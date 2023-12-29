豚骨、醬油、味噌，應可稱為拉麵湯頭的三大派系，其中我最喜愛的，莫過於濃郁湯頭的豚骨拉麵。豚骨拉麵源於日本九州，故也常被稱為「博多拉麵」或「久留米拉麵」、「長濱拉麵」。

位於士林夜市的「道樂屋台」從攤車起家，因為販售的拉麵廣受好評，於是誕生了同樣位於士林的人氣拉麵店「道樂拉麵」。

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「道樂拉麵」就位於士林夜市商圈內，往「飛來發養身館」巷子走進就可以看到，從捷運士林站走來大概五分鐘，劍潭站約莫十分鐘。

由於「道樂拉麵」是間人氣拉麵店，用餐時間一位難求很正常，所以若店內沒有位置，就必須要在門外的候位簿上登記，等待店員叫號，但店外很貼心地提供茶水，當天造訪是假日晚餐時段，約不到半小時就可以入座。

店內空間為狹長型，座位則是兩排背靠背，一邊面向料理區，一邊面向牆壁。雖空間略顯擁擠，但座位下方有裝掛勾，所以並不至於到不便利，伴隨著店員的招呼聲，反而覺得挺熱鬧的。

在裝潢擺設上，店家也是十分用心地營造出日式氛圍，從播放的歌曲至公仔、掛飾、字樣，都令人有種置身日本的錯覺。

日本拉麵店的標配，冰水絕對可以算是其中一項，「道樂拉麵」當然也沒有少。而增添風味的七味粉、芝麻還有蒜泥皆擺放在桌上，可以隨喜好添加。

點餐是採自助點餐機，使用上還算直覺跟便利，主要是選好要吃的口味，選擇湯頭的濃淡、麵條的硬度等客製選項。付款後店員會再口頭確認品項是否正確，接下來就是在座位上等熱騰騰的美味拉麵上桌。

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▲橫濱家系拉麵 $260

橫濱家系的特徵，是將九州招牌豚骨湯頭與東京的醬油湯頭混合，結合豚骨的濃醇與醬油風味，相較於兩者又來得更重口味些。至於為何稱為橫濱家系，則是因橫濱「家系總本山 吉村家」始祖而得名。

湯頭以肉眼即可見顏色較深，淺嚐一口，鹹度果然不同凡響。

豪邁的加上幾勺蒜泥，再挾上粗捲麵一口吃下，有種精力完全充飽的滿足與爽快感。

「道樂拉麵」的豬肉叉燒也是傳統的作法，將豬五花以棉線綑綁，再以醬油為底的醬汁炆煮。即便有些拉麵店以舒肥方式製成雞叉燒或豬叉燒，但對我而言，拉麵就是要配這種肉感才對味。

厚薄度及肥瘦恰到好處的叉燒，既有豬瘦肉纖維，又帶有肥肉膠質與滑嫩，綜觀湯頭、麵條、叉燒與配料，「道樂拉麵」可以說是我近期吃過最合我胃口的拉麵了。

▲豪華豚骨拉麵 $250

在遇見「鳥人拉麵」的雞骨拉麵前，豚骨拉麵是我在拉麵店的唯一選擇。

豪華豚骨拉麵相較於一般版本，在溏心蛋跟叉燒的份量上皆有升級，另外還有黑木耳、海苔等配料，配置算是中規中矩。

有別於橫濱家系的粗麵，豚骨拉麵則是選用偏細的直麵，想當然爾，硬麵派如我，硬度絕對客製偏硬，這樣即使吃到最後一口，麵條仍能保持一定的硬度。

豚骨湯頭有一定的稠度，油脂會稍微黏口、還帶著豚骨熬煮散發的乳香，不過即使選擇湯頭偏淡，但對我來說仍就是日本的偏鹹口味，久久吃一吃是療癒，太常吃可能身體會覺得稍微負擔，幸好店內可以免費加湯，湯頭是帶些蛤蠣鮮味的清湯，一大加分。

如果覺得吃得不過癮，店家還提供免費加麵一次的服務，而麵條皆是統一的細直麵，飽餐一頓下來真是心滿意足。

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道樂拉麵 大北店 / FB / IG

地址：台北市士林區大北路9號

電話：02-2881 8558

營業時間：12:00-14:00、17:00-22:00

※備註：每人低消一碗拉麵

（用餐日期：2023/8）



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