聽過很多人推薦Moonshine Coffee Roasters

第一次喝到是在新光三越信義新天地樓下外帶咖啡吧

非常喜歡整體設計品味跟咖啡喝起來的口感

特別查了原來Moonshine意旨私釀烈酒

源自美國禁酒令時人們只能在晚上仰靠月光偷偷釀酒

而Moonshine Coffeee Roasters則是將此意象轉變成夜晚烘豆的情境很有韻味

找了一天來本店探店順便認真工作

本店位在香格里拉飯店旁巷弄敦南商圈

一早八點半就營業非常配合附近商業大樓上班族的時程

門口地板上有著非常適合打卡拍照的Logo蝕刻

店裡空間有著水泥牆面與地板有點不羈粗獷的風格

大量運用銀色亮面金屬風格的家具布置很科幻

鏡面反射多重效果在視覺上顯得非常寬闊

整個吧檯搭配閃亮的霓虹燈光比起咖啡廳更像是來到日間的酒吧

白色磚牆搭配有趣卡通風格插畫跟鮮豔霓虹燈

拍起照來真的很像在Bar享受夜生活

牆邊的推車上擺滿酒瓶一開始真的嚇了我一跳

認真研究一下才恍然大悟原來是用各種烈酒空瓶裝開水

牆角特色座位竟然是用水泥磚當底

鋪上軟墊跟小圓茶几為桌子

很有特色令人眼睛一亮

最後方深處則有一個長桌可以供多人聚會或討論

一旁則有店家的烘豆工作室可以從外側隱約看到機器們的身影

菜單直接裝框固定在櫃檯前

比起新光三越的外帶店品項更豐富不少

有許多澳洲風格的奶類咖啡像是很少見的Magic

運用圖形條狀圖很清楚就能看出咖啡跟牛奶與奶泡之間的比例與整體分量

富有創意的特色咖啡調飲選項也很多

甚至還有很多帶有酒精的口味

不喝咖啡的話仍然有非常多樣的茶、果汁乃至啤酒

鹹甜的輕食選項可以滿足早午餐到下午茶

挑了我覺得非常好看的酒瓶水瓶

可以直接搬整瓶水到座位喝非常方便

月光香草可麗露 TWD75

以前做過一次可麗露之後就覺得未來還是乖乖買著吃好了

工程實在非常浩大費時

Moonshine的可麗露外表非常正統有著漂亮的棕色焦糖

只可惜吃起來的口感跟味道跟外觀有不小的落差

可能是因為從冷凍庫拿出不久口感非常堅硬到幾乎咬不下去

內餡吃起來缺乏水份的感覺

可以看到香草籽跟聞到香草香氣

但吃起來只有甜味很單一

冰滴咖啡 TWD180

冰滴咖啡喝起來有著酸度頗重的果酸感

帶著濃厚的發酵酒香回甘

咖啡因的強度感覺蠻強勁

畢竟是睡前可以喝咖啡睡覺的我難得感受到咖啡因存在的一杯咖啡

吧檯座位旁的牆上有著Moonshine最初的店舖透視圖

現在店面是另一家也很有特色的咖啡廳looproom

這次對Moonshine的咖啡依舊非常喜愛

只是可麗露真的不是我的菜

可能下次再來的時候只會喝咖啡或是嘗試其他鹹食

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/03/14

花費: NTD255(冰滴咖啡+可麗露各1)

Moonshine Coffee Roasters 私釀咖啡商行

FB粉絲團/IG/官網

08:30-18:30

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: Yes (90分鐘)

低消限制: Yes (每人一杯飲品)

多元支付: 可(信用卡、LINE PAY)

可否訂位: 可

地址: 〒 106 台北市大安區敦化南路二段265巷7號1樓

電話: 02-2738-0265



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