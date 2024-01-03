前往阿里山比起眾人皆知的台18線，還有一條交通路線的觀光人潮略減一些，但途中所經的景點可是一點都不少，而且少了熱鬧的人潮、車潮後，旅遊品質可說是直線上升！這條交通路線就是東石↔瑞里的166縣道又名瑞水公路。

瑞水公路是嘉義竹崎與瑞里往返的主要道路，也是通往阿里山公路的重要捷徑，其沿途風景宜人、景色優美有許多熱門的景點，像是觀賞雲海、日出的金獅山，有諸多咖啡農場的交力坪，以自然景觀聞名的瑞里等景點，都是值得遊客前往一探究竟之地，而且每年12月至隔年3月是瑞水公路最佳的旅遊時間，氣候涼爽之外，雲海景觀也是最美的！

這次就來分享瑞水公路上的景點、美食、超美民宿以及雨天備案的好去處！

太興岩步道

海拔高度有850公尺的太興岩步道，步道全長650公尺，雙向出入口，起終點處皆設有停車場，而起點處更設有觀景台，是開車就能抵達的賞景景點，觀景台之視野廣闊，不僅能眺望遠方連綿的群山，在瞬息萬變的阿里山，雲霧的千變萬化也常讓此處出現不少令人驚嘆的美景。

喜歡在山林健行的旅客，在觀賞完壯麗山景後，不妨可以順階而下，漫步短短幾十公尺即可浸浴在大自然的芬多精裡，若恰逢 4－5 月的杜鵑季，還能沿途欣賞五顏六色嬌嫩的杜鵑花，在冬季與春季期間也可以在步道終點處附近觀賞梅花及櫻花哦！

太興岩步道 官方起點【23.536372, 120.635257】或 按我導航 。 太興岩步道－第二入口【23.539988, 120.634213】或 按我導航 。 泰興巖：嘉義縣梅山鄉太興村四鄰3號（ 按我導航 ）。

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▲剛好處在茶園之中，想啍首「陸羽泡的茶，像幅潑墨的山水畫。」－周杰倫《爺爺泡的茶》

▲從起點到終點是一路順階而下。

▲12月－1月是梅花盛開的季節。

▲泰興巖是太興岩步道的終點。

圓潭自然生態園區

圓潭自然生態園區位在嘉義竹崎與梅山交界，占地約有5公頃，是原始林相完善、生態豐富的園區，園內主要特色為自然景觀，包含圓潭溪、瀑布、樟腦灶遺跡及步道等。

園區步道分有全長1.5公里的環山步道及0.5公里的賞魚步道，其中的賞魚步道是全段皆為無障礙設施，讓旅客推著兒童推車或輪椅等都能輕鬆賞圓潭溪的魚兒悠悠及如水晶簾的瀑布。

賞魚步道之溪水為圓潭溪，是生毛樹溪的支流，由於位在濁水溪上游，溪水未受汙染，其清澈水質以肉眼即能視見水中生物，如台灣苦花魚、石斑魚及馬口魚等。當日在溪水中時不時飄有銀白色物體，就是台灣的苦花魚，而在賞魚步道的終點處還能遠眺向山瀑布。

▲賞魚步道為無障礙坡道。

▲圓潭溪的溪水清澈見底。

▲溪水上時不時泛有白色的色彩是苦花魚出沒的身影。

▲賞魚步道終點是可以遠望向山瀑布。

圓潭谿餐廳

圓潭谿是位在圓潭自然生態園區內的餐廳，以合菜方式提供在地料理，冬季更是有限定的香筍火鍋，以在地特色酸筍為湯頭，搭配高山當令蔬菜等配料，也提供單點熱炒，其價格更是超值，十人份合菜只要＄3,200，香筍火鍋＄390／份，另外超大碗的野生檸檬愛玉竟然＄50有找！

無論是先到自然園區一逛或是飯後至園區散步，只要將時間安排好就可以前往圓潭谿餐廳享用當地美食，若於平日前往最好是事先預訂，因為位在山區的店家做生意真的比較FREE！

圓潭谿餐廳 供餐時間：0900－1400（平日）、0900－1500（假日）（週二公休） 電話：05－2501670 定位【23.528875, 120.659181】或 按我導航 。

▲圓潭谿餐廳提供之菜色。

▲香筍火鍋＄390／份。

▲份量多到可以一碗兩人吃的檸檬愛玉＄45／碗。

▲除了供餐之外，圓潭谿也有諸多伴手禮可以購買哦！

雲潭瀑布

雲潭步道是通往雲潭瀑布的步道，全長僅有240公尺，是需要折返的單向出口，其入口設有停車場及公廁，是著名的景點之一。其步道由石板階組成有617階，屬於先甘後苦的路線，沿途遇有休憩平台、木造涼亭以及數不盡的茂密竹林，終點為雲潭瀑布的觀瀑台。

雲潭瀑布有「仁壽第一景」美譽，其總共有兩層，第一層的落差有35公尺，在觀瀑台抬頭可見水流沿著岩壁飛瀉而下，在落下的那刻水珠們一一泛起水花，使瀑布猶如一條白絲絹，薄霧這時恰好在碧綠水潭上方繚繞著，好似瀑布及水潭是有溫度的野外溫泉一般熱氣騰騰，而這畫面持續不到一分鐘，白霧就像淘氣的小孩一哄而散，讓雲潭瀑布真實的面貌在此刻清楚地出現在眼前。

617階的距離去程很是輕鬆，辛苦的在於返程爬階，若平時有在健行的旅人，那麼617階就是「a piece of cake.」反之則需在登階時不斷地休息了。

雲潭瀑布 雲潭步道 定位【23.531768, 120.655523】或 按我導航 。

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▲雲潭步道（瀑布）導覽圖。

▲步道一隅。

▲步道階梯是以「之」字型建造。

▲薄霧裊裊的雲潭瀑布。

雲潭舖子

雲潭舖子位於雲潭瀑布（步道）的入口處，主要提供阿里山特色風味料理並以合菜為主，很適合欣賞瀑布、走完步道後前來用餐，也能在此點上一杯咖啡茶飲享受慢生活。由於雲潭舖子平日為不定時公休，若有意前往雲潭瀑布景點及享用舖子美食的遊客，記得先行打電話預約。

其用餐從2人四菜一湯到10人八菜一湯的價格為＄700－＄3,200，主打菜色有阿麗私房滷扣肉、山裡轎篙筍等。飯後可再點上天然蕎麥飲，那濃郁的蕎麥香瀰漫整個味蕾，是喜愛喝茶的人一定會喜歡的茶品！

雲潭舖子 定位【23.531768, 120.655523】或 按我導航 。 雲潭舖子電話：0913－665065（平日不定時公休，請先致電詢問。）

▲當日享用的合菜菜色。

▲雲潭舖子的主打菜色：阿麗私房滷扣肉。

▲在雲潭舖子必買的伴手禮是高麗菜乾＄100／包。

▲冷冷的天喝上一杯蕎麥茶，香氣縈繞鼻間。

晉揚欣茶旅．茶畝田－雨天備案：竹筒烤茶DIY體驗

晉揚欣是嘉義阿里山在地的小農茶庄，對茶葉的栽培、製作、品鑑都深有研究，除此之外，近年更是推出茶事體驗活動，讓旅客了解茶葉製程的同時也體驗到山村生活。

在晉揚欣的室內體驗竹筒烤茶，聽著店家介紹烤茶步驟，竹子以切成一段段，洗淨並曬乾，挑選自己喜歡的竹子段後，裝入茶葉至7－8分滿，拾好並整順竹葉捲起再塞滿竹洞口，防止茶葉掉出，放至炭火盆上烘烤竹筒至焦黃色即可拿起，最後選定一塊漂亮的花布蓋上，並將麻繩一圈圈的繞綁後，就完成了竹筒烤茶的體驗了。

聽起來很簡單，事實操作上真的簡單，完全沒有任何難度，只是在烘烤的過程上所花費的時間需要長一些，而這段時間不只烘烤竹筒，還烤了魷魚條、餅乾與綿花糖等小點心，就是邊吃邊烤邊聊天的輕鬆體驗。

▲竹筒烤茶所盛裝的茶葉種類為金萱或烏龍。

▲把茶葉裝進竹筒裡；用竹葉將其筒口塞住。

▲店家的竹筒烤茶樣品。

▲我捲的竹葉，被人說也捲得太整齊了，一定有強迫症…。

▲上炭火！把竹筒烤到變色。

▲烘烤的過程中還可以吃吃喝喝。

鴻朋啡茶站－雨天備案：倒流香DIY體驗

鴻朋啡茶站是一家結合咖啡、茶葉及民宿的複合式店家，經營者原是茶農人家的一對夫妻，因兒子的返鄉而種植了咖啡，所以小老闆的幫忙之下，鴻朋啡不只能品嚐到茶香，連咖啡香也一併奉上了。

位在店內的1、2樓的房間皆是一間間客房，從2人房、4人房及6人房都有，還有不出房門就能看見日出，實在很適合想要看日出又不想離開被窩的旅人們。2樓的公用區域還有開放式的卡拉OK可使用，喜愛高歌一曲的旅客們也千萬別錯過了。

夜幕來臨後的阿里山，除了無光害的星星堆滿天之外，就無其他的娛樂了，這時候入住鴻朋啡茶站的旅客可以來體驗倒流香DIY，以龍柏粉及粘粉為主要材料，再添加4－5種有各式香氣的橘皮、柚子皮、龍眼、茶粉、咖啡粉、丁香、艾絨及肉桂等香粉，最後以咖啡水或茶水倒入攪拌成粉團狀，就可以開始塑形了。

塑形完後，小老闆會將一顆顆倒流香放入烘乾機乾燥，退房時剛好可以拿回家。倘若非入住鴻朋啡茶站民宿的旅人想體驗倒流香，也可以事先預約體驗哦！

▲小老闆自己手做的倒流香座，雖然手工有些粗糙，但創意滿分！看見都想大笑！

▲倒流香製作的材料們。

▲強迫症如我一定要精準的控制g數；以咖啡水加入攪拌，希望點燃後會有淡淡的咖啡香氣。

▲製作中的倒流香本人，其實很像…，但蠻有趣的就是了。

▲在鴻朋啡茶站不單單可以買茶葉，還能買咖啡來喝哦！

漫步雲端民宿

漫步雲端民宿位在嘉義梅山瑞里村的山間小路裡，其環境不分晝夜都能感受到清幽與靜謐，而在雲霧繚繞的瞬間可以體認到「漫步雲端」之感，民宿提供18間套房，皆為小木屋的木造設計，依照房型計算入住人數可達64人，民宿園區更是與其它只提供客房的民宿不同，還有戶外空間開放活動，讓入住的旅客在春夜裡欣賞點點螢光，在夏季裡清新的綠意茶園，在秋冬逐漸泛黃的落羽松與瀰漫在四周的薄霧，每季都觀賞到這裡不同的景色與面貌。

從民宿大門就能體會到民宿的與眾不同，有比旅客們都巨大的變型金剛在此坐陣，一路走到大廳都能看見以鐵件製作成變形金剛、小小兵等機器人，為漫步雲端增添了幾分俏皮與活潑。

客房的設備也很齊全，無論是嚴寒的冬季或是熾熱的夏季都能靠一台冷暖氣機搞定，想喝茶也有茶包可泡，而且每隔一區域就有提供冷熱飲水機，以妨晚上肚子餓可以趁著店家尚未休息時買一碗泡麵來放，早上還有自助式的中西式早餐可以享用呢！

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▲民宿園區的落羽松超美的！還有園區處處都有機器人。

▲樓中樓的四人房。

▲躺著看星星的雙人房。

▲還有大黃蜂哦！

瑞里印象咖啡民宿

瑞里印象咖啡民宿是一家咖啡莊園結合民宿並提供咖啡烘焙體驗、無菜單在地風味餐料理的複合式店家，咖啡為自家種植與烘焙，來到梅山瑞里可以停下腳步，到此品嚐一杯單品手沖，除了可內用之外，也有提供外帶哦！

其咖啡園就位在民宿下方的農地，咖啡樹上結了一顆又一顆的紅色果實，每年11月是咖啡的採收期，其採收期可長達半年之久，跟著店家老闆的腳步來到日曬室，介紹尚未烘焙過的生豆、蜜處理及日曬豆，從顏色上就可以清楚的辦認了。而咖啡豆會因產區、不同的處理方式及烘焙程度，呈現出的風味及口感也就有所差異，在品嚐過後，個人還是習慣手沖日曬。

印象咖啡的價格大致為＄100－＄220，品項也多以咖啡為主，想要吃點小東西也可以點點現烤的鬆餅。喜歡酸甜口味的人，推薦多多美式，味道上與西西里頗有幾分相像，是杯很適合夏季的咖啡，若不喝咖啡的人可以另外選擇鮮奶茶，茶香濃厚、奶味較淡，適合喜歡茶味比例較重的人，最為特別的是不添加任何一滴牛奶的美式拿鐵，而「拿鐵」就是以美式的泡沫拉出的咖啡花。

另外，這裡種有紫藤花，每當花季時，那滿目的紫色很是浪漫，很值得在花季時前來。

▲瑞里印象咖啡菜單。

▲精品拿鐵。

▲鮮奶茶、美式拿鐵（不加奶）、多多美式及拿鐵。

▲印象咖啡內用座位。

孟宗築民宿

時隔一年重新裝潢的孟宗築民宿，與以往較為簡單的客房大有不同，每一間客房都有著可愛或浪漫等主題風格，店家老闆也是茶農，所以入住孟宗築時，可以至一樓的交誼廳免費品茶，而且不用自己動手，老闆會親自泡菜給客人喝！還可以順道跟老闆聊聊天呢！

這天觀賞了浪漫公主雙人房，一踏入房門就「wow~」不停！紫色的牆面、粉玫瑰仿燭火的燈飾、白紗床幃及鐵花床架，每個元素都會讓內心裡的少女心噴發呀！對間則是可一次入住六人的客房，牆上貼著地中海風格的裝飾貼，又掛上許多與海洋相關的元素掛飾，整體潔淨又明亮，是來梅山瑞里可列入口袋清單的民宿。

民宿的用餐區也打造的很漂亮，以不少舊木框重新漆上顏色裝飾，又有大片透明玻璃窗引進自然光，讓人用餐也心情愉悅呀！戶外還有種植紫藤花，同樣也可以選在花季時前來哦！

▲瓦片的小平房是交誼廳，可以在裡面喝到老闆泡的茶。

▲很浪漫公主風雙人房，旁邊還有貴妃椅呢！

▲地中海風格的六人房。

▲牆上掛有海洋相關元素裝飾，以竹子製作的掛勾是老闆自製的，超想買一個回家裝：）。

▲用餐區。

▲也有提供晚餐預訂哦！

嘉義166縣道伴手禮推薦

遊玩過梅山之後，不難發現許多民宿都是複合式的店家，舉凡住宿、用餐、體驗活動等應有盡有，隨意選擇一家都可以玩得很好，而且每個店家老闆都是熱情以待，讓旅人們倍感溫馨。

住得舒適、玩得愉快、吃得滿意，在搭配166縣道途中美景，安排一日遊或二日遊都是一趟令人放鬆的小旅行，記得離開之前買買屬於當地的伴手禮，像是民宿標配的茶葉、咖啡，怎麼選都好喝！

個人推薦 茗園 的小葉種紅茶，泡再久也不苦不澀，茶香依舊！鴻朋的茶葉也不俗，濾掛咖啡本身帶有果酸味，雖然個人不太愛酸味咖啡，但鴻朋家的酸卻不讓人討厭，而且變冷之後的酸度會下降， 高帝園茶業 的冠軍茶隨身包值得一買，很適合喜歡喝無糖手搖飲的朋友，零嘴類的話，阿里山功夫茶爆米花是帶有茶香偏甜的口味，嗜甜者不妨買一包回家試試，阿里山山葵餅越吃越涮嘴，口味猶如加了芥末鹽的冬筍餅，喜歡有明顯嗆辣味的人一定要買阿里山的芥末花生。

▲泡再久也不苦不澀的小葉種紅茶。

▲鴻朋的紅茶及烏龍茶味道也很不錯。

▲高帝園兩款隨身包都很好喝，只是個人更偏愛冠軍烏龍。

▲喝茶可以配零嘴，爆米花、山葵餅、芥末花生樣樣都少不了。

（本文與嘉義縣166觀光產業發展協會合作，照片與文字心得皆為真實拍攝與實際體驗。）