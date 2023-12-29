最熱門關子嶺溫泉飯店、關子嶺溫泉住宿，都在波比後製的地圖裡囉，方便大家規劃關子嶺一日遊。

關子嶺溫泉區有不少景點，寶泉橋、溫泉老街、好漢坡、火王爺靈泉等，當然別忘了關子嶺必吃美食「甕仔雞」。

再開車或搭乘關子嶺假日公車，順遊水火同源、碧雲寺、大仙寺等周邊景點，最後回飯店泡泥漿溫泉超完美～

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最後溫馨提醒：

✔ 擁有全國唯一「烏黑泥漿溫泉」，是關子嶺溫泉最強賣點，堪稱此生必訪。

✔ 關子嶺溫泉泡湯券雖便宜，但常有淡旺季、平假日要加價規定，細節記得看清楚。

✔ 若選關子嶺溫泉大眾池，記得要自備帶泳衣、泳帽喔。

▌關子嶺溫泉：3間關子嶺溫泉飯店推薦

1. 儷泉溫泉館

儷泉溫泉館環境清幽，湯屋價格便宜，浴池大可充分舒展身體。房間舒適整潔，浴缸也很寬敞，水流大一下子就放滿池，泡起來特別享受。缺點木造隔音較弱，很棒的泥漿關子嶺溫泉之旅。



2. 儷景溫泉會館

儷景溫泉會館服務人員親切，露天風呂有多種水療功能，紅外線烤箱，蒸氣室、精油池好推薦。房間乾淨溫泉池大，還能看到山林景色，冷、熱泥漿溫泉更是讚，小缺點隔音較弱。價錢合理CP值高，連續住了五次，小朋友都很開心，回頭率極高的關子嶺溫泉住宿。



3. 林桂園石泉會館

林桂園石泉會館坐落山林間，整個園區很寬闊、停車場也大，獨立私人庭院，躺椅上看星星好美。服務人員也很客氣，房間泥漿溫泉泉質濃厚，且有按摩浴缸、智慧馬桶設備一流。贈送咖啡豆現磨現煮，能帶寵物一起來，早餐內容豐富，完全放鬆激推必訪的關子嶺溫泉飯店。

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