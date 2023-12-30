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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台中石農咖啡藍白地中海風格：品味下午茶、簡餐和甜點的絕佳去處

台中石農咖啡藍白地中海風格：品味下午茶、簡餐和甜點的絕佳去處

2023-12-30 17:48:25 饅頭弟 人氣：97
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窩客好文

饅頭弟

發表篇數：2077篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：石農咖啡
place台中市石岡區豐勢路881巷10號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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 石農咖啡館位於情人木橋附近，是騎單車族完美休息點

無論是自行車愛好者，或是只是來這裡遊玩的旅客們

都可以停下停下腳步，感受一下石農咖啡館獨特的休閒氛圍

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一踏入門口，你立刻會被迎賓區的雙愛心LOGO吸引，這絕對是一個拍照的絕佳點

石農咖啡

電話：04 2582 3200

地址：台中市石岡區豐勢路88110

營業時間：10:00~17:00

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店裡還有伴手禮可以買

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店內環境超級寬敞，而且陽光照得非常明亮，讓整個空間感覺格外宜人

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爸和弟弟選擇了豬排套餐，套餐裡附上的飲料有冰熱咖啡和紅茶可供選擇

如果不想要套餐內的飲料，也可以額外補差額換成其他飲料

這份豬排套餐不僅附上了豐富的配菜，還有三種不同的小菜和湯品，實在是種類多且美味的餐點

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這份豬排外皮炸得酥脆，咬下去感覺外層酥脆，內裡卻保持著柔軟多汁的口感，真的是軟嫩又美味

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配菜有高麗菜、海帶、白菜

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飲料紅茶(左)、鮮奶茶(中)、拿鐵(右)

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原先打算品嚐鬆餅，不過可惜沒有了，於是我們轉點了夏威夷披薩

披薩的餅皮厚實，帶有濃濃的麵香，吃起來十分美味

店家的用料相當實在，整體味道更是相當出色，絕對是值得一試的美食

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菜單

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整體而言，石農咖啡館以優雅的環境、美味的料理和友善的服務贏得了我們的青睞

這次的用餐體驗充滿愉悅感，值得推薦給喜好輕鬆用餐氛圍的顧客

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174844-319

文章標籤

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