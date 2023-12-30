自上次來台中夾娃娃滿載而歸後，這次就到全台中最大間的零食夾娃娃機店

一二兩層樓的大店面，店內種類非常多，甚至還有生活用品、寵物物品

最實用的是，如果對夾到的東西不感興趣，也能換成點數

集到相對應點數就能換一些實用的家電，像是吹風機、電烤盤等

優品娃娃台中逢甲店離星享道酒店、逢甲大學、逢甲夜市都不遠

粉色牆面與斗大招牌，遠遠就能看見～

平常下午時段也不少人！店外主要都是小機台，約莫60-70台

一樓也是一排排的夾娃娃機，但空間規劃很好、走道很寬敞

因此不會體驗時，感覺快跟隔壁的人相撞，能舒舒服服的玩夾娃娃機

還有二樓喔！除了夾娃娃機外，還有扭蛋機、彈珠台!!!!

許多小時候愛玩的遊戲這裡都有，攜家帶眷來，保證大人小孩都玩得很開心

一樓有個兌換區，可以將夾到的娃娃換成對應的點數，每個商品都有對應集點的數量

因此如果目標是想要換一些高檔的吹風機、或實用衛生紙等

夾娃娃前可以先看一下機台，每個機台都會標註一隻娃娃是幾點

最重要的就是，夾娃娃機種類一定要多!!!!玩起來才會爽快～

優品娃娃不愧是台中非常大的娛樂空間，有零食、泡麵、濕紙巾、飲料、娃娃

重點是還有寶可夢公仔、蠟筆小新禮盒等知名卡通角色的周邊

不只能滿足小孩的各種玩具，連寵物的用品、食物都準備好了

根本可以在這裡湊齊所有生活所需了😂

我自己是專攻娃娃派的，專門夾一些可愛的娃娃～

如果有重複夾到同一種花色，可以請店員換不同花色給你喔

1000元我總共夾了6個中型娃娃、7隻小娃娃、1隻皮卡丘公仔

推薦大家來台中旅遊時，可以來一趟小時候的回憶之旅

有夾娃娃機、彈珠台、扭蛋等，待一個下午也不成問題，超大遊戲空間保證娛樂型十足～

優品娃娃台中逢甲店( 粉專 ) 地址：台中市西屯區福星路368號 營業時間：全天候開放

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