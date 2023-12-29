來苗栗要怎麼露營？推薦你這6個苗栗露營區，來到這保證手機、相機拿在手上放不下來! 誰說苗栗沒什麼好玩的，來苗栗露營才是內行人的選擇，尤其是最近露營盛行，台灣各縣市都掀起一波露營風潮，一間比一間更奢華浮誇，還有提供給懶人的高級露營帳篷，裡面冷氣、床，還有各種家具一應俱全，看你想走哪種風格的露營，苗栗都有！ 就跟著本篇推薦的網美系露營區，來攻佔IG的版面吧!

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苗栗露營推薦｜叢林開始 輕奢懶人露營 (親子推薦)



2023年苗栗最夯懶人露營「叢林開始Glamping」，從開幕以來已經在IG上瘋狂被打卡曝光，甚至是一位難求！叢林開始不僅是熱門的網美露營景點，更是迅速擠入苗栗懶人露營推薦及苗栗寵物友善住宿推薦的名單排行內。

這裡除了免裝備免搭帳棚，更提供一泊四食的超懶人入住推薦，只要帶著一咖小行李就可以來到這裡放縱整整兩天，一路帶你從入住開始享用下午茶吃到隔天退房，全套療癒身心靈！露營區內更設有露天網美泳池、露營酒吧、室內麻將、電影放映區、KTV專區，更有手作DIY體驗區，更適合全家親子一同來體驗，最重要的是還規畫寵物帳篷區，讓你的毛小孩也可以一同來歡樂。

苗栗露營推薦｜橘舍三食（免裝備）

橘舍三食在日治時代曾經是飛機場，後來改建成農村，再轉型為休閒農場；橘舍三食的老闆再將這片農地重新改造，成為今天大家都喜歡的營地。

為了紀念以前的故事，加上感謝大自然環境的孕育，將其營區命名為橘舍三食，其中的「三食」代表來自大自然的沃土與雨水，能提供無憂無慮的三餐；現在的橘舍三食不只是有一般的帳篷營地，也提供從美國進口的銀彈露營車，多種露營的方式，加上週遭環境佈置的很用心，常常讓人有國外露營的錯覺。

苗栗露營推薦 | 山美學（網美必拍）

電話: 0900-377-828

地址: 苗栗市大湖鄉武榮村8鄰坑美寮39之5號

線上預定：、

「山美學」位在苗栗大湖鄉，距離苗栗市不遠，強調就算是在水泥叢林都市裡，依然可以體驗大自然的美。免裝備的懶人露營為宗旨，營區內有7個豪華帳棚與2台全新美式露營車，讓都市人週末只要攜帶自己的美美穿搭就可以馬上入住，體驗說走就走的小旅行，加上有苗栗火車站或是高鐵站的接駁服務，大受年輕族群歡迎。

除了方便性之外，寬闊的山谷與雲海還有山嵐，強調自然不做作的山美學馬上在Glamping 圈掀起風潮，提供極簡美學、自然人文、與環境創作的秘境，拉近平常因為忙碌而疏離的都市人，也讓親子之間充滿回憶，山美學用最舒適的方式，讓人徜徉在大自然中舒適的交心，體驗山嵐的魅力。

苗栗露營推薦 | 呼啦莊園（超美露營車）

呼拉莊園位於苗栗市的獅潭鄉，因周圍被山脈圍繞著，所以擁有如森林般的自然環境，不僅美不勝收，還能享受芬多精，喜歡戶外活動的朋友，真的不能錯過！呼拉莊園園區分為 A、Ｂ、Ｃ 三大區域，一共有20輛的露營車可入住，每一輛露營車也都附有一個私人的涼亭，讓大家可以擁有一個獨立空間放鬆，欣賞自然美景，露營車內的基本配備雙人床、浴室是必須的，加上舒適的沙發以液晶電視等硬體設備，這樣的舒適度絲毫不輸飯店呢！

最推薦的是，露營車裡設計了大片玻璃窗，讓大家能在早晨也能欣賞窗外美麗景色；夜晚欣賞天上的閃爍星空，這樣如此浪漫的露營體驗，絕對是情侶出遊首選。

苗栗露營推薦｜一畝田（適合超多人）

主打南非狩獵的一畝田，沒有華麗的外觀，但帳篷內的設施可以說是最豪華，不管是空間寬敞，還是照明設備齊全，床鋪與枕頭都非常高級，外面寬闊的遮雨平台，也很適合交流或是放空，周邊的環境清幽，嚮往大自然的人，這裡算是非常適合，不管是帶孩子來避暑或是三五好友來烤肉玩樂，在這裡可以感受完全不一樣的生活體驗。

苗栗露營推薦｜自然圈農場（烤肉包場）

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪36-20

電話：0928 691 91

線上訂房：

IG上大熱搜的苗栗露營區，就屬自然圈農場。

一進園區就可以被大量的多肉植物吸引，營造夢幻的度假氛圍，搭配全白的神殿帳系列，已經可以讓許多少女尖叫。但自然圈可以說是老少通吃的原因是，食物的準備超級多樣化，不只有多種肉品的BBQ烤肉提供之外，適合孩子的野地熱泉鍋物也很受歡迎，全部都使用有機新鮮蔬菜，讓每個人都吃得健康安心。園區內還有獨立天然熱泉池，可以完全放鬆身心靈，貼心的派對佈置服務，不管是過生日還是求婚都可以賓主盡歡。