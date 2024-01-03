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來宜蘭找礁溪溫泉、礁溪平價湯屋都在這裡了，這篇推薦16間礁溪熱門的平價百元湯屋、飯店高級溫泉湯屋，重點是有免費停車場可以停車，這些湯屋通常都有盥洗用品，但要自備毛巾，也可以向櫃台購買，順便來礁溪一日遊太好玩了

礁溪平價湯屋TOP 8 推薦清單

TOP 1： 春水笈溫泉湯屋

TOP 2： 春風日式泡湯

TOP 3： 來去泡湯坊

TOP 4： 礁溪四季溫泉

TOP 5： 美慶湯屋

TOP 6： 宜蘭春和泡湯

TOP 7： 源來如池

TOP 8： 礁溪溫泉公園森林風呂

礁溪飯店溫泉SPA湯屋TOP 8 推薦清單

礁溪平價湯屋：春水笈溫泉湯屋

礁溪平價溫泉【春水笈溫泉湯屋】免預約有超大免費停車場，雙人湯屋空間非常大，平均一人不到200元(50分鐘)，還有溫馨家庭五人湯屋和大眾裸湯也不錯，溫泉湯池放水的速度也很快，整體環境乾淨通風良好。這裡24小時營業，半夜從台北殺下來都很方便，比上陽明山近多了

一進來的感受滿寬敞的，整體也很乾淨

湯屋內提供洗髮精跟沐浴乳，只需要自備毛巾跟浴巾就好了，如果忘了帶，櫃台也有賣!

湯屋型態 平假日價位 定價 時間(分鐘) 雙人湯屋 380 450 50 溫馨家庭五人湯屋 680 800 50 大眾裸湯 平假日價位 定價 時間 每人 120 150 不限時間

春水笈溫泉湯屋 店家資訊

地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路1巷17-1號

營業時間：

湯屋營業時間 24小時

大眾池 營業時間：6:00~23:00

24小時 營業時間：6:00~23:00 湯屋需自備毛巾，身高 110公分以上，每加一人50元

電話：03 987 1968

➤春水笈溫泉湯屋詳細圖文介紹

礁溪平價湯屋：礁溪四季溫泉

【礁溪四季溫泉】雙人湯屋50分鐘300元、大眾池120元不限時間，且提供免費吹風機、棉花棒及梳子。這裏也是礁溪溫泉的另一個源頭出口附近是熱門礁溪溫泉、礁溪湯屋!湯屋最大的優點就是乾淨和幽靜，位於熱門【春水笈溫泉湯屋】旁，那邊客滿走過來就好啦！附設免費大停車場，這裏離礁溪轉運站及礁溪車站也算滿近的，走路約十來分鐘就到了。

裏面有沐浴乳及洗髮精滿不錯的

水量很大一下子就滿了，湯池裏有二階，可以半身坐著或全身浸泡在溫泉裏

大眾裸湯

自備毛巾、浴帽，110公分以下孩童請勿進入

湯屋型態 平假日價位 農曆春節 時間(分鐘) 雙人湯屋 300 380 50 加人 50 50 50 大眾裸湯 平假日價位 定價 時間 每人 120 150 不限時間

礁溪四季溫泉 店家資訊

地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路1巷

電話：03 988 3855

冬季營業時間

112/10/28～113/3/31 湯屋 24小時 裸湯 6:00am-23:00pm

提供免費吹風機、棉花棒及梳子

➤礁溪四季溫泉 詳細圖文介紹

礁溪平價湯屋：春風日式泡湯

礁溪平價溫泉【春風日式泡湯】雙人湯屋只要250元(40分鐘)，免費停車場位置寬敞可容納50輛汽車是宜蘭玩水景點、宜蘭室內景點在地人最愛礁溪平價泡湯地方!湯屋環境乾淨、通風良好。推薦買一本十張的溫泉券，會額外送一張當優惠。

來這就能享受到暖呼呼優質湯泉，泉質為碳酸氫鈉泉、水質清澈無味，又有美人湯之稱

女湯大眾池裸湯，感覺也滿寬敞的，有冷泉也有熱泉，因為不限時，所以可以泡得久!!

除了採光外，特別是通風 ( 自然風) ，所以湯屋不會悶悶的，這點很棒

圍籬跟天花板是鐵皮屋，水池有點復古的感覺

這裏的除了水質清澈、環境整潔而且價位平易近人，所以很多長輩甚至一家老小都會喜歡

湯屋型態 平假日價位 定價 時間(分鐘) 雙人湯屋 250 250 40 加人 50 50 40 大眾裸湯 平假日價位 定價 時間 每人 100 100 不限時間

湯屋

90公分以下孩童免費

150公分以下孩童收$30元

加時每20分鐘收120元

喜歡泡湯的朋友可以買湯券，買10送1

大眾裸湯

100公分以下孩童請勿進入

春風日式泡湯 店家資訊

礁溪平價湯屋：來去泡湯坊

這裏的價位平實，環境乾淨簡約、通風採光都很不錯。雙人湯屋一間$300元 / 50分鐘；早鳥優惠時段 : 早上8:00~12:00，雙人湯屋 $250 /50分鐘，小孩110公分以下免費，老闆會給集點卡， 集滿三次可享有VIP 85折優惠，最吸睛的是每間湯屋都有泡澡玩具陪玩。對於喜歡泡湯的湯迷來說，這裡絕對不錯過啊，想要找個安全、明亮及乾淨的湯屋，來這裏就對了。

這裏有些小地方佈置的很不錯，像是屋頂的透光就給人明亮的感受

湯屋第一眼給人的感覺就是滿乾淨的!! 這點有加分

還有四隻可愛的泡湯小物陪玩! 很適合帶小孩的家庭族來泡!有停車場，但入口處在二條大路中間的小巷子，極容易錯過，車道也只容一台車過，需小心

▼來去泡湯坊 收費方式

雙人湯屋一間$300元 / 50分鐘 (40分鐘時會提醒亮燈)

如需加時以25分鐘(半節)計算$150元

成人加收 $100元 (限1位)

高中以下加收 $50兒，110公分以下免費

皆現場候位，無預約服務

▼早鳥優惠時段 : 早上8:00~12:00

雙人湯屋 $250元 /50分鐘

加時半節 每次 $125元

來去泡湯坊 店家資訊

地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路1巷2-1號

營業時間：08:00 – 23:00

電話：0978 832 108

➤來去泡湯坊 詳細圖文介紹

礁溪平價湯屋：美慶湯屋

礁溪平價溫泉【美慶湯屋】有附設停車場，雙人湯屋50分鐘400元，還能欣賞戶外風景。湯屋最大的優點就是乾淨和幽靜，聽說這裏也是礁溪溫泉的另一個源頭出口附近!這間隱身在五峰旗瀑布停車場裏的湯屋，因為會經過收費公共停車場，只要說明來泡湯就可不需付費，直接右轉將車開到湯屋附設停車場。



二樓空間，有13間湯屋

二樓靠溪邊的景色感覺很棒，整體而言湯屋乾淨，溫泉水質很優，CP值高可以來

有這樣滿眼綠意的戶外空間，對於泡湯而言，也是一種享受吧

美慶湯屋 店家資訊

地址：宜蘭縣礁溪鄉五峰路89號

電話：03-9885316

營業時間：09:00~21:00

旺季50分鐘$400元，淡季$250元

湯屋有附洗髮精沐浴乳＋送兩瓶水

一樓公共區可使用免費吹風機

不收五歲以下兒童

➤美慶湯屋 詳細圖文介紹

礁溪平價湯屋：春和泡湯

礁溪平價溫泉【宜蘭春和泡湯】是礁溪老字號的泡湯老店，是整個礁溪溫泉源頭之一。雙人湯屋只要200元/40分鐘，家庭池限5人只要400元/40分鐘，大眾池裸湯一人不限時間只要90元哦！這裡溫泉的品質沒話說，有免費停車場，一入園彷彿時光停留都是舊時記憶的模樣。湯屋沒有沐浴乳、洗髮精之類的備品，毛巾自己帶或加購買，但泡湯價格來的更親民些，所以在地人氣很旺啊！

很難想像這裏一旁是礁溪精華蛋黃區，附近星級旅店林立，這裏真的彷彿時光停留啊

這裏的雙人泡湯池場地不大，一切都很樸素

有大臉盆、勺子、小椅，沒有沐浴乳、洗髮精之類的備品，毛巾自己帶或加購買

沒有蓮蓬頭，跟電視演的一樣，洗完後用盆子裝水再淋浴

五人家庭池 環境比較好且大很多，有家庭帶小孩來泡湯的朋友會比較喜歡

環境比較好且大很多，有家庭帶小孩來泡湯的朋友會比較喜歡 大眾池 有中溫池、高溫池、冷池個一區，切記自己帶沐浴用品和毛巾啊！在地人習慣帶個小籃子裝備品來泡湯

湯屋型態 平假日價位 時間 加人 雙人池 200元 40分鐘 30元 溫馨家庭池 400元 40分鐘 50元 大眾裸湯 平假日價位 時間 每人 90元 不限時間

宜蘭春和泡湯 店家資訊

礁溪平價湯屋：源來如池

【源來如池】，源來如池專業泡湯湯屋24小時營業，是一家位於礁溪熱鬧的德陽路上，鄰近湯圍溝公園。雙人湯屋一間$300元50分鐘、家庭池兩大兩小500元50分鐘、大眾裸湯 $120元不限時間，特點是有免費超大的停車場，溫泉池的高度不深、寬度很足夠，很適合帶小孩子的家庭

礁溪市區之中能有這麼大的停車場真的太難得了，這裏可是黃金地段了，光是這空地都可以蓋一棟大樓了

內部的休息空間

湯屋的內部看起來有點單調，備有椅子跟淋浴，不過整體空間倒是滿乾淨的

湯屋型態 人數 定價 時間(分鐘) 雙人湯屋 2 300 50 家庭湯屋 2大2小 500 50 大眾裸湯 人數 定價 時間(分鐘) 每人 1 120 不限時間

湯屋使用時間以50分鐘為一節(拿鑰匙開始計時)，超出時間每10分鐘60元起

每間湯屋以2人為限(家庭池2大2小)，每增加一人加收100元

兒童身高未超過櫃台高度每2人加收100元，身高超過櫃台以大人計算

源來如池 景點資訊

礁溪平價湯屋：礁溪溫泉公園森林風呂

日本象集團設計號稱全台CP值最高的日式庭園裸湯，森林風呂有男女裸湯每人200元，也有和服浴衣體驗，戶外的環境宛如森林公園

一個人也可以泡湯！



照片來自 礁溪溫泉公園森林風呂臉書

設計公共使用的湯池，若一大群親朋好友來，男女就得分開泡

戶外空間很舒服，不會擁擠，空氣很好

提供多種湯池，每個星期一男女風呂會互換位置，男溫泉的場地比較寬闊且池子比較多，女溫泉的場地比較精巧，各有特色

有提供飲水機跟吹風機，去過的朋友都說氣氛很讚

礁溪轉運站下車一路都有幾米兔兔，非常可愛非常好拍！還有免費溫泉泡腳池、免費手湯喔

礁溪溫泉公園 景點資訊

地址：宜蘭縣礁溪鄉公園路70巷60號

電話：03 987 6739

全年24小時開放

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➤礁溪溫泉公園 詳細圖文介紹

礁溪飯店湯屋：長榮鳳凰酒店

【礁溪長榮鳳凰礁溪酒店高級湯屋】精緻的湯屋使用時間為90分鐘，週日至週五優惠價$1,988元、週六優惠價$2,188元。高級湯屋空間設計雅緻大方，具備飯店客房的大床、迷你吧、備品與55吋液晶電視。神奇的奈米牛奶泡泡浴，加上沒有外人的干擾，實在很享受啊！順便來礁溪一日遊太好玩了

一打開房門就覺得這裏好大啊，大約有10坪大左右吧，果然是高級湯屋

泡湯區很幸運～是兩座湯池耶！

天冷的時候，泡湯真的好舒服，真的不想離開啊

▼另外，也可以選擇入住礁溪長榮鳳凰酒店，溫泉SPA、精緻餐廳都非常推薦喔！

礁溪長榮鳳凰酒店 湯屋資訊

礁溪飯店溫泉SPA泡湯：川湯春天旗艦館

礁溪泡湯擁有800坪溫水樂園!一票玩到底SPA溫泉露天風呂任您泡。若入住後退房還能繼續玩，電動車溜滑梯卡茲童樂園，晚餐享享自助百匯超讚很推薦

SPA露天風呂價位

全票： 平日 260元 假日 350元

學生票：平日 230元 假日290元

兒童票：平日 170元 假日220元

請自備泳衣、泳帽、拖鞋、毛巾

開放時間：08:30~22:30

身高80公分以下免費，80至120公分須購買兒童票 / 團體20人以上享9折優待

SPA露天風呂可分為：泡湯區，溫泉SPA按摩池、兒童遊戲區

泡湯區: 有不同精油泡湯池、三溫暖蒸氣烤箱、顏之泉、石板床、溫泉「餓」魚池~

溫泉SPA按摩池 : 有十多種不同的SPA 水柱，大人小孩都有不同的按摩享受

兒童遊戲區 : 同樣也是溫水池哦

SPA按摩水療池的設施也很多，小孩們也可以抽空過來按摩放鬆一下

親子戲水樂園超好玩

川湯春天旗艦館 資訊

地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段218號

電話：03 988 9666



➤川湯春天旗艦館 詳細圖文介紹

礁溪飯店溫泉SPA泡湯：中冠礁溪大飯店

宜蘭老字號的溫泉飯店，擁有全宜蘭最大的溫泉樂園「星河傳說溫泉SPA水世界」，內含豐富的 SPA 溫泉設施，在戶外的戲水設施裏傳來陳陳的歡樂聲，瘋狂五層樓高溫泉滑水道！還有客房湯屋泡湯，全家都玩的很開心

星河傳說溫泉水世界大致分為：戶外戲水區、泡湯區、室內水療區。這裡擁有50多項高科技水療SPA沖擊設備，除了spa設施最多，還有五層樓高的高空360°旋轉滑水道

星河傳說溫泉水世界 門票價位

▼星河傳說溫泉水世界價位

收費標準 成人票 學生票 兒童票 平日價 $300 $250 $200 假日價 $380 $330 $280



泡湯區：季節夢幻精油泡湯池、泥漿泡湯池(假日開放)、高溫泡湯池、五度冰水池、蘇澳冷泉泡湯池、溫泉石板床、精油蒸氣室、原湯足浴、三溫暖烤箱，好豐富啊!

室內水療區：氣泡按摩池、湧泉按摩、高低穴道定點按摩、灌頂泉等等

中冠礁溪大飯店資訊

地址：礁溪鄉德陽路6號

電話： 03 988 2011

星河傳說溫泉水世界 營業時間：早上08:30至晚上22:00 (最後入園時間為21:00)





➤中冠礁溪大飯店 詳細圖文介紹

礁溪飯店溫泉SPA泡湯：礁溪寒沐酒店

礁溪寒沐酒店的寒沐會館-大眾湯泡湯券：露天裸湯、戶外溫泉游泳池、綜合溫泉池無限時使用，泡湯賞景、SPA水柱按摩一次滿足

設備還很完整的健身房，包含各式有氧器材、飛輪與重訓器材，滿不錯的! 畫面中間的就是時下最流行的健身魔鏡哦

【戶外游泳池】長15公尺、寬7.5公尺，深度1.2公尺的溫泉游泳池

水深45公分的小朋友泳池，設有迷你滑水道

可愛的兒童溫泉戲水池，中間有隻鯨魚呢!!

規劃36度至42度三種不同溫度的湯池，六~八月溫度調整為28度至40度，搭配SPA水柱按摩全身，可以讓身體放鬆一下

若入住飯店房內大浴池和Switch，戶外溫泉SPA游泳池、兒童電動車、PS4競速賽車及任天堂Switch任意暢玩，不少親子遊樂設施，加上原本就有優質的泡湯及游泳池相關設施，MU TABLE自助餐廳，是宜蘭一帶很受歡迎的溫泉酒店之一，真的入住後就不想再出酒店了

▼若選擇入住礁溪寒沐酒店親子飯店、精緻餐廳都非常推薦喔！

礁溪寒沐酒店 資訊

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路1號

電話：03 905 5716





➤礁溪寒沐酒店 詳細圖文介紹

礁溪飯店湯屋：沐恩遠東溫泉渡假飯店

礁溪溫泉泡湯推薦【沐恩遠東溫泉渡假飯店】位於礁溪鄉中心的仁愛路上，這一帶生活機能便利。透過網路也很方便。這裏是一般的溫泉渡假飯店，利用比較空閒的時段把房間拿來當湯屋使用。平日90分的泡湯時間，加上溫泉飯店的大湯池，設施備品一應俱全，只要付錢就好了XD ，CP值還滿不錯的。

這其實也是飯店的客房，所以這種客房式的湯屋，設備一應俱全，其實也很舒適、方便

沐恩遠東溫泉渡假飯店 資訊

礁溪飯店湯屋： 阿先湯泉養生會館

【阿先湯泉養生會館】提供24小時泡湯服務。除了房間有湯池可以泡湯外，也有豪華湯屋、露天風呂，後方也專屬的戶外溫泉SPA，裏面有溫泉游泳地，也有小孩的戲水池，還有日式男女大眾SPA裸湯，女湯佔地100坪、男湯60坪!

這是浴室中的湯池，還不錯吧! 和房間一樣通風和採光都滿不錯的

阿先湯泉養生會館 資訊

地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝一路18號

電話： 03 988 7299



➤阿先湯泉養生會館濤屋戶外SPA價位



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