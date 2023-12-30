高雄沒有冬天可言，只是早晚溫差差很大，一下冷一下熱這衣服就像在剝洋蔥似的穿脫穿脫
冬天就是吃鍋的好日子，雖然夏天也是吃鍋的好日子，只要有冷氣一切都好說
鼎王麻辣鍋是老字號，中國式建築設計，服務人員穿著也很中國風
但走道過於擁擠，餐車一擺，塞車!!
麻辣鍋底可無限供應，就連打包外帶也是裝好裝滿讓你回家再吃一鍋
缺點就是消費金額一如既往的貴啊！！
鼎王麻辣鍋 富國店位置
鼎王麻辣鍋全台有幾間我不知，高雄就二間分店，一間七賢一間在富國
七賢哪裡不好停車，但空間動線我去過一次印像挺深刻，走道大又寬敞
而富國店的擁擠不說連餐盤都擺不下，把餐車放在走道上，大家都得側身而過!!
就算餐車沒有放走道這併排行走也挺擠
人數多才會有這種開放式的獨立包廂，人數少的話就看店家安排位置
我們被安排在走道的出入口，一整個超擁擠
別問我內部照片咧就這麼一張，再多就沒了，沒興趣拍一堆臉回家碼賽客
鼎王沾醬就只有這3樣，麻辣沾醬、酸菜沾醬以及蒜苗，想吃麻醬或是沙茶醬這裡都沒
鼎王麻辣鍋 富國店 餐點介紹
八寶茶
鼎王餐點特色就是大、重、貴，入座就會送上一壼八寶茶，別看這壼茶，這鐵壼可是死重死重
右手網球肘的我很不想提這壼茶，這一提手就痛，這鐵壼太重了
八寶茶入口甘醇，入喉回甘，裡頭有什麼茶葉或是什麼香料就問店員吧
五花去骨鮮肥牛
感謝食尚玩家給的兌換券，不然這一盤肥牛肉要518元，小資族有點摳也有點窮
虎皮豆捲
鮮蔬綜合盤
鴛鴦滑/蝦仁、魚漿、花枝、魷魚
這回來鼎王用餐是姐姐公司給的禮券兌換的雙人套餐，外加食尚玩家贈予的牛肉兌換券以及千元抵用金
加總起來大概花了三千多塊吧，扣一扣折扣實際付了180元，等於是付了鴛鴦鍋的費用
讚岐烏龍麵
手工魚丸/6入
牛豚雙拼
這是雙人套餐搭配的主餐，食量如果不大的話3個人吃也很夠
精選滷拼盤
感謝食尚玩家給的千元抵換券，不然這盤滷拼盤我應該是吃不起，這麼少還398
還丟的亂七八糟，雖然都是要扔鍋下去煮但好歹擺一下盤再送上來唄
黃金魚豆腐
魚餃
豆皮
這樣一盤108元，我需要全吃光才能冷靜
枸杞菊花露
雙人套餐附贈的冷飲，忘了問能不能換成貴店的招牌冰鎮烏梅汁啊
烏梅汁比枸杞菊花露還好喝耶，吃麻辣鍋就是要配烏梅汁不是枸杞菊花露
鴛鴦鍋/麻辣+酸辣白肉鍋
鼎王的用餐方式我吃完了還是搞不太懂計算模式，吃單鍋口味每個人收138元
不管是白鍋還是紅鍋都是一個人收138元，但點鴛鴦鍋的話還要再另加180元/桌
吃個飯有需要搞的那麼雜嗎?!直接另寫鴛鴦鍋多少錢不就得了
酸菜白肉鍋的酸度是可以調的，這酸度真的酸到我們吃不下，把所有的酸菜撈到白盤上
蔬菜類全都丟白鍋，吃起來會較甘甜，但不包括湯，怎麼喝都好酸，太酸了(呸呸呸
家人以為我沒有要拍照把裡頭的白肉片全吃光了，撈了許久這是僅存的一片
我就只是去拍個醬料就把白肉片全吃光光，這也挺厲害了
麻辣鍋的鍋底都是可以一直續，豆腐不好吃，鴨血很嫩我很推
肉類不用說一律下紅鍋，其它的火鍋配料、滷味、豆皮、丸類、餃類都是丟紅鍋
沒有照片都吃光了，反正那些煮起來不就那樣，講太多也沒用，會來鼎王吃鍋的人越來越少啦XDDD
雖然高雄沒有冬天，但還是要說冬天到了是時候吃鍋的季節啦
只要你荷包夠多、夠撐、夠滿，歡迎來鼎王麻辣鍋吃鴛鴦鍋
限時90分鐘用餐，剩十分鐘就會提醒客人【尊貴的客人，你要準備離開囉～啾咪】用餐時間到了！！
鼎王麻辣鍋 富國店 店家資訊
鼎王麻辣鍋 富國店
電話：07-5507668
營業時間：AM11:30-AM02:00
地址：高雄市左營區明華一路191號
鼎王麻辣鍋：官網