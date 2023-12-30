連續追了好幾部韓劇，滿腦子都是韓國烤肉，想約就約，cue了幾個韓式料理控的好朋友，今晚就一起到北安路上的豬頭妹韓式燒肉吃到飽，一圓我的韓式燒肉夢😍😍😍，加上現在物價漲漲漲，來吃到飽餐廳，很有賺回本的感覺～（Emma就交給老公啦～

▼豬頭妹優惠活動

✅當月壽星九折

✅當日壽星送韓國柚子茶一壺

✅平日中午憑學生證或員工識別證九折

▼平價韓式燒肉吃到飽$320起，有美味自助燒肉海鮮吧，還包含火鍋料理，+66元更能享受經典韓食料理吃到飽！90公分以下的兒童免費，CP值超高！

（店內有分韓國傳統的銅盤烤肉，還有現在流行的鐵盤燒肉兩種，我們今天選擇的是銅盤烤肉＋韓式料理吃到飽方案）

▼現點現做的韓國料理，集結所有經典韓式美食，在豬頭妹可以一次滿足，真是太棒了！

▼迫不及待跑去自助Bar夾了滿滿的燒肉，居然還有大雞腿🍗🍗🍗

看這厚實度，吃起來一定很扎實、有彈性，必須吃！

▼海鮮也大方讓我們爽爽吃到飽，根本吃到賺到！

▼蔬菜也來一大盤，作為清爽後備軍～吃了換換味再戰一輪。

▼除了經典的魚板串，還有少見的安東燉雞，冷冬來一碗微辣的安東燉雞湯，暖心暖胃。

▼韓式料理必備的韓式小菜，也給得很大方，還有提供海苔片，可以DIY做海苔包飯，小朋友超愛的。

▼店家每日隨機提供的熱炒韓食，讓沒有加價的，也能享用美味韓式料理。

▼不一會桌子擺滿我們一夥人的戰利品，大雞腿、豬五花等各式肉品、白蝦、魷魚等海鮮、以及種類豐富韓式料理，等不及開動啦～

銅盤烤肉

食材豐富，可以自己挑選喜歡的食材放到銅盤上烤，烤好的肉片，搭配蔬菜和海鮮一起吃。

熱騰騰的豬燒肉，調醬醃製入味，肉質多汁，搭配上特製的醬料，更是香氣四溢，很開胃好唰嘴。

春川雞起司拌飯

雞肉鮮嫩多汁，配上融化的起司，讓人忍不住一口接一口。

大醬鍋

湯頭濃郁，搭配上豐富的配料，非常暖胃。

石鍋拌飯

口感豐富，有米飯、肉片、蔬菜、醬料等，是一道很有飽足感的料理。

韓式水冷麵

清爽的湯頭，搭配上彈牙的麵條，很爽口。

炸醬麵

麵條Q彈，醬汁濃郁，是一道很經典的韓式料理。

豆漿冷麵

豆漿湯頭，搭配上爽口的麵條，非常清爽。

泡菜豬五花

豬肉鮮嫩多汁，泡菜的酸辣味道非常開胃。

韓式小菜

味道都很不錯，可以搭配燒肉一起吃。

拳頭飯

飯粒Q彈，裹著配料，很有飽足感。

火烤兩吃

除了不倒翁拉麵，蛋香十足的鍋燒意麵也是吃到飽哦😋

▼豬頭妹也有販售啤酒，配燒肉很讚！

▼白飯淋上打拋豬肉醬，可以扒上好幾碗，配上鴨血豆腐煲也堪稱白飯殺手。

▼酒足飯飽後，再來個甜點小吃，薯片、馬卡龍、雞塊、煉乳銀絲卷解解膩，最後豆花加上冰淇淋做個漂亮的ending！

一群人吃到肚子凸、腰帶緊…硬是吃到吃不下才肯離開餐廳。

豬頭妹韓式燒肉吃到飽，種類繁多，可以輪著吃好幾輪，換換口味怎麼吃也吃不膩，對肉控、韓料控更是天堂！！平價韓式烤肉吃到飽推薦給你們～～家庭聚餐、跨年狂歡餐廳、春酒尾牙都很適合哦！

豬頭妹韓式燒肉吃到飽

地址：台南市北區北安路一段299號

電話：06 281 2898

營業時間：

中午11:30～15:30（最後收客13:30）

晚上17:00～22:00（最後收客20:00）

週四公休