每回到新竹尖石、五峰露營或是景觀餐廳，都會經過關西，經過時就會看到傳承四代，至今已經營90年的【清香飲食店】，由於就在大馬路旁所以相當醒目，多年前我們也有來吃過

這次到老鷹溪步道走走，回程天色已暗，肚子也餓得咕嚕咕嚕叫，我們就順道來吃了！

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清香飲食店 ❙ 招牌客家小湯圓、燜筍爌肉，傳承四代，新竹關西90年老店客家菜!

位於中豐路一段上的清香飲食店，創始於1934年，是全台最老字號的客家餐館

這附近其實還有相當多的美食，像是ㄤ咕麵、鴨香飯等

ADD: 新竹縣關西鎮中豐路一段422號

TEL:03 587 2887

營業時間:11:00-19:30 (週一公休)

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清香飲食店菜單及價格

有單點也有合菜，合菜白飯吃到飽，單點品項有些有大小份可以選擇

店內用餐空間有一二樓，有四人桌及大圓桌，多人聚餐也適合

ㄚ婆燜筍爌肉 $200

也有燜筍或是爌肉分開點的，如果想吃比較多肉就可以單點阿婆爌肉

味道很香，爌肉瘦中帶肥，肥肉部分還不少，我個人是蠻喜歡這樣的肥瘦度，很可以接受，覺得特別香，口感也比較好，不喜歡吃肥肉的可能就會覺得過肥

燜筍口感嫩脆，也很好吃，光是這道燜筍爌肉就可以吃下整碗白飯了

客家小湯圓 $120

湯圓或是粄條都是來這裡必點的，我們就兩個人就擇一點了湯圓

這一碗份量還蠻多，可以至少兩個人分著吃

湯圓多，配料也多，加入香菇、蝦米爆香的湯頭真的很香，紅白手工小湯圓顆顆軟糯又帶有肉香、香菇香，真的會一顆接一顆

苦瓜鹹蛋 $170

還蠻大一盤，苦瓜切得大塊厚實，口感鮮脆，不苦回甘好滋味

蔥燒豆腐 $160

豆腐炸過後再加上醬汁嗆燒出香味，外層微酥、內裡柔嫩，鹹香撲鼻，醬汁很下飯

每一道都是下飯好料理，建議一定要點白飯來配，吃完會忍不住想要再追加一碗的美味！

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