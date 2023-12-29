在家就能輕鬆享用鴛鴦鍋，動力火車真的出動力火鍋了！！！而且還是常溫調理包～加菜加肉就能滿足冷冷的天在家享用的美好😊懶人如我超適合的啊！

▼【究匠煮】 動力火鍋-搖滾麻辣血旺鍋

湯頭使用靈魂豆瓣醬與澳洲牛油以及十種以上的食材精心熬製的湯底，香麻帶勁！牛油香氣不斷一直冒

裡頭的鴨血更是一絕！有夠嫩口❤️ㄉㄨㄞ呦的口感真的大大滿足我這個鴨血控！而且超入味！又無空洞～非常紮實！

加入牛肉片、蔬菜、火鍋料等一起享用，最推薦加入豆腐～吸飽湯汁超美好

▼【究匠煮】 動力火鍋-松露蕈菇鍋

這湯絕對是菇控不能錯過的頂級湯頭！加入松露及牛肝菌兩樣菇界精品食材～在湯頭沸騰中不斷散發出濃濃的松露香氣！「歐～有夠香😍」湯頭是友善素食者的～完全可以放心吃！

喝起來清甜又會回甘❤️煮什麼都好適合！

後來湯頭再加入香菇片、雞蛋、白飯熬煮成雜炊~天啊～太美味了😋而且很夠味～完全不需要再調味！

整體來說，對於像我這樣的上班族，晚餐講求快速簡單，不到10分鐘就能開鍋～這樣的調理包就非常適合！而且還是常溫的～不用佔用冷藏冷凍空間！這冬天與好友一起團聚就吃究匠煮-動力火鍋🍲

✨好康道相報✨

官網任選4袋$799 （原價$1076）宅配超取還免運！

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【 大拙匠人 】

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