桃園火鍋燒烤吃到飽 燒肉道｜全台唯一軌道送餐燒肉吃到飽，火烤兩吃一次滿足，只要589元起

全台第一家採用軌道式送餐的燒肉吃到飽就在南崁燒肉道！

偏愛迴轉壽司的孩子們，看到他們喜歡的燒肉結合迴轉壽司軌道，立刻變心愛上好吃又有趣的燒肉道

尤其燒肉道的澎湃食材一次滿足大人小孩的味蕾

日本A5和牛、PRIME頂級無骨牛小排、霜降牛、板腱牛、頂級羽下肉、柳葉魚、櫻桃鴨胸、菲力豬排、伊比利豬、松阪豬、阿根廷天使紅蝦、深海葡萄蝦、草蝦、白蝦、干貝...等，令人陷入選擇障礙

甜點也非常強，有COLD STONE聖酷石、Niseko、莫凡彼以及泰國明果四種知名冰品



下次跟朋友一起去南崁溜小孩覓食就多了一項新選擇了

燒肉道位於南崁交流道下去後路程五分鐘左右的曼哈頓社區

一旁有家樂福的地下停車場及周邊的平面停車場

店內寬敞明亮，還有適合打卡的花牆

等候帶位時，花牆前方還有小彈珠台

孩子們一看到就衝去玩，安安靜靜的完全不吵我點餐哈哈哈哈

誰說一個人不能吃火烤兩吃

兩個人也可以好好享受

燒肉道貼心規劃兩人座

無論一個人平日下班來吃午餐、或者情侶約會來體驗一下不一樣的用餐方式，都很棒！

如果兩三個家庭相約，這區也很適合

獨立空間比較不擔心聊天影響其他客人，也更有隱私性

軌道式送餐真的很有趣，平板點餐更好確認自己點了那些餐點、是否有漏餐

以前去燒烤吃到飽，最懊惱就是常常被漏餐或重複點餐

燒肉道的點餐方式超貼心的

選擇想吃的餐點後，按下點菜廚房就會透過軌道送餐過來

燒肉道一共有三個價位，直上989元就有超過70種品項可以選擇

加價199元還可以啤酒無限暢飲，真的很適合聚餐耶

無論選擇哪種套餐，用餐時間皆為120分鐘，點餐時間為90分鐘，另加10%的服務費。

小朋友110公分以下免費，111~140公分半價，140公分以上視同大人消費

同一組客人需要選擇相同價位的套餐，單人用餐需要支付$150的開爐費，如果自帶酒類，則需支付$200的開瓶費。此外，若有食材浪費，每盤將酌收$100的清潔費。

*喝酒不開車 開車不喝酒*





烤肉需要時間，先用火鍋墊墊胃吧!



除了平板上的火鍋料外，冰櫃也有一些蔬菜可以自己取用

用烤的或放進火鍋煮都很棒

甜點除了冰櫃的鮮奶酪、黑糖凍

後方冰櫃還有四大櫃冰淇淋～

自助區還有冷熱飲及熟食、白飯

很少在燒肉吃到飽裡看到這麼有誠意的白飯殺手

一般就是用肉燥而已，燒肉道居然準備了滷牛肉，而且肉超多的一點也不怕客人吃

燒肉道食材介紹

透過平板可以點些喜歡的火鍋料，先放進鍋內煮，喝點熱湯暖暖胃

孩子不耐餓，先點份酥脆薯條，越吃越涮嘴呢

趁肚子有點東西時，先烤孩子們心心念念的肋眼牛排

這一片在外頭可要賣好幾百塊耶

放上烤爐，嘶嘶嘶的聲音誘發食慾

兩面烤至上色後，可以剪開確認喜歡的熟度

陣陣飄出的油香味，太迷人

油香味十足卻不膩，剪成小條狀更好入口

一人分個幾塊，滿足肚皮卻不會佔太多空間

柳葉魚、深海葡萄蝦、藍鑽蝦、鮑魚、生蠔、干貝、小花枝、白蝦、天使紅蝦排排站，真是海鮮控的天堂

可以各種蝦都先點一輪，看喜歡那一種蝦的口感再加點

第一次吃生蠔的小妞相當滿意，喜歡白蝦、干貝的我加點了好幾次、鮮度都還不錯，不愛吃肉的朋友點海鮮就夠本了啦！

生蠔可以沾點檸檬汁去腥，烤熟一點點孩子也很喜歡唷

鮑魚Ｑ彈有嚼勁，一旁的鋁箔盒裡面是滿滿的蛤蠣，吃完蛤蠣肉後湯汁才是精華啊！！！

國產菲力豬排佐塔塔醬正好滿足不吃牛的先生

厚實豬排兩面烤到金黃色後，可以稍微剪開會更好熟透

剪成小塊大家一起分享，沾點塔塔醬別有一番風味

松阪豬必點！

肉質緊實脆口，一片一口滿嘴油香味，超滿足

鴨胸也是我們的心頭好

迷人鮮美的鴨肉，肉質緊實，不沾醬就很好吃

橫膈膜、菲力也是燒烤必點

菲力肉質紋理細緻、橫膈膜有嚼勁，是饕客們的最愛

美國和牛、羽下肉、澳洲和牛，這組是我最喜歡的肉品

肉質柔軟多汁不柴口，厚薄適中，不會薄如蠶絲一翻就破、也不會太厚不好咀嚼

油香迷人的滋味，很對得起這個價位

霜降牛、板腱牛、梅花牛

喜歡大口吃肉的朋友，絕不能錯過肥瘦適中油脂豐沛的梅花牛霜降牛

我則喜歡脂肪少口感緊實的板腱牛

燒肉道的服務很好，網子換得很勤快

所以我們每片肉烤起來品質都有一定水準

包泡菜一起吃層次更豐富且解膩

我可以吃上好幾捲不成問題!!!!!

最後用各種口味的冰淇淋畫下完美End

超愛泰奶口味耶!!!平常在外面很少吃到

第一次遇到用軌道送餐的燒肉，燒肉道以不到1000元的價位，就能品嚐如此多元的食材，真是新奇又美味味到如此多樣

令海鮮控瘋狂的生蠔、干貝、蝦蝦們，以及各種頂級牛肉，口口都滿足

下回一定要再帶朋友去南崁體驗全台唯一全台唯一軌道送餐燒肉吃到飽，火烤兩吃一次滿足!!!

🔸 桃園火鍋燒烤吃到飽 燒肉道

地址:桃園市蘆竹區桃園街112號1樓 電話:03 222 5138 營業時間:平日17:00~00:00；假日11:00~14:00、17:00~00:00

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