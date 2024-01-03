台中車站附近有兩間非常有名氣的長崎蛋糕店，分別為坂神本舖與這間鶴堂本舖，每次開車經過坂神本舖常看到滿滿的購買人潮人氣超旺，而這家鶴堂本舖是歷史較悠久的店，兩家的口感與外型略有不同，這次就先來吃看看這間鶴堂本舖吧！

▲坂神本舖與鶴堂本舖這兩間都在台灣大道上，兩間店相距200公尺左右而已，蛋糕有三種size價格分別為：180元、220元和280元。

▲我們這次買的是最小的180元的尺寸，外盒金光閃閃的非常耀眼，正面還印有日式風格的畫作。

▲一盒約有十片蛋糕，蛋糕都切得很厚，一開蓋就聞到淡淡的蜂蜜香氣。

▲蛋糕纖維屬於粗糙類型，口感較為鬆散跟以往吃過較緊實的不同，甜度略甜但沒有到死甜，嚼在嘴中不斷散發出淡淡的蜂蜜香氣，配上熱茶會更剛好！下次有機會再來吃看看另一家做個比較囉！

雞蛋糕短評：蛋糕質地綿密扎實，嚼在嘴中會散發出淡淡蜂蜜香氣，甜度很剛好不會死甜，這家是台中道地老店。



用餐環境

餐點★★★★

服務★★★☆

CP值★★★☆



鶴堂本舖美食資訊：

地址：台中市中區臺灣大道一段292號

電話：0422262939

官網：

營業時間：10:00–19:00(周二、周三、周四公休)

停車場：無

服務費：無

廁所：無

刷卡：無

外送：無



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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