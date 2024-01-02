今天分享一間在潭子的早餐店，這間晨間小站可是親子友善，更是寵物友善的早餐店唷。

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晨間小站環境

晨間小站位於頭家路上，位置不難找，不過停車要找找路邊停車或者店門口前，店內的座位不算少，整個空間明亮且乾淨。

一旁有餐具和調味料，都可以自取。有趣的是，上方還有手機架，真的很符合現代人用餐的習慣啊！

一旁的調味料有很多選擇，也有台中人愛的東泉辣椒醬。老闆說他們的特製辣很不錯，喜歡吃辣的朋友們可以試試，我有吃覺得很香欸！

最底下還有一些童書和玩具，不愧是親子友善的早餐店，有這些東西可以讓小朋友們乖乖坐著吃早餐啦！

對了，店內還有一隻可愛的鬆獅犬，活潑可愛。

晨間小站菜單

只能說晨間小站的早餐非常多選擇，我看超久才決定要吃什麼XD 有賣蛋餅、吐司、漢堡，還有點心、早午餐拼盤和麵食！

早午餐不稀奇，稀奇的是在這種早餐店還可以吃到現煮的麵食，鍋燒麵、義大利麵之類的，在這種冷冷的天氣吃麵覺得蘇湖啊！

早午餐拼盤-肉食主義 199元

餐盤很豐盛，裡頭超多料的，有生菜沙拉、炸薯條、炸雞肉丸、肉片、香煎雞腿和法式吐司。

這法式吐司我覺得很好吃，煎得超香又不油膩。

沙茶鍋燒意麵 80元

這沙茶鍋燒意麵超香！裡頭還有一顆蛋，料也是超豐盛，有蔬菜有蛤蠣。湯頭溫潤又不會太鹹，直接喝很剛好！

小肉豆 25元 / 雙色地瓜球 35元

小肉豆蠻好吃的，不油不膩，一口一個很涮嘴。雙色地瓜球也是，我覺得挺好吃的耶，而且顏色好美！

奶酥吐司 20元 / 阿華田脆酷力 35元

薄片吐司口味也不錯，有切邊，當天我是外帶回家奶酥口味的給小孩吃，小朋友們也吃得很開心呢。

厚蛋起司蛋餅+青菜 55元 / 韓式泡菜蛋餅 50元

薄片蛋餅皮或者厚酥蛋餅皮都很不錯，薄片的蛋餅皮就是一般市售常吃的那種，軟軟嫩嫩，加點青菜口感不錯，青菜是美生菜，口感清脆好吃！

我個人蠻推薦厚酥的蛋餅皮，口感吃起來蠻像是抓餅的，煎得酥酥脆脆超香！厚酥口味的蛋餅我選了韓式泡菜。

話說他們家的泡菜蠻好吃的欸，不會太酸也不至於太辣，剛剛好，推薦。

這家潭子的早午餐店，很適合親子一起來，餐點好吃、環境又明亮乾淨，服務人也是超親切的，很推薦來吃吃看！

店名：晨間小站

地址：台中市潭子區頭家路190號1樓

電話：04-25340417

營業時間：06:00-13:30

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