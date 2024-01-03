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宜蘭縣礁溪鄉【礁溪溫泉】精選宜蘭九間溫泉湯屋，礁溪平價湯屋、飯店溫泉湯屋推薦

2024-01-03 15:25:05 紫色微笑 人氣：113
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紫色微笑

發表篇數：1301篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：宜蘭縣 > 礁溪鄉

造訪商家：春水笈溫泉湯屋
place宜蘭縣礁溪鄉忠孝1巷17-1號
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
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來宜蘭找礁溪溫泉礁溪平價湯屋都在這裡了，這篇推薦16間礁溪熱門的平價百元湯屋、飯店高級溫泉湯屋，重點是有免費停車場可以停車，這些湯屋通常都有盥洗用品，但要自備毛巾，也可以向櫃台購買，順便來礁溪一日遊太好玩了

礁溪平價湯屋TOP 8 推薦清單

礁溪飯店溫泉SPA湯屋TOP 8 推薦清單

礁溪平價湯屋：春水笈溫泉湯屋

礁溪平價溫泉春水笈溫泉湯屋】免預約有超大免費停車場雙人湯屋空間非常大，平均一人不到200元(50分鐘)，還有溫馨家庭五人湯屋大眾裸湯也不錯，溫泉湯池放水的速度也很快，整體環境乾淨通風良好。這裡24小時營業，半夜從台北殺下來都很方便，比上陽明山近多了

一進來的感受滿寬敞的，整體也很乾淨

湯屋內提供洗髮精跟沐浴乳，只需要自備毛巾跟浴巾就好了，如果忘了帶，櫃台也有賣!

湯屋型態 平假日價位 定價 時間(分鐘)
雙人湯屋 380 450 50
溫馨家庭五人湯屋 680 800 50
大眾裸湯 平假日價位 定價 時間
每人 120 150 不限時間

春水笈溫泉湯屋 店家資訊

  • 地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路1巷17-1號
  • 營業時間：
    湯屋營業時間24小時
    大眾池營業時間：6:00~23:00
  • 湯屋需自備毛巾，身高 110公分以上，每加一人50元
  • 電話：03 987 1968
  • ➤春水笈溫泉湯屋詳細圖文介紹

礁溪平價湯屋：礁溪四季溫泉

礁溪四季溫泉雙人湯屋50分鐘300元、大眾池120元不限時間，且提供免費吹風機、棉花棒及梳子。這裏也是礁溪溫泉的另一個源頭出口附近是熱門礁溪溫泉礁溪湯屋!湯屋最大的優點就是乾淨和幽靜，位於熱門春水笈溫泉湯屋旁，那邊客滿走過來就好啦！附設免費大停車場，這裏離礁溪轉運站礁溪車站也算滿近的，走路約十來分鐘就到了。

裏面有沐浴乳及洗髮精滿不錯的
水量很大一下子就滿了，湯池裏有二階，可以半身坐著或全身浸泡在溫泉裏

  • 大眾裸湯
  • 自備毛巾、浴帽，110公分以下孩童請勿進入
湯屋型態 平假日價位 農曆春節 時間(分鐘)
雙人湯屋 300 380 50
加人 50 50 50
大眾裸湯 平假日價位 定價 時間
每人 120 150 不限時間

礁溪四季溫泉 店家資訊

  • 地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路1巷
  • 電話：03 988 3855
  • 冬季營業時間
    112/10/28～113/3/31
    湯屋24小時
    裸湯6:00am-23:00pm
  • 提供免費吹風機、棉花棒及梳子
  • 礁溪四季溫泉 詳細圖文介紹

礁溪平價湯屋：春風日式泡湯

礁溪平價溫泉春風日式泡湯雙人湯屋只要250元(40分鐘)免費停車場位置寬敞可容納50輛汽車是宜蘭玩水景點宜蘭室內景點在地人最愛礁溪平價泡湯地方!湯屋環境乾淨、通風良好。推薦買一本十張的溫泉券，會額外送一張當優惠。

來這就能享受到暖呼呼優質湯泉，泉質為碳酸氫鈉泉、水質清澈無味，又有美人湯之稱

女湯大眾池裸湯，感覺也滿寬敞的，有冷泉也有熱泉，因為不限時，所以可以泡得久!!

除了採光外，特別是通風 ( 自然風) ，所以湯屋不會悶悶的，這點很棒
圍籬跟天花板是鐵皮屋，水池有點復古的感覺
這裏的除了水質清澈、環境整潔而且價位平易近人，所以很多長輩甚至一家老小都會喜歡

湯屋型態 平假日價位 定價 時間(分鐘)
雙人湯屋 250 250 40
加人 50 50 40
大眾裸湯 平假日價位 定價 時間
每人 100 100 不限時間
  • 湯屋
  • 90公分以下孩童免費
  • 150公分以下孩童收$30元
  • 加時每20分鐘收120元
  • 喜歡泡湯的朋友可以買湯券，買10送1
  • 大眾裸湯
  • 100公分以下孩童請勿進入

春風日式泡湯 店家資訊

  • 地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路1巷2-2號
  • 電話：03-988298
  • 營業時間：
    湯屋：08：00-23：30(停止收客)
    大眾池：08：00-22：30(需離場)
  • ➤春風日式泡湯 詳細圖文介紹

礁溪平價湯屋：來去泡湯坊

這裏的價位平實，環境乾淨簡約、通風採光都很不錯。雙人湯屋一間$300元 / 50分鐘；早鳥優惠時段 : 早上8:00~12:00，雙人湯屋 $250 /50分鐘，小孩110公分以下免費，老闆會給集點卡， 集滿三次可享有VIP 85折優惠，最吸睛的是每間湯屋都有泡澡玩具陪玩對於喜歡泡湯的湯迷來說，這裡絕對不錯過啊，想要找個安全、明亮及乾淨的湯屋，來這裏就對了。

這裏有些小地方佈置的很不錯，像是屋頂的透光就給人明亮的感受

湯屋第一眼給人的感覺就是滿乾淨的!! 這點有加分

還有四隻可愛的泡湯小物陪玩! 很適合帶小孩的家庭族來泡!有停車場，但入口處在二條大路中間的小巷子，極容易錯過，車道也只容一台車過，需小心

▼來去泡湯坊 收費方式

  • 雙人湯屋一間$300元 / 50分鐘 (40分鐘時會提醒亮燈)
  • 如需加時以25分鐘(半節)計算$150元
  • 成人加收 $100元 (限1位)
  • 高中以下加收 $50兒，110公分以下免費
  • 皆現場候位，無預約服務

早鳥優惠時段 : 早上8:00~12:00

  • 雙人湯屋 $250元 /50分鐘
  • 加時半節 每次 $125元

來去泡湯坊 店家資訊

礁溪平價湯屋：美慶湯屋

礁溪平價溫泉【美慶湯屋】有附設停車場，雙人湯屋50分鐘400元，還能欣賞戶外風景。湯屋最大的優點就是乾淨和幽靜，聽說這裏也是礁溪溫泉的另一個源頭出口附近!這間隱身在五峰旗瀑布停車場裏的湯屋，因為會經過收費公共停車場，只要說明來泡湯就可不需付費，直接右轉將車開到湯屋附設停車場


二樓空間，有13間湯屋

二樓靠溪邊的景色感覺很棒，整體而言湯屋乾淨，溫泉水質很優，CP值高可以來
有這樣滿眼綠意的戶外空間，對於泡湯而言，也是一種享受吧

美慶湯屋 店家資訊

  • 地址：宜蘭縣礁溪鄉五峰路89號
  • 電話：03-9885316
  • 營業時間：09:00~21:00
  • 旺季50分鐘$400元，淡季$250元
  • 湯屋有附洗髮精沐浴乳＋送兩瓶水
  • 一樓公共區可使用免費吹風機
  • 不收五歲以下兒童
  • ➤美慶湯屋 詳細圖文介紹

礁溪平價湯屋：春和泡湯

礁溪平價溫泉宜蘭春和泡湯是礁溪老字號的泡湯老店，是整個礁溪溫泉源頭之一。雙人湯屋只要200元/40分鐘，家庭池限5人只要400元/40分鐘，大眾池裸湯一人不限時間只要90元哦！這裡溫泉的品質沒話說，有免費停車場，一入園彷彿時光停留都是舊時記憶的模樣。湯屋沒有沐浴乳、洗髮精之類的備品，毛巾自己帶或加購買，但泡湯價格來的更親民些，所以在地人氣很旺啊！

很難想像這裏一旁是礁溪精華蛋黃區，附近星級旅店林立，這裏真的彷彿時光停留啊

這裏的雙人泡湯池場地不大，一切都很樸素
有大臉盆、勺子、小椅，沒有沐浴乳、洗髮精之類的備品，毛巾自己帶或加購買
沒有蓮蓬頭，跟電視演的一樣，洗完後用盆子裝水再淋浴

  • 五人家庭池環境比較好且大很多，有家庭帶小孩來泡湯的朋友會比較喜歡
  • 大眾池有中溫池、高溫池、冷池個一區，切記自己帶沐浴用品和毛巾啊！在地人習慣帶個小籃子裝備品來泡湯
湯屋型態 平假日價位 時間 加人
雙人池 200元 40分鐘 30元
溫馨家庭池 400元 40分鐘 50元
大眾裸湯 平假日價位 時間
每人 90元 不限時間

宜蘭春和泡湯 店家資訊

礁溪平價湯屋：源來如池

源來如池源來如池專業泡湯湯屋24小時營業，是一家位於礁溪熱鬧的德陽路上，鄰近湯圍溝公園雙人湯屋一間$300元50分鐘、家庭池兩大兩小500元50分鐘、大眾裸湯 $120元不限時間，特點是有免費超大的停車場，溫泉池的高度不深寬度很足夠，很適合帶小孩子的家庭

礁溪市區之中能有這麼大的停車場真的太難得了，這裏可是黃金地段了，光是這空地都可以蓋一棟大樓了

內部的休息空間

湯屋的內部看起來有點單調，備有椅子跟淋浴，不過整體空間倒是滿乾淨的

湯屋型態 人數 定價 時間(分鐘)
雙人湯屋 2 300 50
家庭湯屋 2大2小 500 50
大眾裸湯 人數 定價 時間(分鐘)
每人 1 120 不限時間
  • 湯屋使用時間以50分鐘為一節(拿鑰匙開始計時)，超出時間每10分鐘60元起
  • 每間湯屋以2人為限(家庭池2大2小)，每增加一人加收100元
  • 兒童身高未超過櫃台高度每2人加收100元，身高超過櫃台以大人計算

源來如池 景點資訊

礁溪平價湯屋：礁溪溫泉公園森林風呂

日本象集團設計號稱全台CP值最高的日式庭園裸湯，森林風呂男女裸湯每人200元，也有和服浴衣體驗，戶外的環境宛如森林公園

一個人也可以泡湯！


照片來自 礁溪溫泉公園森林風呂臉書

設計公共使用的湯池，若一大群親朋好友來，男女就得分開泡
戶外空間很舒服，不會擁擠，空氣很好
提供多種湯池，每個星期一男女風呂會互換位置，男溫泉的場地比較寬闊且池子比較多，女溫泉的場地比較精巧，各有特色
有提供飲水機跟吹風機，去過的朋友都說氣氛很讚

礁溪轉運站下車一路都有幾米兔兔，非常可愛非常好拍！還有免費溫泉泡腳池、免費手湯

礁溪溫泉公園 景點資訊

礁溪飯店湯屋：長榮鳳凰酒店

礁溪長榮鳳凰礁溪酒店高級湯屋精緻的湯屋使用時間為90分鐘，週日至週五優惠價$1,988元、週六優惠價$2,188元。高級湯屋空間設計雅緻大方，具備飯店客房的大床、迷你吧、備品與55吋液晶電視。神奇的奈米牛奶泡泡浴，加上沒有外人的干擾，實在很享受啊！順便來礁溪一日遊太好玩了

一打開房門就覺得這裏好大啊，大約有10坪大左右吧，果然是高級湯屋

泡湯區很幸運～是兩座湯池耶！

天冷的時候，泡湯真的好舒服，真的不想離開啊

▼另外，也可以選擇入住礁溪長榮鳳凰酒店，溫泉SPA、精緻餐廳都非常推薦喔！

礁溪長榮鳳凰酒店 湯屋資訊

  • 地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路77號      
  • 電話：03-9100988分機2420
  • 湯屋的營業時間：09:00-22:00，(最後入場時間20:00)
  • 每間湯屋均為二人使用，第三人起可加價使用，最多可加二人
  • 面積：9~10.8坪，一大床
  • ➤長榮鳳凰酒店湯屋 詳細圖文介紹

礁溪飯店溫泉SPA泡湯：川湯春天旗艦館

礁溪泡湯擁有800坪溫水樂園!一票玩到底SPA溫泉露天風呂任您泡。若入住後退房還能繼續玩，電動車溜滑梯卡茲童樂園，晚餐享享自助百匯超讚很推薦

SPA露天風呂價位

  • 全票： 平日 260元 假日 350元
  • 學生票：平日 230元 假日290元
  • 兒童票：平日 170元 假日220元
  • 請自備泳衣、泳帽、拖鞋、毛巾
  • 開放時間：08:30~22:30
  • 身高80公分以下免費，80至120公分須購買兒童票 / 團體20人以上享9折優待

SPA露天風呂可分為：泡湯區，溫泉SPA按摩池、兒童遊戲區

  • 泡湯區: 有不同精油泡湯池、三溫暖蒸氣烤箱、顏之泉、石板床、溫泉「餓」魚池~
  • 溫泉SPA按摩池 : 有十多種不同的SPA 水柱，大人小孩都有不同的按摩享受
  • 兒童遊戲區 : 同樣也是溫水池哦

SPA按摩水療池的設施也很多，小孩們也可以抽空過來按摩放鬆一下

親子戲水樂園超好玩

川湯春天旗艦館 資訊

礁溪飯店溫泉SPA泡湯：中冠礁溪大飯店

宜蘭老字號的溫泉飯店，擁有全宜蘭最大的溫泉樂園「星河傳說溫泉SPA水世界」，內含豐富的 SPA 溫泉設施，在戶外的戲水設施裏傳來陳陳的歡樂聲，瘋狂五層樓高溫泉滑水道！還有客房湯屋泡湯，全家都玩的很開心

星河傳說溫泉水世界大致分為：戶外戲水區、泡湯區、室內水療區。這裡擁有50多項高科技水療SPA沖擊設備，除了spa設施最多，還有五層樓高的高空360°旋轉滑水道

星河傳說溫泉水世界 門票價位

▼星河傳說溫泉水世界價位

收費標準 成人票 學生票 兒童票
平日價 $300 $250 $200
假日價 $380 $330 $280


泡湯區：季節夢幻精油泡湯池、泥漿泡湯池(假日開放)、高溫泡湯池、五度冰水池、蘇澳冷泉泡湯池、溫泉石板床、精油蒸氣室、原湯足浴、三溫暖烤箱，好豐富啊!

室內水療區：氣泡按摩池、湧泉按摩、高低穴道定點按摩、灌頂泉等等

中冠礁溪大飯店資訊

礁溪飯店溫泉SPA泡湯：礁溪寒沐酒店

礁溪寒沐酒店的寒沐會館-大眾湯泡湯券露天裸湯、戶外溫泉游泳池、綜合溫泉池無限時使用，泡湯賞景、SPA水柱按摩一次滿足

設備還很完整的健身房，包含各式有氧器材、飛輪與重訓器材，滿不錯的!  畫面中間的就是時下最流行的健身魔鏡哦

【戶外游泳池】長15公尺、寬7.5公尺，深度1.2公尺的溫泉游泳池

水深45公分的小朋友泳池，設有迷你滑水道

可愛的兒童溫泉戲水池，中間有隻鯨魚呢!!

規劃36度至42度三種不同溫度的湯池，六~八月溫度調整為28度至40度，搭配SPA水柱按摩全身，可以讓身體放鬆一下

若入住飯店房內大浴池和Switch，戶外溫泉SPA游泳池、兒童電動車、PS4競速賽車及任天堂Switch任意暢玩，不少親子遊樂設施，加上原本就有優質的泡湯及游泳池相關設施，MU TABLE自助餐廳，是宜蘭一帶很受歡迎的溫泉酒店之一，真的入住後就不想再出酒店了

▼若選擇入住礁溪寒沐酒店親子飯店、精緻餐廳都非常推薦喔！

礁溪寒沐酒店 資訊

礁溪飯店湯屋：沐恩遠東溫泉渡假飯店

礁溪溫泉泡湯推薦【沐恩遠東溫泉渡假飯店】位於礁溪鄉中心的仁愛路上，這一帶生活機能便利。透過網路也很方便。這裏是一般的溫泉渡假飯店，利用比較空閒的時段把房間拿來當湯屋使用。平日90分的泡湯時間，加上溫泉飯店的大湯池，設施備品一應俱全，只要付錢就好了XD ，CP值還滿不錯的。

這其實也是飯店的客房，所以這種客房式的湯屋，設備一應俱全，其實也很舒適、方便

沐恩遠東溫泉渡假飯店 資訊

礁溪飯店湯屋：阿先湯泉養生會館

阿先湯泉養生會館提供24小時泡湯服務。除了房間有湯池可以泡湯外，也有豪華湯屋、露天風呂，後方也專屬的戶外溫泉SPA，裏面有溫泉游泳地，也有小孩的戲水池，還有日式男女大眾SPA裸湯，女湯佔地100坪、男湯60坪!

這是浴室中的湯池，還不錯吧! 和房間一樣通風和採光都滿不錯的

阿先湯泉養生會館 資訊


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