台北士林美食「金孫韓廚士林店」近捷運士林站，外觀那片窗景還沒開吃就先拍爆。

餐點是少見的韓式風味義大利麵，奶蓋啤酒更是令我驚艷，現在週末下午茶限定煎餅搭配酒飲，很適合買醉逃避人生或是三五好友聚餐。

》金孫韓廚士林店

地址：台北市士林區中山北路五段505巷20號。

電話：02-28831315。

營業時間：12:00~15:00 17:30~21:30，週末中午不休息。

備註：免收服務費。

【金孫韓廚士林店交通/停車】

先說，「金孫韓廚士林店」地點實在太好，從捷運士林站2號出口走不到2分鐘就到，真的很方便。

來到「金孫韓廚士林店」第一件要作的事情不是吃，而是先拍爆這片窗景!

純白牆面框起迷人窗景，外頭的木作平台種植綠意盆栽，再搭配一旁的韓文立牌(雖然我看不懂但就很有fu)，這三者完美建構成一幅美麗畫面讓你人擺進去按下快門就是一張張的美照。

提醒，「金孫韓廚士林店」12點營業，想要搶到靠窗位置或是在門口拍美照還是早點來比較有機會。

》金孫韓廚士林店用餐環境

店內空間以櫃台為界線分為左右兩側，左邊的座位多為四人座且是高腳椅為主，暈黃的燈光讓店內氛圍不會過於刺眼，就像情人眼裡的對方總有著朦朧美(喂)，

這樣的柔和燈光也讓心情隨之放鬆。

每張桌子底下備有籃子讓客人擺放包包或衣服。

門口旁的候位區是另一個亮點，長方形的木質窗花搭配剪紙格紋營造韓國大戶人家的意象。

簡單又整齊的擺設以及不過度擁擠的座位都讓整體的用餐舒適度是好的，不禁讓人期待用餐的愉悅。

店內的右側座位有臥榻的設計就比較適合帶著孩子的爸媽客群，

尤其窗旁的座位更是兵家必爭之地，我們這天坐到這裡媲美升級商務艙的概念(笑)。

餐廳提供開水自行取用，而且是檸檬水，水杯和餐具同樣使用不鏽鋼材質，店家在細節上的用心都能提升整體質感。

另外店家不收服務費，也讓價格更有競爭力。

這裡竟然有復活島的摩艾像?

上網查才知道原來韓國濟州島也有石頭爺爺的石像，所以就以摩艾像營造KUSO又帶有韓國些許的情愫。

廚房架上擺放許多來自韓國的食材或調味料，為的是調製出道地的韓式口味。

》金孫韓廚士林店菜單

「金孫韓廚」菜單品項有義大利麵、沙拉、韓式料理、氣泡酒、咖啡、茶和奶昔等，義大利麵價格240元起但不收服務費算是可接受的價位。

剛剛說過金孫韓廚的菜單很用心，不僅附上料理照片、還「詳細」列出食材和醬料的成份物，就是怕你吃到過敏或不喜歡的，超貼心。

》金孫韓廚士林店下午茶

這次來到「金孫韓廚士林店」剛好遇到他們最新推出的下午茶方案，很適合想要吃點心、喝酒聊天的朋友來這裡聚餐，先說，啤酒好喝到可以讓爸媽忘卻一週間的辛苦工作和家事的壓力(笑)。

下午茶時光：週末14:30~17:30。

限定餐點：海鮮煎餅等4種煎餅、韓國炸冬粉捲，飲料則有氣泡酒、奶蓋啤酒、咖啡、水果茶及奶昔。

【優格沙拉】

內容物有不同的葉菜、南瓜丁、小番茄以及看起來不討喜的豆豆，我得說豆豆雖然帶著黏稠感但吃起來卻是微甜口感，當你吃膩生菜後可以轉換嘴裡的味道，還不錯。

醬汁也是這道的亮點，不是一般常見的千島醬或蜂蜜芥末那些，而是摻入帕瑪森乳酪、黑糖粉，竟然還有些許胡椒提料，我只能說它們家很叛逆，與眾不同，但真的好吃。

另外還附上少許的義大利麵增加飽足感，如果是女生朋友可以點這道，整體口味輕淡又富健康營養，或是拿它當開胃菜也行。

【煎餅】

下午茶的主角就是它，煎餅總共有四種口味，我們家選了海鮮煎餅，常看韓劇的朋友應該都對韓式煎餅有莫名的熟悉感吧。

餅皮呈現金黃色和些微的焦香感看起來就很誘人，另外酸甜的醃蘿蔔、勁辣泡菜和蔥，每一個比起煎餅都是鮮明的味道。

你可以用生菜把煎餅和小菜包在一起吃，感受如煙火在嘴裡炸裂的豐富口感，或是像我分開品嚐各自的滋味也可。

煎餅吃起來恰恰的脆度，不時還會咬到餅皮裡的海鮮邊聞到單純的香氣或是沾點醬油也是不同風味。

一份煎餅的份量不算少又有豐富配菜，加上切成數片很適合多人分享，我想這應該是店家選它當作下午茶餐點的用意吧。

三五好友或是親子家庭點個兩種口味的煎餅就可以吃到超多品項，再來幾杯調酒或飲料簡直完美，如果你想吃點特別的卻又不想吃太飽，煎餅就是個默默陪你聊天佐話題的配角。

【雪濃湯】

雪濃湯是韓式料理很有名的一道湯品，甚至是冬天必喝，乳白色的湯頭是因為長時間熬煮並不會油膩，裡頭有牛肉並用蔥和鹽調味，味道溫和濃郁，喝起來很順口會忍不住一口接一口。

牛肋條軟嫩富有嚼勁，年糕QQ軟軟的，就問哪個小孩不愛?

另外附上類似米香的餅，你可以沾湯汁一起吃或是直接把餅浸泡在湯裡變成湯泡飯都可以增加飽足感，和煎餅一樣都是份量不多卻有不同吃法，暖心暖胃，療癒人心的一道餐點。

【甜豆醬油義大利麵】

這道餐點利用醬油調和整體鹹度，另外加入昆布湯頭熬煮以及日本味醂，讓你吃到鮮甜與甘口的醬汁口感。

切成適口的雞腿肉經過爆炒，搭配義大利麵的滑順口感，偶爾不時吃到番茄的酸或是甜豆，好像人生的酸甜都在味蕾上演繹一遍，是一道不挑人的美食，可以優先從它吃起。

【韓國漢堡排】

相較於上面幾道溫馴的料理，這道來點大人限定的重口味，馬西搜唷~~

三大片的漢堡排另外附上一根炸冬粉捲，看起來紅通通的模樣很明白的告訴你，我就是辣，敢吃就來(笑)。

手工拍打的漢堡肉吃起來嫩口，但就是辣到讓你直喝水，所以它們有提供一碗海苔飯，這碗飯就像黃小琥唱的沒那麼簡單，海苔自帶香氣和甜度，搭配粒粒分明的白飯讓你單吃就會忍不住吃光光。

【柚子奶昔及藍莓葡萄微醺氣泡酒】

柚子奶昔加入香草冰淇淋、鮮奶油和柚子醬攪拌，一入口就會讓你發乎內心的笑出來，有夠好喝的。

原本甜膩的奶油多了柚子清新香氣的點綴，彷彿讓它多了靈魂，再加上濃郁冰淇淋鋪陳另一種層次的甜度，整體綿密可口，是會讓家人失和、相互不讓的必喝飲料。

氣泡酒細緻綿密的口感，在嘴裡盈滿的果香超迷人，連我不愛喝酒的人(咦)都會愛上，下午茶來上一杯立馬敞開心房，無尺度的聊天讓彼此的感情迅速升溫。

【奶蓋啤酒】

如果說氣泡飲是溫柔婉約的小惡魔，適合女生朋友，這杯啤酒就是男生朋友推薦，端出來擺明就是要聊的盡興、吃得開心!

而且，我得說這奶蓋啤酒比起氣泡飲更是讓我著迷，上頭的奶蓋香甜又帶有果香味，那一口沁甜隨著冰涼的啤酒入喉沖淡原本的苦味，真的爆炸好喝！