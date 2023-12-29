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高雄市鼓山區高雄景點 一秒進入韓國街頭體驗韓風照相館Ucube韓式拍貼 近瑞豐夜市

2023-12-29 19:00:00 Yuna 人氣：103
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窩客好文

Yuna

發表篇數：7篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：高雄市 > 鼓山區

高雄拍貼機有新店開幕啦！就在瑞豐夜市附近，附近很好停車，有來附近千萬不要錯過，這家Ucube複合式拍貼很適合各式寫真，可以來個閨蜜寫真、情侶寫真、人像寫真、也適合與小孩一起拍親子寫真喔，整體體驗下來不會有緊張感，任何年紀在Ucube韓式拍貼裡也都玩得不亦樂乎。

 

#高雄景點
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