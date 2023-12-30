為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 生活 > 玩具公仔 > 台中最大間的零食夾娃娃機店，零食、泡麵、寶可夢公仔，甚至寵物用品也有，或是能兌換吹風機、電烤盤等生活家電 | 【台中 西屯區】優品娃娃台中逢…

台中最大間的零食夾娃娃機店，零食、泡麵、寶可夢公仔，甚至寵物用品也有，或是能兌換吹風機、電烤盤等生活家電 | 【台中 西屯區】優品娃娃台中逢甲店

2023-12-30 17:57:13 安妮 Anny 人氣：101
share
窩客好文

安妮 Anny

發表篇數：537篇

文章類別：生活-玩具公仔

縣市地區：台中市 > 西屯區

台中 西屯區 室內景點 優品娃娃台中逢甲店 夾娃娃機 1.jpeg

自上次來台中夾娃娃滿載而歸後，這次就到全台中最大間的零食夾娃娃機店

一二兩層樓的大店面，店內種類非常多，甚至還有生活用品、寵物物品

最實用的是，如果對夾到的東西不感興趣，也能換成點數

集到相對應點數就能換一些實用的家電，像是吹風機、電烤盤等

 

台中 西屯區 室內景點 優品娃娃台中逢甲店 夾娃娃機 24.jpg

台中 西屯區 室內景點 優品娃娃台中逢甲店 夾娃娃機 23.jpg

優品娃娃台中逢甲店離星享道酒店、逢甲大學、逢甲夜市都不遠

粉色牆面與斗大招牌，遠遠就能看見～

平常下午時段也不少人！店外主要都是小機台，約莫60-70台

 

台中 西屯區 室內景點 優品娃娃台中逢甲店 夾娃娃機 5.jpg

台中 西屯區 室內景點 優品娃娃台中逢甲店 夾娃娃機 6.jpg

台中 西屯區 室內景點 優品娃娃台中逢甲店 夾娃娃機 2.jpeg

一樓也是一排排的夾娃娃機，但空間規劃很好、走道很寬敞

因此不會體驗時，感覺快跟隔壁的人相撞，能舒舒服服的玩夾娃娃機

 

台中 西屯區 室內景點 優品娃娃台中逢甲店 夾娃娃機 7.jpg

台中 西屯區 室內景點 優品娃娃台中逢甲店 夾娃娃機 18.jpg

台中 西屯區 室內景點 優品娃娃台中逢甲店 夾娃娃機 19.jpg

還有二樓喔！除了夾娃娃機外，還有扭蛋機、彈珠台!!!!

許多小時候愛玩的遊戲這裡都有，攜家帶眷來，保證大人小孩都玩得很開心

 

台中 西屯區 室內景點 優品娃娃台中逢甲店 夾娃娃機 13.jpg

一樓有個兌換區，可以將夾到的娃娃換成對應的點數，每個商品都有對應集點的數量

因此如果目標是想要換一些高檔的吹風機、或實用衛生紙等

夾娃娃前可以先看一下機台，每個機台都會標註一隻娃娃是幾點

 

台中 西屯區 室內景點 優品娃娃台中逢甲店 夾娃娃機 8.jpg

台中 西屯區 室內景點 優品娃娃台中逢甲店 夾娃娃機 9.jpg

台中 西屯區 室內景點 優品娃娃台中逢甲店 夾娃娃機 10.jpg

台中 西屯區 室內景點 優品娃娃台中逢甲店 夾娃娃機 11.jpg

台中 西屯區 室內景點 優品娃娃台中逢甲店 夾娃娃機 12.jpg

台中 西屯區 室內景點 優品娃娃台中逢甲店 夾娃娃機 14.jpg

最重要的就是，夾娃娃機種類一定要多!!!!玩起來才會爽快～

優品娃娃不愧是台中非常大的娛樂空間，有零食、泡麵、濕紙巾、飲料、娃娃

重點是還有寶可夢公仔、蠟筆小新禮盒等知名卡通角色的周邊

 

台中 西屯區 室內景點 優品娃娃台中逢甲店 夾娃娃機 15.jpg

台中 西屯區 室內景點 優品娃娃台中逢甲店 夾娃娃機 16.jpg

不只能滿足小孩的各種玩具，連寵物的用品、食物都準備好了

根本可以在這裡湊齊所有生活所需了😂

 

台中 西屯區 室內景點 優品娃娃台中逢甲店 夾娃娃機 17.jpg

台中 西屯區 室內景點 優品娃娃台中逢甲店 夾娃娃機 22.jpg

我自己是專攻娃娃派的，專門夾一些可愛的娃娃～

如果有重複夾到同一種花色，可以請店員換不同花色給你喔

 

台中 西屯區 室內景點 優品娃娃台中逢甲店 夾娃娃機 3.jpeg

台中 西屯區 室內景點 優品娃娃台中逢甲店 夾娃娃機 4.jpeg

1000元我總共夾了6個中型娃娃、7隻小娃娃、1隻皮卡丘公仔

推薦大家來台中旅遊時，可以來一趟小時候的回憶之旅

有夾娃娃機、彈珠台、扭蛋等，待一個下午也不成問題，超大遊戲空間保證娛樂型十足～

 

 

優品娃娃台中逢甲店(粉專)

地址：台中市西屯區福星路368號

營業時間：全天候開放

文章標籤

優品娃娃屋 優品娃娃 優品娃娃機 夾娃娃台中 夾娃娃機店 夾娃娃店 夾娃娃機店台中 夾娃娃機店推薦 夾娃娃技巧 台中旅遊 台中室內景點 室內景點 室內景點推薦 室內景點親子
創作者介紹
創作者 安妮 Anny 的頭像
安妮 Anny

安妮 Anny




檢舉
share
chevron_left

在地鶯歌人才知道的日式居酒屋，週三女孩酒水無
延伸閱讀
台中逢甲-明石章魚燒小丸子
 Hayli Ann
【活動】《WOMEN我們不知道的事》電影首映會
 shouyadog
【乾拌麵推薦】三男小食麵 油蔥酥醬拌麵X干貝XO醬拌麵X純素石磨麻醬拌麵
 shouyadog
【台中 麵館】墨竹亭｜燃麵本家 台中中港店，特製的燃麵是鎮店的招牌也是好吃的底蘊
 Julia Hsu
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up