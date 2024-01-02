「鳶山紅樓」位在新北三峽，鄰近三峽鳶山、三峽老街、陶瓷博物館、新北市立美術館、陶瓷老街，可順路安排一日遊行程～

「鳶山紅樓」餐廳附設汽車和機車停車場，不怕愛車沒地方停！

餐廳旁有設置圓白色鞦韆，好玩又好拍！

門外種植漂亮花草樹木，很適合用餐完大家一起拍個照留念～

「鳶山紅樓」用餐空間涵蓋一到三樓，每一區都很有獨立性，寬敞又舒適～

不論是情侶夫妻約會、家庭家族聚餐、公司行號團體包場都很適合！

服務人員親業有禮貌，上菜速度控制得宜，不會太快或太慢～

「鳶山紅樓」主打無菜單創意料理，有套餐也有合菜形式，依照不同的價位來做選擇～

當天品嚐1280元的創意個人套餐，若有任何忌口的食物，可在預約時事先說！

熱麥茶使用深色壺具，看起來很古意，下方貼心點燃蠟燭，讓麥茶能持續加溫～

麥茶不含咖啡因，大人小孩都能喝，喝完還可以續加喔！

桌上擺放美麗鮮花搭配大大的窗景，用餐氛圍感立刻拉滿～

桂花醋飲每日新鮮調配，裝在小巧玻璃杯中很討喜：）

淡淡桂花清香很迷人，滋味微酸微甜，餐前來一杯超開胃！

時蔬沙拉選用有機無毒蔬果搭配日式和風醬，沙拉用料豐富！

有小黃瓜、蟹肉棒、高麗菜、花椰菜、番茄、筊白筍、蘆筍、石蓮花、角豆、洋蔥絲

小黃瓜切成薄片展開如扇，師傅刀工很好餒～

石蓮花有著肥厚外觀清熱解毒，口感清脆微酸澀。

角豆又稱翼豆，外觀特殊有點類似於迷你版楊桃，口感鮮脆！

冷盤端上桌宛如一幅極具藝術感的畫，視覺上很加分～

黃瓜蟹膏鮭魚佐烏魚子，口感豐富有層次～

南非鮑魚口感肥厚又柔嫩，搭配五味醬超合拍～

蜜地瓜口感綿密紮實，以梅子調味略帶微酸甜滋味！蝦排佐黃瓜泥，炸物小巧簡單味美～

江戶握壽司美味爽口，相當好吃！

曼波干貝魚翅盅，以精華火腿老母雞熬煮，湯頭濃郁清甜！

另一種喝法是加入一點點紅醋，也是別有一番風味喔～

白菜嫩口、香菇水潤、干貝甘美鮮甜、魚翅滑嫩細緻，湯品用料很實在！

鹽烤大蝦使用體型壯碩的草蝦，蝦殼好剝不黏蝦肉～

蝦肉新鮮結實很夠味，可擠一點檸檬汁增添清新芬芳感

麵糊以園區鮮花做擺飾，是觀賞用的可不能吃下肚喔！

蒲燒鰻米糕，糯米香氣濃厚，吃起來有Ｑ度讓人喜歡～

混合臘腸、蝦米、油蔥、青蔥、蛋絲、白果，餡料多多！

蒲燒鰻鮮嫩入口即化，豐潤油脂搭配迷人醬香！超正點的喇～

香燉牛肋條，牛香四溢，肉質嫩軟到不行，美味度有令人驚艷到！

牛肋條上面點綴幾朵浪漫粉色小花，是可以食用的喔！與爽口食蔬完美搭配～

黃金芋泥球炸得金黃酥脆，吃起來一點都不油膩～

紮實芋頭泥裡面包裹杏仁片、韭菜、海鮮及肉類

飽滿餡料滋味鹹香，是讓人印象深刻的小點心！

相思桂花凍，上層晶瑩剔透散發淡淡桂花香，下層紅豆餡甜而不膩。

薑汁牛奶作為飯後甜湯，甜度恰到好處冰涼又順口。

綜合水果有蓮霧、水梨、蘋果、葡萄、番茄，感覺店家有精心挑選過！

肉眼看得出水梨、蓮霧、番茄特別大顆，越大顆越漂亮價格也相對越貴啦～

戶外景色優美可眺望大漢溪！

鳶山紅樓總占地千坪，餐前餐後別忘了到園區四處走馬看花～

特別是期間限定的落羽松步道，唯美仙境怎麼拍都漂亮～

YouTube影片有更多介紹~

鳶山紅樓

電話：02 26715159

地址：新北市三峽區中山路825號

營業時間：週一至週日11:30–14:00、17:30–20:30

官網：https://yuanshanhonglou.weebly.com/

粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100078381990261

☆歡迎加入金亮亮社群☆

YouTube：https://www.youtube.com/c/pickupuu/videos

Instagram：https://www.instagram.com/pickupuuu/

Facebook：https://www.facebook.com/pickupuu/

#新北 #美食 #餐廳 #聚餐 #團體 #三峽美食 #無菜單 #新北美食 #婚宴 #喜宴 #聚餐餐廳

#合菜 #桌菜 #聚會餐廳 #尾牙 #春酒 #慶生 #秘境 #場地租借 #團體 #工商 #例會 #三峽伴手禮

文章標籤