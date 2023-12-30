年輕的時候，坊間有不少約2~3百元價位的火烤兩吃吃到飽，和前女友（現任老婆）還頗常吃的。後來我們吃比較精緻，也不像年輕時拼命吃回本般，且吃到飽價位越來越高，通常加上服務費大概一位也超過六百元。若還帶年幼的子女去吃，一邊吃還要一邊幫他們處理，吃下來也要幾張小朋友，感覺沒比較划算，也因此，就越來越少去光顧吃到飽的店家了。
近些年去吃燒烤店，身障的兒子已會自己烤來吃，且他還很愛，加上他的食量大，於是開始又會造訪些平價的吃到飽。最近某平日晚餐，我不想煮且想吃烤肉，但天氣又有點冷，老婆想吃火鍋，但又不想花費太多，於是想到這家，在下新莊小有名氣，平日用餐一個人只要 349元的「99泰式燒烤火鍋吃到飽」~
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▲店外觀
這家「99泰式燒烤火鍋（吃到飽）」，
位在民安西路的後半段，
當地小有名氣，
網路評論近1千5百則，
平均4.2星，
營業已約十年。
▲店環境
平日晚餐時段，
店前雖沒大排長龍，
但店內可是呈現客滿狀態。
用餐環境雖有點簡陋，
但還算乾淨，
且桌與桌間的距離頗寬敞，
也無濃臭的烤油煙味。
▲注意事項
吃到飽，
週二～週五 349元，
六日例假日 369元。
用餐時間90分鐘，
每一桌另收起爐費80元。
▲菜單
肉盤：醃製豬＆雞、培根牛、梅花豬、五花豬
菜盤：高麗菜、大陸妹、金針菇、秀珍菇、鳥蛋、蛤蜊、冬粉、貢丸、豆皮
▲菜盤，煮火鍋用
有：高麗菜、大陸妹、金針菇、秀珍菇、鳥蛋、蛤蜊、冬粉、貢丸、豆皮
▲梅花豬、五花豬（燒烤或火鍋皆可）
看起來是冷凍剛刨下的肉片，
頗具厚度！
▲培根牛（燒烤或火鍋皆可）
我也頗愛培根牛，
這厚度足，
我前後吃了幾盤，
很過癮，
感覺很回本。
▲兒子掌爐
我和輕度腦麻的兒子都很喜歡吃燒烤，
但以往都是我和老婆，
一邊烤一邊顧他，
而他只是負責吃，
所以我和老婆常不能吃的很盡興。
近年來，
兒子已能負責掌爐，
我們也輕鬆了不少。
看他這專注的表情，
忽然覺得有點逗趣～
▲燒烤中
這火爐比想像中好烤多，
即便是輕度腦麻的兒子來掌爐烤肉，
也能輕鬆上手，
且烤肉沒有很黏烤爐，
油煙也不多～
▲肉肉與泡麵鍋
肉照烤，
但沒火鍋來得快，
我直攻肉肉吃到飽～
泡麵是給老婆和兒子。
▲燒烤醃製雞沾小辣醬
一般坊間泰式辣醬，
帶點酸甜微辣的風味。
▲燒烤培根牛沾中辣醬
充滿脂香與口感的燒烤培根牛，
再沾些，
頗具辣度的綠色泰式中辣醬，
吃起來感覺很讚～
綠色的泰式中辣醬，
和紅色酸甜微辣的泰式小辣醬，
是完全不同風味，
我好奇問了店家，
綠色辣醬是用了哪種辣椒與食材，
店家說不方便透露...
▲留影
這家在當地開了約十年的「99泰式燒烤火鍋（吃到飽）」，
雖然食材的選擇不多，
不過價位相當平價（ 平日349元，一桌另收起爐費80元），
且相較一般平價的火鍋店，
這的肉片顯得很厚實，
不是薄到透光的肉片，
每次給的份量也不少。
用餐時間只有90分鐘，
但烤肉爐烤起來還蠻快的，
也很好烤相較不太黏爐，
且油煙很少。
另，
火鍋煮起來也很快。
我們前後共吃了三輪，
平均一個人也吃了3~4盤肉，
一大菜盤，
感覺相當划算。
對於當用餐預算相對有限時，
卻又想肉肉火烤吃到飽，
或是帶青少年子女一同，
是還不錯的選擇。
＊店名有泰式兩字，主要是沾醬為泰式辣醬
▲名片
【營業時間】（週二～週六）17：00～22：00；（週日）12：00～15：00， 17：00～22：00；週一休息
【價格及注意事項】週二～週五 349元，六日例假日 369元。一桌另收起爐費80元。用餐時間90分鐘。無收服務費
【地 址】新北市新莊區民安西路239號
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