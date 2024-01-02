{台中美食}台中一中街美食推薦：「Cherry espresso櫻桃計畫咖啡」，必點超澎湃的早午餐，搭配千層蛋糕＋手沖單品咖啡！

台中一中街有新咖啡廳開幕囉，趕快帶大家來嚐鮮

原本在台中逢甲很推的手沖咖啡名店「Cherry espresso櫻桃計畫咖啡」在一中商圈展店囉，

店內環境明亮乾淨又非常舒適，很推薦他們家的千層蛋糕再搭配一杯手工現沖精選單品豆，真的是一大享受，

「Cherry espresso櫻桃計畫咖啡」現在還推出了超澎湃的早午餐系列，

喜歡咖啡跟美食的朋友，絕對不可以錯過啊！

Cherry espresso櫻桃計畫咖啡一中店

地址：台中市雙十路一段89號（葉綠宿一樓，台體游泳池正對面）

電話：0985520089

營業時間：10:00~21:00

粉專：Cherry espresso櫻桃計畫咖啡一中店

IG：cherryespresso_1jong

「Cherry espresso櫻桃計畫咖啡一中店」就位在葉綠宿旅館的一樓，台體游泳池的正對面，

附近停車不管是機車還是汽車都蠻方便的，

如果是開車的話，私心推薦可以到雙十路往前一些的右轉精武路上的「新興停車場（會有一台常駐的捐血車）」

一小時只要20元，真的是超級便宜！

店門口有大大的「Cherry espresso」字樣，搭配三角窗大面積落地窗設計透視感十足。

店內用餐環境相當舒適，白、灰色調的基底，搭配有質感的木質傢俱，以及大量的綠色植被，

一走進店內就讓人有種平靜舒適的感受，非常適合停下腳步喝杯咖啡啊！

店內有提供早午餐、手沖單品咖啡、蛋糕、以及各種茶飲，

這次來正好是還沒吃飯，聽說他們的早午餐超級厲害有好吃，馬上來點一份。

「Cherry espresso櫻桃計畫」的蛋糕也是一決，尤其是他們家的千層系列，絕對是來店必點的美食甜點，

尤其現在正逢草莓季節（當時12月前往），店家也推出了許多草莓系列產品！

來到「Cherry espresso櫻桃計畫」怎麼可以錯過他們家的招牌手工現沖精品豆咖啡呢！

現場有很多款不同的單品咖啡，

非常建議大家可以跟咖啡師詢問，店內的工作人員都會很仔細的介紹每一款單品豆的口感與韻味，

確定好豆子之後，咖啡師才會現場研磨咖啡豆，在進行手沖，

當咖啡師熱水一沖到咖啡粉上，咖啡粉在水上膨脹消停，再散發出來的香氣，真的是太讓人陶醉了啦。

早午餐系列-美式硬漢香烤牛肩 $420

餐點一上桌果然超級澎湃，除了主餐香烤牛肩之外，

早午餐還會有生菜沙拉、炸蛋、鮮炒時蔬、蒜烤麵包還有薯泥、薯球跟地瓜片，

整個將盤子擺滿擺好，不僅份量澎湃之外，同時兼顧了蔬菜、澱粉還有蛋白質，營養滿分超級棒。

店家選用牛肩帶有些許筋肉的部位，

將牛肉外層煎得焦香，鎖住牛肩肉裡的肉汁與香甜，切開帶有厚度的肉排，

大約5分熟的粉紅肉香撲鼻而來，口感吃起來鮮嫩多汁香氣濃郁，尤其外層焦香裡頭肉質鮮嫩的多種口感層次，非常好吃。

巧莓雪韻千層

店家搭配草莓季節，也推出了一系列的草莓產品，

尤其這一款巧克力千層搭配新鮮草莓，略苦的巧克力搭配鮮甜的鮮奶油以及草莓獨特的果香，

一口吃下層次感十足，上方還放上了浪漫的玫瑰花瓣，超級適合情侶夫妻一起享用，找回初戀的感覺啊。

經典重乳酪

經典乳酪蛋糕，一放到嘴裡綿密的乳酪馬上就在嘴裡化開，

奶香濃郁細緻，搭配底下的酥脆派餅，增添不少口感，搭配手沖咖啡絕對是完美的組合。

手沖精品咖啡：哥斯大黎加 莫札特

當初在選單品咖啡的時候，其實有些選擇障礙，經過咖啡師的介紹與推薦之後，

決定選了這一款輕烘焙的「哥斯大黎加 莫札特」

送上的單品咖啡，還會貼心的咖啡的基本介紹以及聞香杯，可以細細品嚐咖啡豆本身的獨特香氣。

這一款「哥斯大黎加 莫札特」有種獨特的莓果香氣息，喝起來帶點微微的果香酸氣，緊接則是單純的甘甜，

入喉之後，香氣還會口中久久不能忘懷，非常適合搭配蛋糕一起享用，真的是太幸福了啊！

水果泡泡-鳳梨百香

百香果原汁搭配氣泡水，喝起來清爽香甜，百香果獨特的果香好喝不甜膩，

隨杯還會附上一片超大的鳳梨果乾，吃起來酸甜酸甜口感，瞬間有種來到夏威夷的感覺。

「Cherry espresso櫻桃計畫咖啡」在逢甲的總店，一直都是超夯超受歡迎的咖啡廳，每到假日絕對人滿為患，

這次來一中商圈展店，店面明亮舒適，餐點選擇也相當多樣，不管是早午餐、蛋糕、咖啡還是飲料都很可以，

其中非常推薦他們家的早午餐、千層蛋糕還有手沖單品咖啡，絕對是「Cherry espresso櫻桃計畫咖啡」必點的餐點呦！