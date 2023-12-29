高雄拍貼機有 新店開幕 啦！就在瑞豐夜市附近，附近很好停車，有來附近千萬不要錯過，這家Ucube複合式拍貼 很適合各式寫真 ，可以來個閨蜜寫真、情侶寫真、人像寫真、也適合與小孩一起拍親子寫真喔，整體體驗下來不會有緊張感，任何年紀在Ucube韓式拍貼裡也都玩得不亦樂乎。

Ucube韓式拍貼在哪裡？及完整店家資訊

距離瑞豐夜市走路約2分鐘，開車可以在南屏路周遭路邊停車或是南屏路左右轉都有民營的停車場可以供停車。

搭捷運可以搭到巨蛋站，走路5分鐘可以到Ucube韓式拍貼高雄瑞豐店，拍完再去逛瑞豐夜市，安排一個步調不快但又有趣的行程~

(Ucube韓式拍貼是白色建築，不是瑞豐夜市對面紅粉色外觀的韓式拍貼，不要跑錯間喔)

Ucube韓式拍貼

地址：高雄市鼓山區文忠路79號

電話：07-5524068

營業時間：週一到週四：14：00 – 22：00，週五營業到23：00

假日及國定假日：11：00 – 23：00

Ucube韓式拍貼機換裝道具介紹

髮飾，頭套，帽子，造型髮箍應有盡有，可愛動物、氣質甜美、搞怪風趣、連應景的聖誕節造型的有。

衣裝則是有分全身、套裝、半身分開等可以選擇。天線寶寶、蒙娜麗莎的微笑、火影忍者等，近期比較紅的鬼滅之刃也有在內！

半身的分為上半部與下半部，尺寸也有分S、M、L等方便穿搭，韓國街頭學生出現的制服~一定要來穿看看！

眼部的道具也非常多~ 各式造型眼鏡，在這裡，任何風格都可以再Ucube韓式拍貼呈現。

Ucube韓式拍貼機環境：

一樓為換裝道具選用區域、更衣室還有梳妝區，也有放置吹風機及電棒捲供客人作造型使用，另外就是拍攝全身的拍貼包廂就在一樓，拍貼包廂空間很大容納4-5個人沒問題~

▲ 梳妝區有提供電捲棒及吹風機供吹整

▲ 更衣室有兩間

▲ 全身拍貼包廂

二樓為半身攝影間，有提供椅子可以坐，一樣也有提供梳妝區。

▲有四間半身拍貼包廂

Ucube韓式拍貼機過程

先選擇道具服裝➡️換裝打扮➡️選擇包廂➡️投幣➡️選擇版型及濾鏡➡️開始拍貼➡️最後確認邊框及貼圖。

每次拍攝完都有1-2次的重拍機會，都滿人性化的。

全身照成品！

半身照成品！

全身拍貼會有一個要控器可以控制快門鍵，半身拍貼機則是數秒數拍貼！

Ucube韓式拍貼機多少錢？

半身收費是$200元，可以選八宮格、四宮格或六宮格

全身收費是$300元，有三種版型，加印都是一張$100元

特別的是不管半身或全身拍完也可以掃QRCODE拿線上電子檔喔！

總結：

這一年韓式拍貼在台灣街頭快速竄起，不管是商圈路邊還是百貨公司，都可以看到韓式拍貼的影子，可惜路過看到的韓式拍貼機內部都不夠隱密，讓我拍貼時不是很放得開，Ucube韓式拍貼是我心目中第一名的韓式拍貼，不管是道具服裝，拍攝空間，梳妝環境，還有其它客人一秒進入拍貼世界enjoy的感覺，帶動拍貼店的氛圍，玩得很開心，這裡很適合納入高雄一日遊的行程，記得收藏！

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