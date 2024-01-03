台中好吃鰻魚飯、美村路超人氣熱門美食推薦！國美館、忠信市場美食

台中西區必吃美食「一鰻鰻魚飯」

俗話說「串魚三年，剖魚八年，烘烤一生」 師傅得具備高度技巧 才能成就一道鰻魚料理

一鰻嚴選頂級青口活鰻入料 主廚活切背部 取出骨頭＆刺 切掉魚頭 過繁瑣工序

搭配鰻魚醬火烤 烤出口感蓬鬆且柔軟 完整保留住Q彈緊實口感

鹹甜醬汁都烹調得恰到好處 吸引無數食客造訪 因此每到營業時間人潮總絡繹不絕

如果你正好想吃鰻魚飯 是不可錯過的好選擇之一

原文:一鰻鰻魚飯｜饕客私藏！直火炭燒鰻魚肥美入味 鹹甜滋味絕對是最好吃的鰻魚飯之一。菜單價位(台中西區鰻魚飯)

一鰻鰻魚飯在哪裡?怎麼去?

奉上店家資訊



店家名稱:一鰻鰻魚飯



一鰻鰻魚飯電話:04-2376-3036

一鰻鰻魚飯營業時間:11:30~14:00；17:30~21:00；週二店休

一鰻鰻魚飯臉書: 點我

一鰻鰻魚飯地址:台中市西區美村路一段496號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以一鰻鰻魚飯為主

文章內有一鰻鰻魚飯地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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一鰻鰻魚飯位在台中西區美村路上 鄰近五權西路

附近有國美館、忠信市場商圈 正對面就是停車場 交通非常便利

外頭充滿濃濃的日式風格 門口處還有設置打卡牆

很有日式氛圍 相當適合來此拍照留念

這面星巴克杯子牆則是老闆的收藏 看起來相當壯觀呢

一樓座位區 用餐環境明亮乾淨 桌距也不會過於擁擠 與鄰桌也有一定的距離

除了一般座位 還有靠窗的高腳座椅區 單獨前來的客人超適合

二樓的座位區也很寬敞舒適 還有包廂座位區 相當適合多人聚餐

一鰻鰻魚飯菜單價位

以鰻魚飯為主 但其實其他提供的品項相當多

也有生魚片套餐、肋眼牛排套餐、雪花牛丼套餐....等等

另外ＹＵＮＯ也很相當推薦他們家的烤物與炸物

喜歡小酌的小夥伴們 也有不少酒類可選擇

入座後會奉上燙口的熱麥茶 喝完都會再續上

一鰻 （鰻魚飯）｜海鹽檸檬氣泡飲(也有酒精的沙瓦)

調配得恰到好處 鹹鹹的海鹽搭配檸檬的獨特果香

鹹酸沁涼的暢快口感 非常適合夏天來上一杯超級消暑！

一鰻 （鰻魚飯）｜酥炸紫蘇鰻魚卷

外層的炸麵衣炸得相當酥脆 一入口紫蘇的特殊清香就在嘴中擴散

鰻魚給的非常厚實和紫蘇的融合 感受到層次分明的滋味

一鰻 （鰻魚飯）｜鰻魚三吃

老饕每次來必點的就是鰻魚三吃

鰻魚三吃起源於名古屋 吃法是先用木湯匙分成三等份

第一次吃可以直接吃 第二吃可以搭配蔥花、芥末、海苔

第三吃可以另外再加茶湯品嚐茶泡飯 品味鰻魚的各種層次絕妙風味

一鰻嚴選頂級青口活鰻入料 主廚活切背部 取出骨頭＆刺 切掉魚頭 過繁瑣工序

搭配鰻魚醬火烤 烤出口感蓬鬆且柔軟 完整保留住Q彈緊實口感

鹹甜醬汁都烹調得恰到好處 真的會讓人一口接一口停不下來

一鰻 （鰻魚飯）｜雪花牛丼套餐

套餐種類最豐富 樣式也最多

搭配了生菜沙拉、胡麻青菜、醃蘿蔔、茶碗蒸、湯品、白飯

一鰻除了鰻魚飯及日本料理之外 還有提供雪花牛丼飯

油花分布均勻 是許多老饕的心頭好

雪花牛散發出牛油香味 加上帶點微甜的醬汁 搭配上時蔬相當解膩

滑嫩的茶碗蒸也是套餐內的組合 蒸蛋加入了鰹魚高湯

裡頭還有蟹肉棒、干貝...等配料 吃起來相當可口暖胃

生菜沙拉口感清爽 搭配上生菜、甜椒、番茄....等

再淋上和風醬汁 吃起來清爽又開胃

涼拌時蔬吃起來鮮脆多汁 沾上胡麻醬汁 口感清爽

一鰻 （鰻魚飯）｜手工胡麻豆腐

日本胡麻醬香氣十足

使用葛粉做成的豆腐口感相當綿密 搭配上黃瓜片及芥末 層次感十足

一鰻 （鰻魚飯）｜酥炸雞軟骨

嚴選帶肉雞軟骨 醃製過後裹粉高溫油炸

甜鹹滋味 香氣十足 吃起來卡滋卡滋的很夠味

一鰻 （鰻魚飯）｜鰻魚玉子燒

厚實的玉子燒中央擺上烤製後的鰻魚 像是加州卷

一口咬下滿滿的蛋香 水嫩水嫩的 層次飽滿 大口吃真的很讓人滿足

一鰻 （鰻魚飯）｜名古屋手羽先

先為大家普及一下 雞翅的日文依照部位有「手羽」（整副雞翅）、「手羽元」連結胸肉的雞翅、

「手羽中」雞中翅以及「手羽先」雞翅尖或中翅連雞翅尖這段 總共四種稱呼

不過目前幾乎都是以「手羽先」代稱雞翅

一鰻以甜中帶鹹的獨門醬汁製作雞翅 雞肉飽含雞汁、充滿醃料的鹹香 穩穩下酒菜

一鰻 （鰻魚飯）｜明太子山藥

被稱為「山中之玉」的山藥膳食纖維高 性溫顧胃搭上讓人垂涎欲滴的主廚特製明太子醬

一口咬下鹹香鹹香 加上山藥的脆口 也是人氣美食之一唷

一鰻 （鰻魚飯）｜烤鰻肝

魚腸料理很常見 但是烤鰻魚肝是蠻少見的鰻魚料理

數量不多 是限定級的美味 外層烤得微微酥脆



加上特製醬汁風味融合 鮮美甘甜 而且吃到最後也不會膩 就令人吮指回味

一鰻 （鰻魚飯）｜銀耳露

最後當然要來個甜點做個完美ending

膠質滿滿 絲滑順口 溫潤清爽 甜而不膩

一鰻鰻魚飯是YUNO很喜歡的一家鰻魚飯餐廳 醬燒鰻魚醬汁 帶著香甜甘醇的醬香

一入口香齊就瀰漫在嘴中 讓人有幸福感 餐點的選擇也非常多變化

如果你想吃好吃鰻魚料理 來這裡肯定不會讓你失望的！

經過附近時不妨也來嘗嘗看吧!!