豐盛有亮點，Q彈的麵體、荷包蛋、蔬菜、肉片實在合拍，邊吃邊喝上一口飲料，就是完美的台式早午餐。

超值C套餐

如果你有選擇障礙，那就吃超值套餐吧！早餐盤優惠價很划算，每一份的份量都很足夠，而且都有包含一杯飲品喔！我們今天點的是C套餐，含雙蛋、蘿蔔糕、煎餃、飲料，蘿蔔糕一整片沉甸甸的，筷子夾起來好厚實，入口綿密感十足，不沾醬吃就很夠味！金黃酥香、內餡飽滿的煎餃很涮嘴！

來到東區逛街，推薦你們CP值很高的東區早午餐，在歐風街頭享用美味早餐，只要銅板價就能吃飽飽波！

東區早餐｜店家資訊