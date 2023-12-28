說到台中最狂最爆量的日式料理，

大家真的都會異口同聲：信兵衛啊❗️

沒錯，在裝潢或是料理上絕對最浮誇欸！

信兵衛分店越開越多間，但風格都一致的浮誇，讓人非常有記憶點。

必須聚餐的年末，馬上和朋友下班約在

信兵衛台中南門町目三代店吃一波！

給非台中的朋友看看信兵衛浮誇的外觀

超級亮眼而且非常日式風格，掛滿燈籠🏮還有誇大的招牌和裝潢，路過很難不注意！

南門町目三代店有戶外座位、靠櫃檯也有幾個座位，二樓也有蠻多的位置能聚餐。

除了裝潢上醒目的招牌以及明亮度讓人印象深刻之外，牆上也貼滿很多過往大家拍的食物照、打卡照📷

我覺得這樣的排版設計挺不錯的，有時候都會擔心店家給的食物照和實際上桌不太相符，但牆上滿滿的照片都看得到信兵衛給的份量就是如此爆量，看到最吸引的照片也可以跟著點看看✍️

信兵衛也有推薦菜單大家可以參考，

這邊經典日料應有盡有！浮誇丼飯、海鮮、炸物、刺身、茶碗蒸、燒烤、手卷、烏龍麵、壽司🍣，還有各種握握及各式單點品項，實在太多太多了～～來跟大家介紹一下今天聚餐點了多少樣日式料理🇯🇵

先和大家介紹一下信兵衛的點餐方式：

1.先讓服務人員確認是否訂位、帶位

2.畫好菜單自行到樓下外面櫃檯結帳

3.自取免費熱麥茶及辣毛豆、餐具🍴

接著就可以等待好吃浮誇美食上桌了！

溫馨提醒🔔很多道浮誇料理都會放上金色牌子，大家記得別帶走唷！非消耗品🈲️

今天打開菜單最先點的日式料理系列⇩

爆爆系列🔥必吃爆鮭系列🔥

鮭魚系列產品一直都是信兵衛的熱銷產品！

✨選用加拿大的鮭魚品質🇨🇦

鮭魚有好幾個部位可以拿來料理用！

不管作為丼飯、握握、刺身都很美味～

台中必吃日式料理 #爆鮭燒牛塔丼丼 $468

這串疊的高高的滿滿的太厲害了💯

這是整串牛肉串塗上醬料後再做炙燒烤過🔥

再插上去疊起來的，牛肉的份量已經超爆多，還放上爆量的鮭魚以及最後加入的鮭魚卵🤤 好滿足！

台中必吃日式料理 #爆鮭海膽丼丼$466

不用再考慮要吃鮭魚還是海膽了❗️

兩個都要吃就選這道吧～除了有爆多的鮭魚之外還有海膽可以品嚐❤️

順提一下爆鮭的部分是選用油脂多多的魚肚部位來鋪蓋，肉質油花多，吃起來很鮮嫩但完全不會膩口唷！

台中必吃日式料理 #終極爆蝦角貝丼丼$658

除了爆爆鮭魚系列，我還選了一個看起來很厲害的終極系列🔥

除了角貝之外，爆蝦真的是超多隻！滿滿十隻阿根廷天使紅蝦鋪滿在飯上！而且每一隻蝦子都有經過炙燒所以香氣濃郁，🦐肉質也很Q彈鮮美，最重要的是不用撥蝦殼，我這個爛人直接再大加分💯

對了對了！裡面還偷偷夾了一個蛋黃可以拌飯一起吃唷🥚

信兵衛的丼飯系列 真❗️的❗️大❗️碗

原本覺得碗看起來沒有很大呀～

但信兵衛就是要讓大家飽到爆炸，我發現飯的份量真的非常多，是很紮實的疊好疊滿，飯裡還會淋上特製醬汁，真的會忍不住多吃好多飯，不過我覺得至少可以2-3個女生吃一碗吧！大家可以斟酌份量唷🤣 因為來到這邊真的會想要都點一輪來分食👐🏻👐🏻

起司鮭魚塔塔（1貫）$120

喜愛鮭魚的朋友再來一份特製鮭魚料理🐟

炙燒鮭魚疊上炙燒起司🧀️

再疊一層炙燒鮭魚+燒起司+鮭魚卵

最後淋上美乃滋再放上鮭魚卵

點一貫就能享受🈵️🈵️風味的塔塔👍🏻

我覺得這道料理也非常有誠意。

焦糖鮭魚大腹握握 （2貫）$190

這道直接點了三組=6貫

我的天啊我真的大愛鮭魚大腹欸！

雖然油脂度最高，卻又油而不膩🔥

鮭魚會灑上一些糖後再做炙燒，所以吃下去除了軟嫩肉質還有脆脆甜感🤤

炙燒過程我就開始分泌唾液了，聞起來就好香好好吃～鮭魚大腹口感很滑順，油脂大量釋出後更入口即化，我可以吃好多好多貫😝

很多干貝烏龍麵 $428

除了丼飯是信兵衛的主食之外，烏龍麵也是可以點起來的飽食🍜

烏龍麵在烹煮過程的比例調整的很剛好，所以吃起來的烏龍麵就非常Q彈，大家可以選自己喜歡的烏龍麵口味，我個人很喜歡吃干貝，所以就選擇干貝烏龍麵，干貝都很大顆，以這樣的份量和價錢，六顆也真的比起一般日料店還要多了✨

和風生蠔 $180

必吃肥美鮮甜的巨大生蠔來自日本🇯🇵

這個生蠔幾乎快比手掌還大了🤩

熱愛海鮮控吃下去真的超！幸！福！

炙燒比目魚握握(3貫）$180

比目魚握握製成也會使用噴槍做炙燒，一份總共三貫，比目魚的口感咬起來是比較鬆散的感覺（化掉或散掉的那種Fu)，但炙燒後的表皮感覺比較有點酥脆的口感，我蠻喜歡的，香氣也很足夠👍🏻

玉子燒握握(2貫) $55

玉子燒蛋液很均勻所以呈現出很漂亮的金黃色愛💛吃起來滿鬆軟，信兵衛的玉子燒也還滿厚實的，握握的醋飯份量很多，所以兩貫也是挺有份量，身為超級玉子燒愛好者來說很滿足了❤️

天使紅蝦握握 $100

選用阿根廷的天使紅蝦，蝦子比起一般的蝦子都更大尾，我覺得肉質是蠻有彈性的，今天也點了三份來享用～

信兵衛切特盛 $536

海鮮控就點這盤特盛下去吧🔥

綜合生魚片什麼都吃得到！而且信兵衛的生魚片切的超厚，吃起來超有滿足感呀💕裡面🈶️鮭魚、鯛魚、鯡魚、天使紅蝦、蝦卵等等，又是厚切，又是滿滿鮮味，海鮮控真的必須點一波耶！

柴魚豆腐炸炸 $100

海老紅蝦炸炸 （3尾）$198

我在品嚐日式料理的時候也一定會點幾樣炸物，信兵衛炸物的外皮裹粉不會太厚，所以吃起來也不會覺得太油膩，除了紅線吃起來滿滿鮮味，柴魚豆腐的鹹度嫩度風味也沒有被炸粉蓋去👍🏻

火烤無骨牛小排 $290

火烤無骨牛小排 $290品嚐了那麼多樣的海鮮，肉肉控還是會想要來點牛小排😎 無骨牛小排吃起來很有嚼勁，熟度剛好⭕️ 品嚐的時候還會有陣陣火烤香氣，信兵衛連肉肉的份量都很多！堆出高度的無骨牛小排搭著下方的生洋蔥吃也能提升更多味道！

松露茶碗蒸$138

法國產的松露是高級料理，有別於他店，信兵衛給的松露份量很有誠意👍🏻

干貝茶碗蒸$148

這個北海道生食等級的干貝超大顆欸！咬下去還保有juicy的水份也太好吃太幸福了，放進茶碗蒸根本是我的最愛兩種組合放在一起啊❗️

靜岡無糖綠茶$40

香檳氣泡飲（葡萄口味）$88

信兵衛本身就有提供熱麥茶，但吃日料還是想配一些其他冷飲特調，所以我還是有點了個氣泡飲和無糖綠；以眾多日料店來說，信兵衛的飲料也算是平價路線了～

🎉信兵衛常常推出活動！

歡迎大家可以關注他們家的活動資訊：

目前有一個年度聖誕活動-神秘出沒快閃活動

🎅神秘聖誕女郎跟聖誕老公公會在各大分店快閃互動拍照 & 發放小禮物🎁

·快閃出沒活動日期12/09-12/31（隨機出沒在我們各體系分店

第二個活動為消費滿額度能參加彈珠台活動，獎項有折扣優惠卷、餐點兌換卷、周邊商品，最豪華大獎還有當日消費整桌半價優惠～可以來試試手氣🍀

·活動時間一樣是12/9～12/31

｜信兵衛分店資訊｜

信兵衛手作丼飯壽司-南門町目三代店

☎️電話：0422850668

🚩地址：台中市南區南門路1號

⏰營業時間：平日11:00-14:00 / 17:30-22:00，假日11:00-14:00 / 17:00-22:00

信兵衛手作丼飯壽司-大勇町目二代店

☎️電話：0422211620（不接受預約）

🚩地址：台中市東區大勇街59號

⏰營業時間：平日11:00-14:00 / 17:30-22:00，假日11:00-14:00 / 17:00-22:00

信兵衛手作丼飯壽司-成功總鋪

☎️電話：0987292354

🚩地址：台中市北區成功路478號

⏰營業時間：平日11:00-14:00 / 17:30-22:00，假日11:00-14:00 / 17:00-22:00

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