這天下午在家裡閒閒無事的阿菲，看到天氣這麼好，不出去走走實在很可惜。於是上網搜尋到這家景色優美、遼闊、新開立不久的山上景觀咖啡廳：環湖咖啡好食。光是看到網路照片的美景，就已經讓人心曠神怡。而且餐點除了咖啡之外，還有一系列的甜食與鹹食都有。選擇性豐富。事不宜遲趕緊點緊來看文章！
環湖咖啡。好食-店家地點
環湖咖啡。好食位於石門水庫最上方的位置
沿途開車上山的路程中
都能欣賞到美麗的山景
還有靜謐優美的石門水庫景色
上圖就是開車到一半
被阿菲眼角餘光喵到的美景
因為實在太漂亮
趕緊拍下來與大家分享
所以大家如果要前往環湖咖啡。好食的話
沿路都可以盡情欣賞風景
實在是美不勝收
環湖咖啡。好食-店家外觀
從龍潭開車到這裡的車程時間約25分鐘左右
車程時間不算太久
後半段的路程主要是山路
所以有點彎彎曲曲的感覺
如果是會暈車的朋友
建議吃點暈車藥再上山
環湖咖啡。好食-停車場
這裡很棒有提供停車場
不管你是開車還是騎機車過來
都可以停放在店家提供的免費停車場
而且每一格車位都很寬廣
環湖咖啡。好食-戶外用餐環境
停好車之後
跟隨服務員進入用餐位置
依照當天有的位置做安排
若是有特殊需求需事先跟店家說明
才能視情況安排位置
如果已經坐定位置後
就不能再更換位置
若真的非不得已要換座位
一定要通知店家
像阿菲到訪這天因為天氣較炎熱
所以我選擇室內的座位
等到要拍照的時候
再到戶外區拍照
這也是一個不錯的選擇
因為若是天氣炎熱的時候
戶外區的溫度也蠻高的
怕熱的朋友可能會受不了
環湖咖啡。好食-最佳拍照區域推薦
如果是用餐完畢的朋友
阿菲建議一定要到戶外來拍照
或是不怕熱、不怕冷的朋友
直接選擇戶外座位區
就能享受180度無邊際的湖光山色
搭配咖啡、餐點一起享用
景色優美的戶外座位區
就算是平日下午2:00多
也是很多人在這裡喝咖啡吃飯
生意很好
大家真的是被這裡的湖光山色給徹底吸引住了
在這裡輕鬆的談天
享受眼前美景
也是生活中最悠閒的時光了
靜靜的看著眼前美景
讓人忘卻煩憂
阿菲覺得這裡也可以取名為：忘憂咖啡廳
環湖咖啡。好食給人的感覺真的很棒
阿菲很喜歡這裡
戶外座位區也有這種沙發區
坐起來也是蠻舒適的
戶外沙發區在最角落的位置
所以看出去的視野會稍微被遮蔽到一點
不管從戶外用餐區哪個地方看出去
都能看到美麗的景色
環湖咖啡。好食-室內用餐環境
上圖就是室內用餐區的外觀
雖然是在室內
不過它的設計採用大片落地窗
減少遮蔽物
就為了讓大家在室內也可以欣賞美景
室內用餐區
有提供冷氣
對於有帶寶寶出門的朋友
真心建議選擇室內
不僅是免去受風寒或是被小黑蚊叮咬的可能
等到用餐完畢再到戶外拍照留念
也是不錯的選擇
環湖咖啡。好食-用餐規定
1. 供餐時段：早午餐9:30-11:00、午餐11:00-15:00、下午茶15:00-17:30
2. 用餐時間2小時
3. 每人低消一杯飲料
4. 入座後若需更換座位須告知店員
5. 寵物友善餐廳（毛小孩不落地）
環湖咖啡。好食-菜單
非常讓人讚嘆的菜單內容
種類很多
讓人看了眼花撩亂
不怕沒有你想要吃的口味
價格稍高
畢竟這是景觀餐廳
所以價格難免會稍高一些
不過阿菲覺得人生短短數十年
也難得常常會到這麼漂亮的餐廳
如果是特地來了
就盡情的點自己想吃的食物
搭配眼前的美景來享用
也是很棒
適時的寵愛自己
也是一種快樂的生活哲學
環湖咖啡。好食-餐點分享
熱拿鐵
美國脆薯
表現中規中矩的脆薯
附贈的番茄醬份量很多
讓喜歡番茄醬的阿菲沾的很過癮
熱拿鐵
表現也是中規中矩
以景觀餐廳的食物表現來說
阿菲覺得可以
內用的客人可以免費使用店家提供的WIFI
實在是太貼心了
因為有時候到了山上
手機訊號會因為每家電信不同
導致訊號強弱不一
所以店家就想到這一點
於是就提供免費WIFI給內用的客人使用
真的是很棒
環湖咖啡。好食-美景分享
在這裡
抬頭一望就是美的像幅畫一樣
喜歡戶外大自然的朋友
真的可以來這裡喝咖啡看風景
在這裡可以更近距離的貼近大自然
好好呼吸新鮮空氣
在環湖咖啡。好食渡過了一個開心的午後時光
想不到在這裡吃點心及欣賞風景就花了2小時
真的是一間讓人忘記時間的優質景觀咖啡廳
改天阿菲還想帶其他家人一起來
這麼棒的地方
不能只有我知道
以上分享給大家
環湖咖啡。好食-店家資訊
- 環湖咖啡好食
- 評分： / 4.4
- 地址：335台灣桃園市大溪區環湖路二段68號( 地圖 )
- 電話：03 387 9192
- 營業時間
星期一: 09:00 – 18:00, 星期二: 休息, 星期三: 09:00 – 18:00, 星期四: 09:00 – 18:00, 星期五: 09:00 – 18:00, 星期六: 09:00 – 18:00, 星期日: 09:00 – 18:00
- 臉書：環湖咖啡。好食-FACEBOOK
- ＩＧ：環湖咖啡。好食-Instagram
- 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。
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