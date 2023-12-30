高雄沒有冬天可言，只是早晚溫差差很大，一下冷一下熱這衣服就像在剝洋蔥似的穿脫穿脫

冬天就是吃鍋的好日子，雖然夏天也是吃鍋的好日子，只要有冷氣一切都好說

鼎王麻辣鍋是老字號，中國式建築設計，服務人員穿著也很中國風

但走道過於擁擠，餐車一擺，塞車!!

麻辣鍋底可無限供應，就連打包外帶也是裝好裝滿讓你回家再吃一鍋

缺點就是消費金額一如既往的貴啊！！









鼎王麻辣鍋 富國店位置

鼎王麻辣鍋全台有幾間我不知，高雄就二間分店，一間七賢一間在富國

七賢哪裡不好停車，但空間動線我去過一次印像挺深刻，走道大又寬敞

而富國店的擁擠不說連餐盤都擺不下，把餐車放在走道上，大家都得側身而過!!

就算餐車沒有放走道這併排行走也挺擠

人數多才會有這種開放式的獨立包廂，人數少的話就看店家安排位置

我們被安排在走道的出入口，一整個超擁擠

別問我內部照片咧就這麼一張，再多就沒了，沒興趣拍一堆臉回家碼賽客

鼎王沾醬就只有這3樣，麻辣沾醬、酸菜沾醬以及蒜苗，想吃麻醬或是沙茶醬這裡都沒

鼎王麻辣鍋 富國店 餐點介紹

八寶茶

鼎王餐點特色就是大、重、貴，入座就會送上一壼八寶茶，別看這壼茶，這鐵壼可是死重死重

右手網球肘的我很不想提這壼茶，這一提手就痛，這鐵壼太重了

八寶茶入口甘醇，入喉回甘，裡頭有什麼茶葉或是什麼香料就問店員吧

五花去骨鮮肥牛

感謝食尚玩家給的兌換券，不然這一盤肥牛肉要518元，小資族有點摳也有點窮









虎皮豆捲

鮮蔬綜合盤

鴛鴦滑/蝦仁、魚漿、花枝、魷魚

這回來鼎王用餐是姐姐公司給的禮券兌換的雙人套餐，外加食尚玩家贈予的牛肉兌換券以及千元抵用金

加總起來大概花了三千多塊吧，扣一扣折扣實際付了180元，等於是付了鴛鴦鍋的費用

讚岐烏龍麵

手工魚丸/6入









牛豚雙拼

這是雙人套餐搭配的主餐，食量如果不大的話3個人吃也很夠

精選滷拼盤

感謝食尚玩家給的千元抵換券，不然這盤滷拼盤我應該是吃不起，這麼少還398

還丟的亂七八糟，雖然都是要扔鍋下去煮但好歹擺一下盤再送上來唄

黃金魚豆腐

魚餃

豆皮

這樣一盤108元，我需要全吃光才能冷靜









枸杞菊花露

雙人套餐附贈的冷飲，忘了問能不能換成貴店的招牌冰鎮烏梅汁啊

烏梅汁比枸杞菊花露還好喝耶，吃麻辣鍋就是要配烏梅汁不是枸杞菊花露

鴛鴦鍋/麻辣+酸辣白肉鍋

鼎王的用餐方式我吃完了還是搞不太懂計算模式，吃單鍋口味每個人收138元

不管是白鍋還是紅鍋都是一個人收138元，但點鴛鴦鍋的話還要再另加180元/桌

吃個飯有需要搞的那麼雜嗎?!直接另寫鴛鴦鍋多少錢不就得了

酸菜白肉鍋的酸度是可以調的，這酸度真的酸到我們吃不下，把所有的酸菜撈到白盤上

蔬菜類全都丟白鍋，吃起來會較甘甜，但不包括湯，怎麼喝都好酸，太酸了(呸呸呸

家人以為我沒有要拍照把裡頭的白肉片全吃光了，撈了許久這是僅存的一片

我就只是去拍個醬料就把白肉片全吃光光，這也挺厲害了









麻辣鍋的鍋底都是可以一直續，豆腐不好吃，鴨血很嫩我很推

肉類不用說一律下紅鍋，其它的火鍋配料、滷味、豆皮、丸類、餃類都是丟紅鍋

沒有照片都吃光了，反正那些煮起來不就那樣，講太多也沒用，會來鼎王吃鍋的人越來越少啦XDDD

雖然高雄沒有冬天，但還是要說冬天到了是時候吃鍋的季節啦

只要你荷包夠多、夠撐、夠滿，歡迎來鼎王麻辣鍋吃鴛鴦鍋

限時90分鐘用餐，剩十分鐘就會提醒客人【尊貴的客人，你要準備離開囉～啾咪】用餐時間到了！！

鼎王麻辣鍋 富國店 店家資訊

鼎王麻辣鍋 富國店

電話：07-5507668

營業時間：AM11:30-AM02:00

地址：高雄市左營區明華一路191號

鼎王麻辣鍋：官網