瀧厚炙燒熟成牛排插旗桃園，位於中壢大潤發B1，是一家在全台擁有11家門市的知名連鎖品牌，並持續展店中。以其獨特的濕式熟成工法和精湛的原肉烹調技術，成為熟成牛肉第一品牌。瀧厚炙燒熟成牛排提供多種主餐選擇，包括牛排、豬排、雞排、魚排等，最經濟實惠的價格只需290元起。此外，自助吧提供湯品、飲料和咖啡，無限供應！

瀧厚炙燒熟成牛排桃園中壢大潤發店怎麼去？

瀧厚炙燒熟成牛排就在中壢大潤發B1，停車很方便！你可以把車停在大潤發停車場，而且不限消費金額，汽車都能免費停2小時。所以吃飯完全不用擔心找停車位的煩惱。進了B1賣場，瀧厚炙燒熟成牛排就在你右邊。 瀧厚炙燒熟成牛排用餐環境

瀧厚炙燒熟成牛排的店面風格充滿英倫風情，主調以優雅的藍色為主，營造出高雅且質感十足的氛圍。店內提供2至4人的用餐座位，而且座椅採用柔軟的坐墊設計，坐上去就很舒服。

瀧厚炙燒熟成牛排注重餐具擺盤，挑選法國Laguiole手工牛排刀，刀刃鋒利，操作順手。

每桌備有玫瑰鹽、黑胡椒、衛生紙，另提供WIFI帳密。

手機沒電，瀧厚炙燒熟成牛排設有插座供使用。

瀧厚炙燒熟成牛排自助吧

瀧厚炙燒熟成牛排自助區提供醬料、湯品，以及各式飲料，包括碳酸飲料和咖啡等。

湯品有番茄牛肉羅宋湯和玉米濃湯，番茄牛肉羅宋湯可是大家都說超好喝的，舀一勺都是滿滿的料，絕對要先來一口。

瀧厚炙燒熟成牛排菜單

瀧厚炙燒熟成牛排完整菜單，提供多樣主餐，包括牛排、豬排、雞排、魚排和燉飯等選擇。價格經濟實惠，單點只需290元起，就享有自助吧湯品、飲料無限供應，還可升級為A或B套餐。

餐點

當天我們在瀧厚炙燒熟成牛排點了兩份排餐，其中一份升級為Ａ套餐，另外還單點了一些其他菜品，還有入會禮。一桌滿滿的美食，讓我們吃得非常滿足！

番茄牛肉羅宋湯

番茄牛肉羅宋湯每一勺都充滿豐富的蔬菜和大塊的牛肉，肉質十分嫩滑。湯的口感清爽，番茄湯頭帶有酸酸甜甜的風味。

香蒜麵包

只要點排餐，都會附送一份香蒜麵包，現烤的麵包外皮酥脆，內裡則帶有一絲柔軟，口感相當出色。而麵包上搭配的香蒜醬更是香氣濃郁。

日式和風沙拉

日式和風醬汁淋上新鮮生菜、台灣小蕃茄、美國加州有機葡萄乾、玉米和小黃瓜，吃起來清爽又開胃。

酥皮濃湯

頭頂鋪滿酥皮，一層接一層，全部都是手工製作的，咬一口很酥脆！再浸泡在濃郁的玉米濃湯中，口感微潤，吃起來真的超讚！

經典薄脆雞翅

雞翅外皮炸得薄脆，一口下去雞汁直接噴出。

OC入會地瓜薯條

入會員享隱藏版地瓜薯條銅板價39元，炸得香酥而不油膩。 炙燒雙倍熟成板腱牛排12oz

一片板腱牛排有6盎司，男生怕吃不飽就可以考慮雙倍，感覺就很滿足！而且牛排的紋路很漂亮。

我們的板腱牛排是5分熟，吃起來帶有QQ的嚼勁，肉質軟嫩！

簡單淋上黑胡椒醬就很棒了！ 炙燒戰斧豬排

不吃牛的朋友可以考慮這個喔～豬肉口感非常軟嫩，咀嚼中散發淡淡香甜。 蒜香蛤蠣

蛤蠣每個都大顆又飽滿，而且蒜頭味道非常的濃郁！

法式牛肝菌燉飯

法式牛肝菌燉飯也是瀧厚的招牌之一，用法國進口的牛肝菌菇，再搭上來自紐西蘭和澳洲的頂級奶油，悶煮的過程中，整個燉飯散發出奶油和菌菇的香味，吃起來米心有彈性。

卡本內蘇維紅酒

卡本內蘇維紅酒，喝起來香醇又順口，尾韻還帶點葡萄果香，搭配牛排真的很解膩！

巴斯克乳酪蛋糕

餐點的最後會送上一份甜點。每天的甜品有不同的選擇，當天吃到的是巴斯克乳酪蛋糕，口感綿密，奶香氣味濃郁。

桃園美食懶人包推薦

關於吃貨熊貓