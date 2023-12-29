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【關子嶺溫泉】3間超夯關子嶺溫泉飯店推薦！

2023-12-29 16:43:36 波比 人氣：108
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窩客好文

波比

發表篇數：191篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

造訪商家：儷泉特色民宿(臺南市民宿028號)
phone06-6822-322
place台南市白河區關嶺里關子嶺22號
作者本次評價：
4.40
環境設備
4.50
服務
4.00
交通便利
4.00
CP值
4.50
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關子嶺溫泉地圖

最熱門關子嶺溫泉飯店關子嶺溫泉住宿，都在波比後製的地圖裡囉，方便大家規劃關子嶺一日遊
關子嶺溫泉區有不少景點，寶泉橋、溫泉老街、好漢坡、火王爺靈泉等，當然別忘了關子嶺必吃美食「甕仔雞」。
再開車或搭乘關子嶺假日公車，順遊水火同源、碧雲寺、大仙寺等周邊景點，最後回飯店泡泥漿溫泉超完美～

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最後溫馨提醒：
✔ 擁有全國唯一「烏黑泥漿溫泉」，是關子嶺溫泉最強賣點，堪稱此生必訪。
✔ 關子嶺溫泉泡湯券雖便宜，但常有淡旺季、平假日要加價規定，細節記得看清楚。
✔ 若選關子嶺溫泉大眾池，記得要自備帶泳衣、泳帽喔。

▌關子嶺溫泉：3間關子嶺溫泉飯店推薦

1. 儷泉溫泉館

儷泉溫泉館.jpg

  • 交通：✅免費停車場
  • 參考價格：雙人房淡季 NT$2,550元
  • 查房價：Booking訂房
  • 評價：Google 4.3分、Agoda 8.5分

儷泉溫泉館環境清幽，湯屋價格便宜，浴池大可充分舒展身體。房間舒適整潔，浴缸也很寬敞，水流大一下子就放滿池，泡起來特別享受。缺點木造隔音較弱，很棒的泥漿關子嶺溫泉之旅。
 

2. 儷景溫泉會館

儷景溫泉會館.jpg

  • 交通：✅免費停車場
  • 參考價格：雙人房淡季 NT$3,150元
  • 查房價：Booking訂房
  • 評價：Google 4.0分、Agoda 7.5分

儷景溫泉會館服務人員親切，露天風呂有多種水療功能，紅外線烤箱，蒸氣室、精油池好推薦。房間乾淨溫泉池大，還能看到山林景色，冷、熱泥漿溫泉更是讚，小缺點隔音較弱。價錢合理CP值高，連續住了五次，小朋友都很開心，回頭率極高的關子嶺溫泉住宿。
 

3. 林桂園石泉會館

林桂園石泉會館.jpg

  • 交通：✅免費停車場
  • 參考價格：雙人房淡季 NT$3,350元
  • 查房價：Booking訂房
  • 評價：Google 4.3分、Agoda 8.5分

林桂園石泉會館坐落山林間，整個園區很寬闊、停車場也大，獨立私人庭院，躺椅上看星星好美。服務人員也很客氣，房間泥漿溫泉泉質濃厚，且有按摩浴缸、智慧馬桶設備一流。贈送咖啡豆現磨現煮，能帶寵物一起來，早餐內容豐富，完全放鬆激推必訪的關子嶺溫泉飯店。

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