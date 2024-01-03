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來宜蘭找礁溪溫泉、礁溪平價湯屋都在這裡了，這篇推薦16間礁溪熱門的平價百元湯屋、飯店高級溫泉湯屋，重點是有免費停車場可以停車，這些湯屋通常都有盥洗用品，但要自備毛巾，也可以向櫃台購買，順便來礁溪一日遊太好玩了
礁溪平價湯屋TOP 8 推薦清單
- TOP 1：春水笈溫泉湯屋
- TOP 2：春風日式泡湯
- TOP 3：來去泡湯坊
- TOP 4：礁溪四季溫泉
- TOP 5：美慶湯屋
- TOP 6：宜蘭春和泡湯
- TOP 7：源來如池
- TOP 8：礁溪溫泉公園森林風呂
礁溪飯店溫泉SPA湯屋TOP 8 推薦清單
- TOP 1：長榮鳳凰酒店湯屋
- TOP 2：川湯春天旗艦館 溫泉水樂園
- TOP 3：星河傳說溫泉SPA水樂園
- TOP 4：礁溪寒沐酒店
- TOP 5：東旅湯宿
- TOP 6：天使輕旅
- TOP 7：沐恩遠東溫泉渡假飯店湯屋
- TOP 8：阿先湯泉
礁溪平價湯屋：春水笈溫泉湯屋
礁溪平價溫泉【春水笈溫泉湯屋】免預約有超大免費停車場，雙人湯屋空間非常大，平均一人不到200元(50分鐘)，還有溫馨家庭五人湯屋和大眾裸湯也不錯，溫泉湯池放水的速度也很快，整體環境乾淨通風良好。這裡24小時營業，半夜從台北殺下來都很方便，比上陽明山近多了
一進來的感受滿寬敞的，整體也很乾淨
湯屋內提供洗髮精跟沐浴乳，只需要自備毛巾跟浴巾就好了，如果忘了帶，櫃台也有賣!
|湯屋型態
|平假日價位
|定價
|時間(分鐘)
|雙人湯屋
|380
|450
|50
|溫馨家庭五人湯屋
|680
|800
|50
|大眾裸湯
|平假日價位
|定價
|時間
|每人
|120
|150
|不限時間
春水笈溫泉湯屋 店家資訊
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路1巷17-1號
- 營業時間：
湯屋營業時間24小時
大眾池營業時間：6:00~23:00
- 湯屋需自備毛巾，身高 110公分以上，每加一人50元
- 電話：03 987 1968
- ➤春水笈溫泉湯屋詳細圖文介紹
礁溪平價湯屋：礁溪四季溫泉
【礁溪四季溫泉】雙人湯屋50分鐘300元、大眾池120元不限時間，且提供免費吹風機、棉花棒及梳子。這裏也是礁溪溫泉的另一個源頭出口附近是熱門礁溪溫泉、礁溪湯屋!湯屋最大的優點就是乾淨和幽靜，位於熱門【春水笈溫泉湯屋】旁，那邊客滿走過來就好啦！附設免費大停車場，這裏離礁溪轉運站及礁溪車站也算滿近的，走路約十來分鐘就到了。
裏面有沐浴乳及洗髮精滿不錯的
水量很大一下子就滿了，湯池裏有二階，可以半身坐著或全身浸泡在溫泉裏
- 大眾裸湯
- 自備毛巾、浴帽，110公分以下孩童請勿進入
|湯屋型態
|平假日價位
|農曆春節
|時間(分鐘)
|雙人湯屋
|300
|380
|50
|加人
|50
|50
|50
|大眾裸湯
|平假日價位
|定價
|時間
|每人
|120
|150
|不限時間
礁溪四季溫泉 店家資訊
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路1巷
- 電話：03 988 3855
-
冬季營業時間
112/10/28～113/3/31湯屋24小時裸湯6:00am-23:00pm
- 提供免費吹風機、棉花棒及梳子
- ➤礁溪四季溫泉 詳細圖文介紹
礁溪平價湯屋：春風日式泡湯
礁溪平價溫泉【春風日式泡湯】雙人湯屋只要250元(40分鐘)，免費停車場位置寬敞可容納50輛汽車是宜蘭玩水景點、宜蘭室內景點在地人最愛礁溪平價泡湯地方!湯屋環境乾淨、通風良好。推薦買一本十張的溫泉券，會額外送一張當優惠。
來這就能享受到暖呼呼優質湯泉，泉質為碳酸氫鈉泉、水質清澈無味，又有美人湯之稱
女湯大眾池裸湯，感覺也滿寬敞的，有冷泉也有熱泉，因為不限時，所以可以泡得久!!
除了採光外，特別是通風 ( 自然風) ，所以湯屋不會悶悶的，這點很棒
圍籬跟天花板是鐵皮屋，水池有點復古的感覺
這裏的除了水質清澈、環境整潔而且價位平易近人，所以很多長輩甚至一家老小都會喜歡
|湯屋型態
|平假日價位
|定價
|時間(分鐘)
|雙人湯屋
|250
|250
|40
|加人
|50
|50
|40
|大眾裸湯
|平假日價位
|定價
|時間
|每人
|100
|100
|不限時間
- 湯屋
- 90公分以下孩童免費
- 150公分以下孩童收$30元
- 加時每20分鐘收120元
- 喜歡泡湯的朋友可以買湯券，買10送1
- 大眾裸湯
- 100公分以下孩童請勿進入
春風日式泡湯 店家資訊
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路1巷2-2號
- 電話：03-988298
- 營業時間：
湯屋：08：00-23：30(停止收客)
大眾池：08：00-22：30(需離場)
- ➤春風日式泡湯 詳細圖文介紹
礁溪平價湯屋：來去泡湯坊
這裏的價位平實，環境乾淨簡約、通風採光都很不錯。雙人湯屋一間$300元 / 50分鐘；早鳥優惠時段 : 早上8:00~12:00，雙人湯屋 $250 /50分鐘，小孩110公分以下免費，老闆會給集點卡， 集滿三次可享有VIP 85折優惠，最吸睛的是每間湯屋都有泡澡玩具陪玩。對於喜歡泡湯的湯迷來說，這裡絕對不錯過啊，想要找個安全、明亮及乾淨的湯屋，來這裏就對了。
這裏有些小地方佈置的很不錯，像是屋頂的透光就給人明亮的感受
湯屋第一眼給人的感覺就是滿乾淨的!! 這點有加分
還有四隻可愛的泡湯小物陪玩! 很適合帶小孩的家庭族來泡!有停車場，但入口處在二條大路中間的小巷子，極容易錯過，車道也只容一台車過，需小心
▼來去泡湯坊 收費方式
- 雙人湯屋一間$300元 / 50分鐘 (40分鐘時會提醒亮燈)
- 如需加時以25分鐘(半節)計算$150元
- 成人加收 $100元 (限1位)
- 高中以下加收 $50兒，110公分以下免費
- 皆現場候位，無預約服務
▼早鳥優惠時段 : 早上8:00~12:00
- 雙人湯屋 $250元 /50分鐘
- 加時半節 每次 $125元
來去泡湯坊 店家資訊
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路1巷2-1號
- 營業時間：08:00 – 23:00
- 電話：0978 832 108
- ➤來去泡湯坊 詳細圖文介紹
礁溪平價湯屋：美慶湯屋
礁溪平價溫泉【美慶湯屋】有附設停車場，雙人湯屋50分鐘400元，還能欣賞戶外風景。湯屋最大的優點就是乾淨和幽靜，聽說這裏也是礁溪溫泉的另一個源頭出口附近!這間隱身在五峰旗瀑布停車場裏的湯屋，因為會經過收費公共停車場，只要說明來泡湯就可不需付費，直接右轉將車開到湯屋附設停車場。
二樓靠溪邊的景色感覺很棒，整體而言湯屋乾淨，溫泉水質很優，CP值高可以來
有這樣滿眼綠意的戶外空間，對於泡湯而言，也是一種享受吧
美慶湯屋 店家資訊
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉五峰路89號
- 電話：03-9885316
- 營業時間：09:00~21:00
- 旺季50分鐘$400元，淡季$250元
- 湯屋有附洗髮精沐浴乳＋送兩瓶水
- 一樓公共區可使用免費吹風機
- 不收五歲以下兒童
- ➤美慶湯屋 詳細圖文介紹
礁溪平價湯屋：春和泡湯
礁溪平價溫泉【宜蘭春和泡湯】是礁溪老字號的泡湯老店，是整個礁溪溫泉源頭之一。雙人湯屋只要200元/40分鐘，家庭池限5人只要400元/40分鐘，大眾池裸湯一人不限時間只要90元哦！這裡溫泉的品質沒話說，有免費停車場，一入園彷彿時光停留都是舊時記憶的模樣。湯屋沒有沐浴乳、洗髮精之類的備品，毛巾自己帶或加購買，但泡湯價格來的更親民些，所以在地人氣很旺啊！
很難想像這裏一旁是礁溪精華蛋黃區，附近星級旅店林立，這裏真的彷彿時光停留啊
這裏的雙人泡湯池場地不大，一切都很樸素
有大臉盆、勺子、小椅，沒有沐浴乳、洗髮精之類的備品，毛巾自己帶或加購買
沒有蓮蓬頭，跟電視演的一樣，洗完後用盆子裝水再淋浴
- 五人家庭池環境比較好且大很多，有家庭帶小孩來泡湯的朋友會比較喜歡
- 大眾池有中溫池、高溫池、冷池個一區，切記自己帶沐浴用品和毛巾啊！在地人習慣帶個小籃子裝備品來泡湯
|湯屋型態
|平假日價位
|時間
|加人
|雙人池
|200元
|40分鐘
|30元
|溫馨家庭池
|400元
|40分鐘
|50元
|大眾裸湯
|平假日價位
|時間
|每人
|90元
|不限時間
宜蘭春和泡湯 店家資訊
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路90巷5號
- 營業時間：07：00- 01：00
- 電話：03-988-9715
- ➤春和泡湯 詳細圖文介紹
礁溪平價湯屋：源來如池
【源來如池】，源來如池專業泡湯湯屋24小時營業，是一家位於礁溪熱鬧的德陽路上，鄰近湯圍溝公園。雙人湯屋一間$300元50分鐘、家庭池兩大兩小500元50分鐘、大眾裸湯 $120元不限時間，特點是有免費超大的停車場，溫泉池的高度不深、寬度很足夠，很適合帶小孩子的家庭
礁溪市區之中能有這麼大的停車場真的太難得了，這裏可是黃金地段了，光是這空地都可以蓋一棟大樓了
內部的休息空間
湯屋的內部看起來有點單調，備有椅子跟淋浴，不過整體空間倒是滿乾淨的
|湯屋型態
|人數
|定價
|時間(分鐘)
|雙人湯屋
|2
|300
|50
|家庭湯屋
|2大2小
|500
|50
|大眾裸湯
|人數
|定價
|時間(分鐘)
|每人
|1
|120
|不限時間
- 湯屋使用時間以50分鐘為一節(拿鑰匙開始計時)，超出時間每10分鐘60元起
- 每間湯屋以2人為限(家庭池2大2小)，每增加一人加收100元
- 兒童身高未超過櫃台高度每2人加收100元，身高超過櫃台以大人計算
源來如池 景點資訊
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路66巷8號
- 營業時間：24小時開放
- 電話：03-9880210
- 有免費吹風機、洗髮精沐浴乳
- ➤源來如池 詳細圖文介紹
礁溪平價湯屋：礁溪溫泉公園森林風呂
日本象集團設計號稱全台CP值最高的日式庭園裸湯，森林風呂有男女裸湯每人200元，也有和服浴衣體驗，戶外的環境宛如森林公園
一個人也可以泡湯！
照片來自 礁溪溫泉公園森林風呂臉書
設計公共使用的湯池，若一大群親朋好友來，男女就得分開泡
戶外空間很舒服，不會擁擠，空氣很好
提供多種湯池，每個星期一男女風呂會互換位置，男溫泉的場地比較寬闊且池子比較多，女溫泉的場地比較精巧，各有特色
有提供飲水機跟吹風機，去過的朋友都說氣氛很讚
礁溪轉運站下車一路都有幾米兔兔，非常可愛非常好拍！還有免費溫泉泡腳池、免費手湯喔
礁溪溫泉公園 景點資訊
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉公園路70巷60號
- 電話：03 987 6739
- 全年24小時開放
- ➤
- ➤礁溪溫泉公園 詳細圖文介紹
礁溪飯店湯屋：長榮鳳凰酒店
【礁溪長榮鳳凰礁溪酒店高級湯屋】精緻的湯屋使用時間為90分鐘，週日至週五優惠價$1,988元、週六優惠價$2,188元。高級湯屋空間設計雅緻大方，具備飯店客房的大床、迷你吧、備品與55吋液晶電視。神奇的奈米牛奶泡泡浴，加上沒有外人的干擾，實在很享受啊！順便來礁溪一日遊太好玩了
一打開房門就覺得這裏好大啊，大約有10坪大左右吧，果然是高級湯屋
泡湯區很幸運～是兩座湯池耶！
天冷的時候，泡湯真的好舒服，真的不想離開啊
▼另外，也可以選擇入住礁溪長榮鳳凰酒店，溫泉SPA、精緻餐廳都非常推薦喔！
礁溪長榮鳳凰酒店 湯屋資訊
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路77號
- 電話：03-9100988分機2420
- 湯屋的營業時間：09:00-22:00，(最後入場時間20:00)
- 每間湯屋均為二人使用，第三人起可加價使用，最多可加二人
- 面積：9~10.8坪，一大床
- ➤長榮鳳凰酒店湯屋 詳細圖文介紹
礁溪飯店溫泉SPA泡湯：川湯春天旗艦館
礁溪泡湯擁有800坪溫水樂園!一票玩到底SPA溫泉露天風呂任您泡。若入住後退房還能繼續玩，電動車溜滑梯卡茲童樂園，晚餐享享自助百匯超讚很推薦
SPA露天風呂價位
- 全票： 平日 260元 假日 350元
- 學生票：平日 230元 假日290元
- 兒童票：平日 170元 假日220元
- 請自備泳衣、泳帽、拖鞋、毛巾
- 開放時間：08:30~22:30
- 身高80公分以下免費，80至120公分須購買兒童票 / 團體20人以上享9折優待
SPA露天風呂可分為：泡湯區，溫泉SPA按摩池、兒童遊戲區
- 泡湯區: 有不同精油泡湯池、三溫暖蒸氣烤箱、顏之泉、石板床、溫泉「餓」魚池~
- 溫泉SPA按摩池 : 有十多種不同的SPA 水柱，大人小孩都有不同的按摩享受
- 兒童遊戲區 : 同樣也是溫水池哦
SPA按摩水療池的設施也很多，小孩們也可以抽空過來按摩放鬆一下
親子戲水樂園超好玩
川湯春天旗艦館 資訊
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段218號
- 電話：03 988 9666
- ➤川湯春天旗艦館 詳細圖文介紹
礁溪飯店溫泉SPA泡湯：中冠礁溪大飯店
宜蘭老字號的溫泉飯店，擁有全宜蘭最大的溫泉樂園「星河傳說溫泉SPA水世界」，內含豐富的 SPA 溫泉設施，在戶外的戲水設施裏傳來陳陳的歡樂聲，瘋狂五層樓高溫泉滑水道！還有客房湯屋泡湯，全家都玩的很開心
星河傳說溫泉水世界大致分為：戶外戲水區、泡湯區、室內水療區。這裡擁有50多項高科技水療SPA沖擊設備，除了spa設施最多，還有五層樓高的高空360°旋轉滑水道
星河傳說溫泉水世界 門票價位
▼星河傳說溫泉水世界價位
|收費標準
|成人票
|學生票
|兒童票
|平日價
|$300
|$250
|$200
|假日價
|$380
|$330
|$280
泡湯區：季節夢幻精油泡湯池、泥漿泡湯池(假日開放)、高溫泡湯池、五度冰水池、蘇澳冷泉泡湯池、溫泉石板床、精油蒸氣室、原湯足浴、三溫暖烤箱，好豐富啊!
室內水療區：氣泡按摩池、湧泉按摩、高低穴道定點按摩、灌頂泉等等
中冠礁溪大飯店資訊
- 地址：礁溪鄉德陽路6號
- 電話：03 988 2011
- 星河傳說溫泉水世界 營業時間：早上08:30至晚上22:00 (最後入園時間為21:00)
-
- ➤中冠礁溪大飯店 詳細圖文介紹
礁溪飯店溫泉SPA泡湯：礁溪寒沐酒店
礁溪寒沐酒店的寒沐會館-大眾湯泡湯券：露天裸湯、戶外溫泉游泳池、綜合溫泉池無限時使用，泡湯賞景、SPA水柱按摩一次滿足
設備還很完整的健身房，包含各式有氧器材、飛輪與重訓器材，滿不錯的! 畫面中間的就是時下最流行的健身魔鏡哦
【戶外游泳池】長15公尺、寬7.5公尺，深度1.2公尺的溫泉游泳池
水深45公分的小朋友泳池，設有迷你滑水道
可愛的兒童溫泉戲水池，中間有隻鯨魚呢!!
規劃36度至42度三種不同溫度的湯池，六~八月溫度調整為28度至40度，搭配SPA水柱按摩全身，可以讓身體放鬆一下
若入住飯店房內大浴池和Switch，戶外溫泉SPA游泳池、兒童電動車、PS4競速賽車及任天堂Switch任意暢玩，不少親子遊樂設施，加上原本就有優質的泡湯及游泳池相關設施，MU TABLE自助餐廳，是宜蘭一帶很受歡迎的溫泉酒店之一，真的入住後就不想再出酒店了
▼若選擇入住礁溪寒沐酒店親子飯店、精緻餐廳都非常推薦喔！
- 岩彩海鮮餐廳》現撈漁獲新鮮送上桌，澎派海鮮也有單人套餐
- 川薈中餐廳》相思木燻燒鵝五吃4000元有找！
- MU TABLE自助餐廳》來自寒舍艾美及喜來登素可泰的經典菜色，甜點一級棒
- 沐選》寒沐酒店一樓甜點下午茶
礁溪寒沐酒店 資訊
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路1號
- 電話：03 905 5716
- ➤礁溪寒沐酒店 詳細圖文介紹
礁溪飯店湯屋：沐恩遠東溫泉渡假飯店
礁溪溫泉泡湯推薦【沐恩遠東溫泉渡假飯店】位於礁溪鄉中心的仁愛路上，這一帶生活機能便利。透過網路也很方便。這裏是一般的溫泉渡假飯店，利用比較空閒的時段把房間拿來當湯屋使用。平日90分的泡湯時間，加上溫泉飯店的大湯池，設施備品一應俱全，只要付錢就好了XD ，CP值還滿不錯的。
這其實也是飯店的客房，所以這種客房式的湯屋，設備一應俱全，其實也很舒適、方便
沐恩遠東溫泉渡假飯店 資訊
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽村仁愛路33號
- 營業時間：湯屋時間 11:00-18:00
- 電話：03 9108399
- ➤沐恩遠東溫泉湯屋 詳細圖文介紹
礁溪飯店湯屋：阿先湯泉養生會館
【阿先湯泉養生會館】提供24小時泡湯服務。除了房間有湯池可以泡湯外，也有豪華湯屋、露天風呂，後方也專屬的戶外溫泉SPA，裏面有溫泉游泳地，也有小孩的戲水池，還有日式男女大眾SPA裸湯，女湯佔地100坪、男湯60坪!
這是浴室中的湯池，還不錯吧! 和房間一樣通風和採光都滿不錯的
阿先湯泉養生會館 資訊
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝一路18號
- 電話：03 988 7299
- ➤阿先湯泉養生會館濤屋戶外SPA價位
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