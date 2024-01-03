看似鬆餅，卻擁有可頌口感的韓國鬆餅 Croffle，就在高雄鳳山「鯨鬆餅」！鯨鬆餅原本開在墾丁大街上的攤車，現在開了店面，以咖啡館的樣貌呈現。鬆餅口味超吃多，一個個繽紛的外表，光看就覺得療癒，光拍照就先拍了好幾張才捨得開始吃。店內有店狗帥帥，同時也是間高雄寵物友善咖啡館，可以帶家裡毛小孩一起來喝咖啡吃鬆餅。

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鯨鬆餅 Croffle

鯨鬆餅位在高雄鳳山區青年路二段，門口處就有機車停車位可以停，開車來的話，旁邊跟對面都有付費停車場，停車很方便。我們這天出動兩台推車，一台寶寶推車，一台柴妹的寵物推車，一家四口一起來喝咖啡、吃鬆餅（笑）

經鬆餅以海洋藍為主要視覺色彩，圓滾滾的鯨魚 LOGO 超級可愛！

有些是直接外帶飲料，如果有多餘的時間，就可以像我們一樣在店內坐坐。

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鯨鬆餅的營業時間為每天的 10:30-21:00，幾乎一整天都可以吃得到，想跟朋友找間咖啡廳聊聊天，鯨鬆餅也是間高雄咖啡廳新選擇。

在鯨鬆餅的店門口，可以找到好多隻可愛的鯨魚，而其中有一塊鬆餅立牌，就是在寫著鯨鬆餅賣的是「韓國鬆餅」。韓國鬆餅有什麼特別的？那可以是近期在韓國街上流行的街頭小吃之一，熱壓鬆餅插上冰淇淋棒，拿著就可以邊走邊吃，不管是甜的或是鹹的口味都有。

先給你們看看這天吃的 Croffle ，是不是超繽紛療癒，有興趣要繼續看到文末喔！

店內裝潢

走入店內，工業風格的裝潢，藍色系、鯨魚的海洋元素，空間寬敞，沙發座椅很舒適。因為空間大，我們帶著柴妹狗一起來用餐，他還有空間可以好好散步走路，看來柴妹狗在這間咖啡廳很自在開心呀！

好大一面鯨魚牆，超級可愛的！

沙發上有鯨魚抱枕，桌上也有鯨魚面紙盒跟鯨魚杯墊，到處都有鯨魚的可愛元素。而每個座位都有插座可以使用，店內提供免費Wifi，想要帶筆電來上網也很方便。

點好餐點後，可以到自助區自己取用茶水，記得～如果餐點用完也要自行回收。

這些都是鬆餅上用的食材們，都是甜甜的、可可愛愛的。

熱壓鬆餅現點現做，點好後要等一下下時間，無聊的話可以到半開放式的櫃檯中看看鬆餅的製作過程，也是一個很放空及療癒身心：Ｐ

鯨鬆餅的打卡活動，無論在 fb 打卡、google 好評或是 ig 限動分享，都會送可愛的鯨魚礦泉水哦！

寵物友善咖啡廳 – 店狗帥帥 v.s. 柴妹狗

看這眼睛圓滾滾的博美狗，可是鯨鬆餅的店狗帥帥！超級超級可愛～如果帥帥有到店內，都可以跟他玩，他是小男生！因為有店狗，所以店員們也都對狗狗很親切友善，讓毛主人跟毛小孩在這邊都可以度過很棒的下午茶時光。

而這天我們是帶著柴妹一起來～柴妹狗一進到店內就好像當作自己家一樣到處遊蕩散步：Ｐ

而我們就坐、點好餐後，店員居然很驚喜地送上狗狗的小點心跟喝水碗！

狗狗小點心是寵物肉乾，看柴妹狗光聞到味道，就開始變一隻乖狗狗，就是等著我們餵食她，真的是很現實！！！（笑瘋）

這天也帶著我們家4個月的霓娃娃一起來：Ｐ

接下來就進入鯨鬆餅的 Croffle 餐點部分拉～

鯨鬆餅 Croffle 菜單

多樣化的鯨鬆餅 Croffle 菜單，甜的鹹的口味都有，想吃不同口味推薦直接點三種口味來吃！

店內的用餐方式為每人低消一份飲料或餐點，套餐有單人套餐，鬆餅＋飲料$149；雙人套餐，兩份鬆餅＋飲料 $288。

冬天來可以吃到草莓季限定的口味「草莓甜心饗宴」，還有期間限定的提拉米蘇，讓人不定期來可以吃到不依樣的驚喜感。

鯨鬆餅的 Croffle 為現點現做，等到這一桌鬆餅、飲料華麗上桌後，看我們家柴妹狗，在後方虎視眈眈！但是～～這妳不能吃拉 ：Ｐ

我們點的是雙人套餐，包含兩份鬆餅跟兩份飲料。每一份鬆餅都是3塊的份量，可以選一般鬆餅 Waffle 或是韓式酥脆鬆餅 Croffle。Croffle 是用可頌麵團壓成鬆餅的樣子，讓第一次的人會覺得很新奇！

提拉米蘇 Croffle $140

一份三塊的提拉米蘇 Croffle，上面的可可粉撒得一點也不手軟，有種“髒髒 Croffle”的感覺，邊吃嘴巴會變髒髒的，建議初次約會的男孩女孩不要點這個（笑）

因為來的時候剛好是聖誕節，所以有好多可愛的小裝飾，非常有節慶氣氛，看起來很可口！

用冰淇淋棒為手把，直接拿起來就可以吃，很方便，不用在用刀叉在那邊麻煩。咬一口，那看似鬆餅的外表，吃起來卻是酥酥QQ的感覺，這就是鯨鬆餅熱壓可頌的魅力，外表繽紛療癒又好吃。

提拉米蘇口味吃起來略帶可可粉的苦味，鮮奶油很香不膩口，外表少女，但吃起來卻是有點大人的口味！BTW 上面的裝飾糖珠、星星、拐杖糖都是可以吃的。

草莓甜心饗宴 $180

草莓甜心饗宴，三種口味一次滿足，有抹茶、巧克力鮮奶、草莓卡士達口味。草莓切片綻放開來，擺盤好美好美！而且草莓不是那種進口草莓酸得要命，是充滿草莓香甜的那種。我也很喜歡這系列上面撒上了棉花糖，多了軟軟綿綿的口感！

而黛西本身就很喜歡一次吃很多不一樣口味的美食，看這新鮮食材加上餡料滿滿的樣子，吃完這一份真的很滿足，很有飽足感呀～。

Super 摩卡可可 $120

香濃不甜膩的 Super 摩卡可可，冰的很好喝，感覺冬天喝熱的一定更暖心。在摩卡可可上頭居然放了一塊 Lotus 蓮花餅，搭配上一層奶泡與底部的可可色，讓飲料看起來更美味。建議餅乾可以先吃，因為像我們喝一喝，想說餅乾怎麼不見了，才發現原來是掉到飲料裡面了 ：Ｐ

旅行狂愛吃筆記

不只甜甜的鬆餅，也有鹹口味鬆餅，起司哈拉姆久、起司鮪魚玉米，讓人想要用鹹的或甜的鬆餅飽食一頓都沒問題。黛西很喜歡鯨鬆餅的店內環境，用新裝潢設計，空間很舒服，重點還是間歡迎毛小孩的高雄寵物友善咖啡廳，真的超級加分的！！！

鯨鬆餅 Croffle-鳳山青年店

地址：830高雄市鳳山區青年路二段150之1號（看地圖）

電話：0903 808 903

營業時間：10:30–21:00

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