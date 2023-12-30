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潔西麻的美食日記─【台中/西區】Country Goose Kitchen鄉村鵝廚房

2023-12-30 22:08:39 潔西貝比的生活小事 人氣：111
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窩客好文

潔西貝比的生活小事

發表篇數：452篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西區

造訪商家：鄉村鵝廚房美式料理
phone04-2373-1558
place台中市西區存中街19號
作者本次評價：
3.80
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.00
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【台中/西區】鄉村鵝廚房

這間鄉村鵝廚房是住在台中的朋友推薦給潔西麻的

她說是她很常去吃的餐廳

所以就約了一天一起去用餐

【台中/西區】鄉村鵝廚房

餐廳正前方就有停車場

停車很方便

不過那天用餐時間有點匆忙

就沒有拍太多的照片了

【台中/西區】鄉村鵝廚房

門口的小黑板寫著菜單與餐點價位

這讓路過的人能夠很快速了解餐廳的價位如何

以便下次進去用餐

這種小黑板對潔西麻還蠻有作用的

一來是不用上網查價位

二來是很快能記住餐廳的定位

如果剛好有合適的朋友要聚餐

很快就能推薦出去

【台中/西區】鄉村鵝廚房

除了小黑板之外

也有放紙張菜單在門口的桌上

【台中/西區】鄉村鵝廚房

餐廳有個小庭院

能在寸土寸金的大台中地區有庭院的戶外座位區很不容易

而且是鬧中取靜的區域

一旁還有個魚池

潔西麻沒有拍到

【台中/西區】鄉村鵝廚房

一進門是個放小蛋糕的冰櫃

然後就是這個櫃枱

一樓的座位區還有個壁爐

下次再去用餐時

潔西麻再多拍點照片來分享

【台中/西區】鄉村鵝廚房  

整間餐廳用木製裝潢營造出鄉村感

氛圍蠻好的

但是餐廳內部沒有很寬敞

是那種溫暖家居型的餐廳

如果帶小朋友來用餐的話

動作要放慢

因為有二樓座位區

上下樓梯要小心

【台中/西區】鄉村鵝廚房

二樓靠窗座位這裡在白天的時候就很明亮

桌上的蠟燭應該是用在晚餐時間的

或許也是裝飾品

【台中/西區】鄉村鵝廚房

點餐前會先送來白開水

【台中/西區】鄉村鵝廚房

來看看菜單

【台中/西區】鄉村鵝廚房

【台中/西區】鄉村鵝廚房

打開菜單是餐廳名稱的由來

可能是鄉村鵝的名字讓人誤以為是鵝肉專賣店

其實不是唷

是一位老闆想讓客人有在鄉村庭園用餐的感覺

就像白鵝閒逛於鄉村小路中的那種意境

因此取名為鄉村鵝

【台中/西區】鄉村鵝廚房

餐廳的低消是每人200元

一人點一客餐點就超過200元了

所以低消的門檻並不高

【台中/西區】鄉村鵝廚房

開胃菜是在150~630元之間

全部的餐點都有加一成服務費

【台中/西區】鄉村鵝廚房

生菜沙拉則是200~650元之間

看圖片感覺很美味

【台中/西區】鄉村鵝廚房

這裡也有提供蔬食餐

大約是200~350元

【台中/西區】鄉村鵝廚房

義大利麵與燉飯

價位是200元~400元

【台中/西區】鄉村鵝廚房

經典主菜每道看起來都很好吃

從300元的鵝肝到16oz的1600元肋眼牛排

朋友最推薦的是德國豬腳

但是潔西麻平常就不太吃豬腳

所以當天就沒點朋友推薦的德國豬腳了

【台中/西區】鄉村鵝廚房

這頁是甜點

【台中/西區】鄉村鵝廚房

鮮榨果汁與茶類

【台中/西區】鄉村鵝廚房

還有咖啡等等

菜單看下來是很讓人期待的

因為老闆是知名牛排餐廳的廚師出來自行創業

老闆娘過去是長榮桂冠的調酒師

二個人的搭配才開啟了餐飲之路

一圓二人共同的夢想

【台中/西區】鄉村鵝廚房

餐點附餐是麵包搭配奶油

【台中/西區】鄉村鵝廚房

【台中/西區】鄉村鵝廚房

簡單的生菜沙拉

【台中/西區】鄉村鵝廚房

潔西麻選的淋醬是藍莓優格

吃起來很清爽

【台中/西區】鄉村鵝廚房

份量也剛好

【台中/西區】鄉村鵝廚房

朋友點的肉醬義大利麵250元+10%

看起來是蠻好吃的

【台中/西區】鄉村鵝廚房

潔西麻點的焗烤海鮮鉛筆麵350元+10%

【台中/西區】鄉村鵝廚房

剛送來時熱騰騰的時候最好吃

【台中/西區】鄉村鵝廚房

蛤蜊給蠻多顆的

蝦子也剝好了方便食用

整體味道是好吃的

【台中/西區】鄉村鵝廚房

餐廳的餐點都是單獨點餐

可以用加價的方式增加成套餐

湯品 沙拉 咖啡或茶 甜點

加價120元可以選擇二樣

加價220元就是增加了這四樣變成完整的套餐

【台中/西區】鄉村鵝廚房

潔西麻是加價120元增加沙拉與這份重乳酪蛋糕

【台中/西區】鄉村鵝廚房

重乳酪蛋糕口感很札實

是潔西麻喜歡的味道

下次再來用餐要多留一點時間慢慢享用

比較能感受到美味食物與餐廳氣氛的感覺

這次真的有點趕

不過鄉村鵝有給潔西麻留下好印象

是會回訪的台中餐廳

 

餐廳資訊：

鄉村鵝臉書粉絲頁 Facebook

電話：（04）23731558

地址：台中市西區存中街19號

 

 

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