這間鄉村鵝廚房是住在台中的朋友推薦給潔西麻的

她說是她很常去吃的餐廳

所以就約了一天一起去用餐

餐廳正前方就有停車場

停車很方便

不過那天用餐時間有點匆忙

就沒有拍太多的照片了

門口的小黑板寫著菜單與餐點價位

這讓路過的人能夠很快速了解餐廳的價位如何

以便下次進去用餐

這種小黑板對潔西麻還蠻有作用的

一來是不用上網查價位

二來是很快能記住餐廳的定位

如果剛好有合適的朋友要聚餐

很快就能推薦出去

除了小黑板之外

也有放紙張菜單在門口的桌上

餐廳有個小庭院

能在寸土寸金的大台中地區有庭院的戶外座位區很不容易

而且是鬧中取靜的區域

一旁還有個魚池

潔西麻沒有拍到

一進門是個放小蛋糕的冰櫃

然後就是這個櫃枱

一樓的座位區還有個壁爐

下次再去用餐時

潔西麻再多拍點照片來分享

整間餐廳用木製裝潢營造出鄉村感

氛圍蠻好的

但是餐廳內部沒有很寬敞

是那種溫暖家居型的餐廳

如果帶小朋友來用餐的話

動作要放慢

因為有二樓座位區

上下樓梯要小心

二樓靠窗座位這裡在白天的時候就很明亮

桌上的蠟燭應該是用在晚餐時間的

或許也是裝飾品

點餐前會先送來白開水

來看看菜單

打開菜單是餐廳名稱的由來

可能是鄉村鵝的名字讓人誤以為是鵝肉專賣店

其實不是唷

是一位老闆想讓客人有在鄉村庭園用餐的感覺

就像白鵝閒逛於鄉村小路中的那種意境

因此取名為鄉村鵝

餐廳的低消是每人200元

一人點一客餐點就超過200元了

所以低消的門檻並不高

開胃菜是在150~630元之間

全部的餐點都有加一成服務費

生菜沙拉則是200~650元之間

看圖片感覺很美味

這裡也有提供蔬食餐

大約是200~350元

義大利麵與燉飯

價位是200元~400元

經典主菜每道看起來都很好吃

從300元的鵝肝到16oz的1600元肋眼牛排

朋友最推薦的是德國豬腳

但是潔西麻平常就不太吃豬腳

所以當天就沒點朋友推薦的德國豬腳了

這頁是甜點

鮮榨果汁與茶類

還有咖啡等等

菜單看下來是很讓人期待的

因為老闆是知名牛排餐廳的廚師出來自行創業

老闆娘過去是長榮桂冠的調酒師

二個人的搭配才開啟了餐飲之路

一圓二人共同的夢想

餐點附餐是麵包搭配奶油

簡單的生菜沙拉

潔西麻選的淋醬是藍莓優格

吃起來很清爽

份量也剛好

朋友點的肉醬義大利麵250元+10%

看起來是蠻好吃的

潔西麻點的焗烤海鮮鉛筆麵350元+10%

剛送來時熱騰騰的時候最好吃

蛤蜊給蠻多顆的

蝦子也剝好了方便食用

整體味道是好吃的

餐廳的餐點都是單獨點餐

可以用加價的方式增加成套餐

湯品 沙拉 咖啡或茶 甜點

加價120元可以選擇二樣

加價220元就是增加了這四樣變成完整的套餐

潔西麻是加價120元增加沙拉與這份重乳酪蛋糕

重乳酪蛋糕口感很札實

是潔西麻喜歡的味道

下次再來用餐要多留一點時間慢慢享用

比較能感受到美味食物與餐廳氣氛的感覺

這次真的有點趕

不過鄉村鵝有給潔西麻留下好印象

是會回訪的台中餐廳

餐廳資訊：

鄉村鵝臉書粉絲頁 Facebook

電話：（04）23731558

地址：台中市西區存中街19號

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