來到尋找與湄洲女、惠安女並稱為福建三大漁女的蟳埔女

下車後馬上覺得好像來晚了

蟳埔村信仰中心媽祖廟

整村充斥著頭戴蟳埔女「簪花圍」，身上卻穿上漢服等各式鮮麗服飾，有些還請專業攝影跟拍，瀰漫著濃濃商業氣息，蟳埔村好像已失去原有純樸漁村古意。

簪花圍是用鮮花精心編織而成，用一根象牙色筷子簪入髮髻。人逢喜事，更要在簪花圍的精細繁瑣上下些功夫。

自從有組女藝人在泉州拍攝閩南文化大片，劇中該藝人一襲紅衣簪花滿頭在網路火紅後，蜂擁而至的遊客，紛紛指定同款造型的蟳埔女，讓漁村帶來滿滿商機，卻也讓人們漸漸忘記蟳埔村歷史。

在福建泉州市豐澤區有個蟳埔村，這裡不僅有生蚝殼蓋的古民居，傳說他們是阿拉伯人的後裔。

這道被框起來保護的牆才是舊的蚵殼砌起的牆。

宋元時期，這裡是東方第一大港——刺桐港的所在地。當時，泉州是海上絲綢之路起點的重要港口。大部分載滿絲綢、瓷器的商船從蟳埔起航，沿著閩南沿海航行到達南洋，經印度洋、非洲東岸，然後再到北岸卸貨。返航的時候，如果艙內不載貨就會形成空船，重心不穩則不利於航行，於是船員們就將散落在海邊的蚵殼裝在船上壓艙，載回來後就堆放在蟳埔海邊。(在閩南生蚝又稱海蠣，蚵仔 ）。而 這些巴掌大的生蚝殼，就是海上絲綢之路的見證，是從非洲帶過來的，當年貨船到達非洲把貨賣完了，回來的時候帶上了非洲東海岸的生蚝殼到船上壓倉用的，才不至於帆船在海上顛簸。運回來的這些生蚝殼多了，先民們就地取材，把它用來當建築材料，於是貝殼和海泥石頭完美的結合，成就了蚵殼厝。它和牆模厝一樣，冬暖，夏涼，不怕蛀蟲，牆體堅固，可以抵擋炮的攻擊。所以沿海民間流傳有：「千年磚，萬年蚵殼」的俗語。蟳埔蚵殼厝大的帶有天井，小的只有單獨的一棟，但都建築得錯落有致。殼厝之間的小石巷曲曲折折，兩邊是海蠣殼層層疊疊搭建的殼牆壁，成了沿海漁村一道獨特的古民居風景線​​​。

見到村民剝蚵仔，頭上戴著簪花，才稍稍感受到蟳埔村的古早味。

希望經濟效應不要埋沒了蟳埔村原汁原味

旅遊日期：2023 12 10 黑皮的天空 2023 12 20



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