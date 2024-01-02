來到苗栗大湖一定都會想到大湖草莓，大湖在地70年老店元成冰菓室，推出季節限定草莓布丁牛奶冰。自家的古早味清冰，放上滿滿的大湖草莓，大顆又香甜，產定直送就是新鮮好吃。元成冰菓室主打冰品、豆花、飲料，很有復古懷舊的風格，來到苗栗大湖遊玩，可以到大湖市區的元成冰菓室吃個冰休息一下。

元成冰菓室

地址:苗栗縣大湖鄉民生路62-2號

電話:03-799-1607

時間:09:00~21:00

粉專:請點我

元成冰菓室在哪裡

元成冰菓室位在苗栗大湖市區民生路街上，1947年創立至今已經超過70多年，是在地老字號冰菓室。店面依舊保留著復古懷舊冰菓室的味道，這天跟朋友們爬完馬那邦山順路來這裡吃個草莓冰。

元成冰菓室環境介紹

元成冰菓室店內位置不多，約3~4張桌位，剛好我們來的時候還有位置，不少人也都來這裡外帶豆花跟飲料

元成冰菓室菜單價位

元成冰菓室主打冰品、豆花、飲料，阿嬤時代傳承到現在的古早味清冰跟手作圓仔是他們招牌，許多食材都是老闆自己煮的，吃得健康又安心。

紅豆、綠豆、芋泥、仙草、愛玉等豐富配料，每天新鮮製作

季節限定招牌-草莓布丁牛奶冰 $200

草莓季到了，在網路上看到元成冰菓室他們家推出草莓布丁牛奶冰，瞬間被照片吸引，現場看老闆娘製作真的是放上滿滿的大湖草莓，草莓新鮮又很大顆，口水都快流下來。

元成冰菓室招牌圓仔加上古早味清冰，上面放滿新鮮草莓跟布丁，最後淋上自製草莓果醬跟煉乳，這草莓份量誠意十足阿~

大湖草莓又香又甜，搭配煉乳跟清冰真是好滋味。

我最愛的布丁，Q滑順口，跟草莓冰搭在一起也毫無違和感

不一定要去採草莓，直接來元成冰菓室就能吃到大顆鮮甜的草莓。

撥開清冰想不到還有驚喜，裡頭有QQ的手作圓仔也是店家招牌，Q軟有嚼勁相當好吃，這一碗兩個人吃也是很滿足。

店家資訊

元成冰菓室

地址:苗栗縣大湖鄉民生路62-2號

電話:03-799-1607

時間:09:00~21:00

粉專:請點我

延伸閱讀:

以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

文章有時效性，相關資訊以店家為主

歡迎轉貼連結，圖文未經授權禁下載

更多台中美食，來粉絲頁按讚追蹤吧