這天下午在家裡閒閒無事的阿菲，看到天氣這麼好，不出去走走實在很可惜。於是上網搜尋到這家景色優美、遼闊、新開立不久的山上景觀咖啡廳：環湖咖啡好食。光是看到網路照片的美景，就已經讓人心曠神怡。而且餐點除了咖啡之外，還有一系列的甜食與鹹食都有。選擇性豐富。事不宜遲趕緊點緊來看文章！

環湖咖啡。好食-店家地點

環湖咖啡。好食位於石門水庫最上方的位置

沿途開車上山的路程中

都能欣賞到美麗的山景

還有靜謐優美的石門水庫景色

上圖就是開車到一半

被阿菲眼角餘光喵到的美景

因為實在太漂亮

趕緊拍下來與大家分享

所以大家如果要前往環湖咖啡。好食的話

沿路都可以盡情欣賞風景

實在是美不勝收

環湖咖啡。好食-店家外觀

從龍潭開車到這裡的車程時間約25分鐘左右

車程時間不算太久

後半段的路程主要是山路

所以有點彎彎曲曲的感覺

如果是會暈車的朋友

建議吃點暈車藥再上山

環湖咖啡。好食-停車場

這裡很棒有提供停車場

不管你是開車還是騎機車過來

都可以停放在店家提供的免費停車場

而且每一格車位都很寬廣

環湖咖啡。好食-戶外用餐環境

停好車之後

跟隨服務員進入用餐位置

依照當天有的位置做安排

若是有特殊需求需事先跟店家說明

才能視情況安排位置

如果已經坐定位置後

就不能再更換位置

若真的非不得已要換座位

一定要通知店家

像阿菲到訪這天因為天氣較炎熱

所以我選擇室內的座位

等到要拍照的時候

再到戶外區拍照

這也是一個不錯的選擇

因為若是天氣炎熱的時候

戶外區的溫度也蠻高的

怕熱的朋友可能會受不了

環湖咖啡。好食-最佳拍照區域推薦

如果是用餐完畢的朋友

阿菲建議一定要到戶外來拍照

或是不怕熱、不怕冷的朋友

直接選擇戶外座位區

就能享受180度無邊際的湖光山色

搭配咖啡、餐點一起享用

景色優美的戶外座位區

就算是平日下午2:00多

也是很多人在這裡喝咖啡吃飯

生意很好

大家真的是被這裡的湖光山色給徹底吸引住了

在這裡輕鬆的談天

享受眼前美景

也是生活中最悠閒的時光了

靜靜的看著眼前美景

讓人忘卻煩憂

阿菲覺得這裡也可以取名為：忘憂咖啡廳

環湖咖啡。好食給人的感覺真的很棒

阿菲很喜歡這裡

戶外座位區也有這種沙發區

坐起來也是蠻舒適的

戶外沙發區在最角落的位置

所以看出去的視野會稍微被遮蔽到一點

不管從戶外用餐區哪個地方看出去

都能看到美麗的景色

環湖咖啡。好食-室內用餐環境

上圖就是室內用餐區的外觀

雖然是在室內

不過它的設計採用大片落地窗

減少遮蔽物

就為了讓大家在室內也可以欣賞美景

室內用餐區

有提供冷氣

對於有帶寶寶出門的朋友

真心建議選擇室內

不僅是免去受風寒或是被小黑蚊叮咬的可能

等到用餐完畢再到戶外拍照留念

也是不錯的選擇

環湖咖啡。好食-用餐規定

1. 供餐時段：早午餐9:30-11:00、午餐11:00-15:00、下午茶15:00-17:30

2. 用餐時間2小時

3. 每人低消一杯飲料

4. 入座後若需更換座位須告知店員

5. 寵物友善餐廳（毛小孩不落地）

環湖咖啡。好食-菜單

非常讓人讚嘆的菜單內容

種類很多

讓人看了眼花撩亂

不怕沒有你想要吃的口味

價格稍高

畢竟這是景觀餐廳

所以價格難免會稍高一些

不過阿菲覺得人生短短數十年

也難得常常會到這麼漂亮的餐廳

如果是特地來了

就盡情的點自己想吃的食物

搭配眼前的美景來享用

也是很棒

適時的寵愛自己

也是一種快樂的生活哲學

環湖咖啡。好食-餐點分享

熱拿鐵

美國脆薯

表現中規中矩的脆薯

附贈的番茄醬份量很多

讓喜歡番茄醬的阿菲沾的很過癮

熱拿鐵

表現也是中規中矩

以景觀餐廳的食物表現來說

阿菲覺得可以

內用的客人可以免費使用店家提供的WIFI

實在是太貼心了

因為有時候到了山上

手機訊號會因為每家電信不同

導致訊號強弱不一

所以店家就想到這一點

於是就提供免費WIFI給內用的客人使用

真的是很棒

環湖咖啡。好食-美景分享

在這裡

抬頭一望就是美的像幅畫一樣

喜歡戶外大自然的朋友

真的可以來這裡喝咖啡看風景

在這裡可以更近距離的貼近大自然

好好呼吸新鮮空氣

在環湖咖啡。好食渡過了一個開心的午後時光

想不到在這裡吃點心及欣賞風景就花了2小時

真的是一間讓人忘記時間的優質景觀咖啡廳

改天阿菲還想帶其他家人一起來

這麼棒的地方

不能只有我知道

以上分享給大家

環湖咖啡。好食-店家資訊

環湖咖啡好食

評分： / 4.4

地址：335台灣桃園市大溪區環湖路二段68號( 地圖 )

電話：03 387 9192

營業時間

星期一: 09:00 – 18:00, 星期二: 休息, 星期三: 09:00 – 18:00, 星期四: 09:00 – 18:00, 星期五: 09:00 – 18:00, 星期六: 09:00 – 18:00, 星期日: 09:00 – 18:00

星期一: 09:00 – 18:00, 星期二: 休息, 星期三: 09:00 – 18:00, 星期四: 09:00 – 18:00, 星期五: 09:00 – 18:00, 星期六: 09:00 – 18:00, 星期日: 09:00 – 18:00 臉書：環湖咖啡。好食-FACEBOOK

ＩＧ：環湖咖啡。好食-Instagram

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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