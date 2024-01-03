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【新店美食】羴(ㄕㄢ)大王羊肉爐，只要$550羊肉爐吃到飽，羊肉片、帶骨羊肉、麻辣羊肉，超級大滿足-近新店捷運站｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2024-01-03 16:35:15 Ruby說美食享受旅行 人氣：102
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：387篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：羴大王羊肉爐
place新北市新店區北宜路一段178號
作者本次評價：
3.20
美味度
3.50
服務品質
3.00
裝潢氣氛
2.00
CP值
3.00
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組合圖.jpg
在新店碧潭風景區附近，有一家名為羴大王養生自助吃到飽羊肉爐的餐廳，

這裡的「羴」字讀音為ㄕㄢ，為了突顯其獨特之處，

是「羶」之異體字，讓人一聽就讓人垂涎欲滴。

【新店美食】羴(ㄕㄢ)大王羊肉爐，只要$550羊肉爐吃到飽，

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羊肉爐自助吃到飽一個人收費為$550，就能品嚐到豐富的羊肉料理，

包括羊肉火鍋片、帶骨羊肉、羊膝、羊骨髓、羊心等等的。

【新店美食】羴(ㄕㄢ)大王羊肉爐，只要$550羊肉爐吃到飽，

羊肉湯頭口感較清淡，屬於養生飲食的口味。

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會先上一盤羊肉火鍋片，附上一盤飯後水果當天是芭樂。

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不收取服務費，湯頭部分需要自己加，可選擇紅燒湯頭或清爽的蔬菜湯頭

醬料也有多分無辣和有辣的醬料，可以搭配羊肉更加美味。

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羊肉的選擇卻相當豐富，包括帶骨羊肉、羊膝、羊骨髓、羊心、羊筋等等。

火鍋料也不遑多讓，有貢丸、九層塔丸子、玉米、凍豆腐、番茄、木耳、

洋蔥、鴨血、蛋餃、芋頭、甜不辣、金針菇、香菜等等。

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蔬菜部分有高麗菜、山茼蒿、茼蒿、

大白菜等當季時令蔬菜，使得肉類和蔬菜搭配更加豐富多樣。

 

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Ruby特別推薦的是這鍋麻辣羊肉，香辣的口感絕對讓你回味無窮，

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麻辣的醬汁還可以搭配麵類或是白飯更是美味可口，

愛辣的饕客絕對會不能錯過。

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飲品部分，提供紅茶和牛蒡茶，紅茶帶有濃郁的古早味。


 

提供8種口味的冰淇淋，為美食之旅劃下完美的句點。

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不論是品味美味羊肉爐，還是欣賞周遭的美景，羴(ㄕㄢ)大王養生自助吃到飽羊肉爐都能為

饕客們帶來一場視覺和味覺的雙重享受。

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【店家資訊】
👉羴(ㄕㄢ)大王羊肉爐
🍽 FB官方粉絲團請點此 
🏠新北市新店區北宜路一段178號
☎️02 2911 2993
⏰PM12:00~PM23:00 (星期二公休)

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌


RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 ，

 

【】｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)
   

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