為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 國外旅遊 > 加拿大極光之旅 黃刀鎮 溫哥華 iVideo吃到飽5G網卡實測開箱|文內提供9折優惠

加拿大極光之旅 黃刀鎮 溫哥華 iVideo吃到飽5G網卡實測開箱|文內提供9折優惠

2024-01-03 12:23:24 寶寶 人氣：109
share
窩客好文

寶寶

發表篇數：27篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：美洲 > 加拿大

未提供說明。

每次出國寶寶最煩惱的就是要用哪間的網路，經過朋友介紹選用iVideo 5G美加SIM卡 2GB/天方案

優惠碼【WalkerLand

只要結帳時輸入專屬折扣碼，即可享有全館WIFI日租/eSIM/SIM卡/流量包 9折優惠！

iVideo官網看這邊：https://bit.ly/3RIfFnp

歐洲SIM卡看這邊：https://bit.ly/4aE15WJ

安裝過程非常簡單,產品內附有使用說明、卡針、收納卡套

未提供說明。

說明書寫得很清楚，如果安裝過程有困難可以連接飯店網路,加line線上找小幫手幫忙


安裝步驟iVideo【超頂級方案】可熱點分享,美加SIM卡 5G上網


Step1:行動網路->網路選擇->TELUS

未提供說明。

未提供說明。

Step2:行動網路->行動數據網路, APN設成internet

未提供說明。

未提供說明。

Step3:一般->移轉或重置iPhone->重置網路設定

未提供說明。

未提供說明。

怎麼判斷網卡厲不厲害，除了市區訊號以外，在郊區和地下室如果訊號很好代表這個網卡很值得推

寶寶這次來加拿大黃刀鎮看極光，極光通常都是去非常郊區且沒有燈光的地方

寶寶網路都還有1-2格，在荒郊野外能有訊號就心滿意足了

iVideo【超頂級方案】可熱點分享,美加SIM卡 5G上網

未提供說明。

未提供說明。

所以打了一通line視訊給遠在台灣的家人同步看極光，家人看到極光也非常開心

在黃刀鎮市區是4G滿格,網路超順暢超級好用

未提供說明。

不過有一天去更遠更荒涼的地方看極光,這天網路就完全沒有訊號

iVideo【超頂級方案】可熱點分享,美加SIM卡 5G上網

在市區閒逛散步導航都沒問題,看影片也很順暢,讓我有點驚訝!

接著又去洛磯山脈的Banff、路易斯湖,4G網路一切順暢穩定

可能是山、北極圈和滑雪坡的圖像

可能是 1 人和火的圖像

最後回到溫哥華市區,速度是5G網路訊號幾乎都是滿格,上傳照片看影片一切都非常順暢沒問題

未提供相片說明。

整體來說非常滿意這次iVideo美加SIM卡5G上網卡,比我預期來的好很多iVideo【超頂級方案】可熱點分享,美加SIM卡 5G上網

流量是每日2GB,每日流量用完 , 降速128Kbps吃到飽

卡片於目的地放入手機後即會激活開通開始使用

開通時間當日23:59算一天,以國外當地時間做天數計算

可以熱點分享,但安卓系統部分機型、平板不相容，非100%支持

網卡僅有上網功能,沒有電話通話及簡訊服務,Line通話、Skype都可以使用

我自己手機是 iphone 12 

整個行程都不曾斷網,只有在黃刀鎮看極光的郊區訊號比較微弱,其他地方速度真的超級棒iVideo【超頂級方案】可熱點分享,美加SIM卡 5G上網

如果要來溫哥華、黃刀鎮、Banff旅遊的寶寶非常推薦iVideo美加SIM卡5G上網卡iVideo【超頂級方案】可熱點分享,美加SIM卡 5G上網

此卡片在美國也能使用,不過寶寶只有去加拿大西岸玩,沒去到美國,所以僅分享加拿大網速使用心得

優惠碼【WalkerLand】

只要結帳時輸入專屬折扣碼，即可享有全館WIFI日租/eSIM/SIM卡/流量包 9折優惠！

iVideo官網看這邊：https://bit.ly/3RIfFnp

歐洲SIM卡看這邊：https://bit.ly/4aE15WJ

 

文章關鍵字
iVideo網卡 可熱點分享 美加SIM卡 5G上網卡2GB/天 more
檢舉
share
chevron_left

大安區必吃熱炒店首推-完鍋子
延伸閱讀
出國不斷網，國外旅遊eSIM+網卡推薦｜WaySim 威訊，我的旅行出國旅遊神助手
 Claire Young
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up