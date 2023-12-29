為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 宅配美食｜動力火車也推出火鍋調理包！好吃到想回購｜究匠煮-動力火鍋 搖滾麻辣血旺鍋x松露蕈菇鍋｜大拙匠人

宅配美食｜動力火車也推出火鍋調理包！好吃到想回購｜究匠煮-動力火鍋 搖滾麻辣血旺鍋x松露蕈菇鍋｜大拙匠人

2023-12-29 17:35:55 貪食瑞秋a口袋名單 人氣：110
share
邀約
窩客好文

貪食瑞秋a口袋名單

發表篇數：186篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：【大拙匠人】
phone02-2396-7851
place台北市中正區新生南路一段160巷11號1樓
作者本次評價：
5.00
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

宅配美食｜動力火車也推出火鍋調理包！好吃到想回購｜究匠煮-動

 

在家就能輕鬆享用鴛鴦鍋動力火車真的出動力火鍋了！！！而且還是常溫調理包～加菜加肉就能滿足冷冷的天在家享用的美好😊懶人如我超適合的啊！

宅配美食｜動力火車也推出火鍋調理包！好吃到想回購｜究匠煮-動宅配美食｜動力火車也推出火鍋調理包！好吃到想回購｜究匠煮-動宅配美食｜動力火車也推出火鍋調理包！好吃到想回購｜究匠煮-動宅配美食｜動力火車也推出火鍋調理包！好吃到想回購｜究匠煮-動宅配美食｜動力火車也推出火鍋調理包！好吃到想回購｜究匠煮-動宅配美食｜動力火車也推出火鍋調理包！好吃到想回購｜究匠煮-動宅配美食｜動力火車也推出火鍋調理包！好吃到想回購｜究匠煮-動

【究匠煮】 動力火鍋-搖滾麻辣血旺鍋

宅配美食｜動力火車也推出火鍋調理包！好吃到想回購｜究匠煮-動宅配美食｜動力火車也推出火鍋調理包！好吃到想回購｜究匠煮-動

湯頭使用靈魂豆瓣醬與澳洲牛油以及十種以上的食材精心熬製的湯底，香麻帶勁！牛油香氣不斷一直冒

宅配美食｜動力火車也推出火鍋調理包！好吃到想回購｜究匠煮-動

裡頭的鴨血更是一絕！有夠嫩口ㄉㄨㄞ呦的口感真的大大滿足我這個鴨血控！而且超入味！又無空洞～非常紮實！

宅配美食｜動力火車也推出火鍋調理包！好吃到想回購｜究匠煮-動

加入牛肉片、蔬菜、火鍋料等一起享用，最推薦加入豆腐～吸飽湯汁超美好

宅配美食｜動力火車也推出火鍋調理包！好吃到想回購｜究匠煮-動

【究匠煮】 動力火鍋-松露蕈菇鍋

宅配美食｜動力火車也推出火鍋調理包！好吃到想回購｜究匠煮-動宅配美食｜動力火車也推出火鍋調理包！好吃到想回購｜究匠煮-動

這湯絕對是菇控不能錯過的頂級湯頭！加入松露及牛肝菌兩樣菇界精品食材～在湯頭沸騰中不斷散發出濃濃的松露香氣！「歐～有夠香😍」湯頭是友善素食者的～完全可以放心吃！

宅配美食｜動力火車也推出火鍋調理包！好吃到想回購｜究匠煮-動

喝起來清甜又會回甘煮什麼都好適合！

宅配美食｜動力火車也推出火鍋調理包！好吃到想回購｜究匠煮-動

後來湯頭再加入香菇片、雞蛋、白飯熬煮成雜炊~天啊～太美味了😋而且很夠味～完全不需要再調味！

宅配美食｜動力火車也推出火鍋調理包！好吃到想回購｜究匠煮-動宅配美食｜動力火車也推出火鍋調理包！好吃到想回購｜究匠煮-動

整體來說，對於像我這樣的上班族，晚餐講求快速簡單，不到10分鐘就能開鍋～這樣的調理包就非常適合！而且還是常溫的～不用佔用冷藏冷凍空間！這冬天與好友一起團聚就吃究匠煮-動力火鍋🍲

宅配美食｜動力火車也推出火鍋調理包！好吃到想回購｜究匠煮-動

好康道相報
官網任選4$799 （原價$1076）宅配超取還免運！
https://reurl.cc/134aMm

大拙匠人
官方網站 ｜ https://www.kungfood.com.tw/
店家FB https://www.facebook.com/Kungfood3Masters/
店家IG https://www.instagram.com/kungfood.tw/

想看更多好吃好玩記得追蹤我
貪食瑞秋IG @rachel_eat_play
貪食瑞秋臉書粉絲團 @rachelpocketlist
美食旅遊邀約/合作歡迎來信： rachelw96u@gmail.com

宅配美食｜動力火車也推出火鍋調理包！好吃到想回購｜究匠煮-動

文章標籤

究匠煮 動力火鍋 大拙匠人 松露 麻辣鍋 動力火車 鴨血 匠研 宅配美食 火鍋調理包 火鍋調理包推薦 火鍋料理包 火鍋料理包推薦 湯底推薦 火鍋湯底推薦 麻辣鍋湯底推薦
創作者介紹
創作者 貪食瑞秋 的頭像
貪食瑞秋

貪食瑞秋a口袋名單




#松露
morechevron_right
文章關鍵字
究匠煮 動力火鍋 大拙匠人 松露 more
檢舉
share
chevron_left

台中龍井｜三臻海味灑粉炸雞肉嫩多汁、越吃越涮
延伸閱讀
【活動】《WOMEN我們不知道的事》電影首映會
 shouyadog
【乾拌麵推薦】三男小食麵 油蔥酥醬拌麵X干貝XO醬拌麵X純素石磨麻醬拌麵
 shouyadog
三重美食｜料理救星！10分鐘美味上桌 根藤好好吃咖哩-回購篇！
 胖達 帶你吃好料
家點菜料理包專賣店—忙碌生活的好幫手。
 沾墨點落
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up