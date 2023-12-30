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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 老字號麻辣鍋，麻辣鍋底無限續，鴨血滷到超透徹

老字號麻辣鍋，麻辣鍋底無限續，鴨血滷到超透徹

2023-12-30 13:46:20 敦小蓮 人氣：102
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窩客好文

敦小蓮

發表篇數：725篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：鼎王麻辣鍋 富國店
phone07-5507-668
place高雄市左營區明華一路191號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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高雄沒有冬天可言，只是早晚溫差差很大，一下冷一下熱這衣服就像在剝洋蔥似的穿脫穿脫

冬天就是吃鍋的好日子，雖然夏天也是吃鍋的好日子，只要有冷氣一切都好說

鼎王麻辣鍋是老字號，中國式建築設計，服務人員穿著也很中國風

但走道過於擁擠，餐車一擺，塞車!!

麻辣鍋底可無限供應，就連打包外帶也是裝好裝滿讓你回家再吃一鍋

缺點就是消費金額一如既往的貴啊！！




鼎王麻辣鍋 富國店位置

鼎王麻辣鍋全台有幾間我不知，高雄就二間分店，一間七賢一間在富國

七賢哪裡不好停車，但空間動線我去過一次印像挺深刻，走道大又寬敞

而富國店的擁擠不說連餐盤都擺不下，把餐車放在走道上，大家都得側身而過!!

就算餐車沒有放走道這併排行走也挺擠

 

人數多才會有這種開放式的獨立包廂，人數少的話就看店家安排位置

我們被安排在走道的出入口，一整個超擁擠

別問我內部照片咧就這麼一張，再多就沒了，沒興趣拍一堆臉回家碼賽客

 

鼎王沾醬就只有這3樣，麻辣沾醬、酸菜沾醬以及蒜苗，想吃麻醬或是沙茶醬這裡都沒

鼎王麻辣鍋 富國店 餐點介紹

八寶茶

鼎王餐點特色就是大、重、貴，入座就會送上一壼八寶茶，別看這壼茶，這鐵壼可是死重死重

右手網球肘的我很不想提這壼茶，這一提手就痛，這鐵壼太重了

八寶茶入口甘醇，入喉回甘，裡頭有什麼茶葉或是什麼香料就問店員吧

 

五花去骨鮮肥牛

感謝食尚玩家給的兌換券，不然這一盤肥牛肉要518元，小資族有點摳也有點窮




虎皮豆捲

 

鮮蔬綜合盤

 

鴛鴦滑/蝦仁、魚漿、花枝、魷魚

這回來鼎王用餐是姐姐公司給的禮券兌換的雙人套餐，外加食尚玩家贈予的牛肉兌換券以及千元抵用金

加總起來大概花了三千多塊吧，扣一扣折扣實際付了180元，等於是付了鴛鴦鍋的費用

 

讚岐烏龍麵

 

手工魚丸/6入




牛豚雙拼

這是雙人套餐搭配的主餐，食量如果不大的話3個人吃也很夠

 

精選滷拼盤

感謝食尚玩家給的千元抵換券，不然這盤滷拼盤我應該是吃不起，這麼少還398

還丟的亂七八糟，雖然都是要扔鍋下去煮但好歹擺一下盤再送上來唄

 

黃金魚豆腐

 

魚餃

 

豆皮

這樣一盤108元，我需要全吃光才能冷靜




枸杞菊花露

雙人套餐附贈的冷飲，忘了問能不能換成貴店的招牌冰鎮烏梅汁啊

烏梅汁比枸杞菊花露還好喝耶，吃麻辣鍋就是要配烏梅汁不是枸杞菊花露

 

鴛鴦鍋/麻辣+酸辣白肉鍋

鼎王的用餐方式我吃完了還是搞不太懂計算模式，吃單鍋口味每個人收138元

不管是白鍋還是紅鍋都是一個人收138元，但點鴛鴦鍋的話還要再另加180元/桌

吃個飯有需要搞的那麼雜嗎?!直接另寫鴛鴦鍋多少錢不就得了

 

酸菜白肉鍋的酸度是可以調的，這酸度真的酸到我們吃不下，把所有的酸菜撈到白盤上

 

蔬菜類全都丟白鍋，吃起來會較甘甜，但不包括湯，怎麼喝都好酸，太酸了(呸呸呸

 

家人以為我沒有要拍照把裡頭的白肉片全吃光了，撈了許久這是僅存的一片

我就只是去拍個醬料就把白肉片全吃光光，這也挺厲害了




麻辣鍋的鍋底都是可以一直續，豆腐不好吃，鴨血很嫩我很推

 

肉類不用說一律下紅鍋，其它的火鍋配料、滷味、豆皮、丸類、餃類都是丟紅鍋

沒有照片都吃光了，反正那些煮起來不就那樣，講太多也沒用，會來鼎王吃鍋的人越來越少啦XDDD

 

雖然高雄沒有冬天，但還是要說冬天到了是時候吃鍋的季節啦

只要你荷包夠多、夠撐、夠滿，歡迎來鼎王麻辣鍋吃鴛鴦鍋

限時90分鐘用餐，剩十分鐘就會提醒客人【尊貴的客人，你要準備離開囉～啾咪】用餐時間到了！！

鼎王麻辣鍋 富國店 店家資訊

鼎王麻辣鍋 富國店

電話：07-5507668

營業時間：AM11:30-AM02:00

地址：高雄市左營區明華一路191號

鼎王麻辣鍋：官網

 




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