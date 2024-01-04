台北雙城街夜市（晴光市場）美食很多，在夜市最前端的【阿富海鮮粥】生意超好，當天見到排隊人潮我們就跟著排了

實際吃後就會知道為什麼會大排長龍了，海鮮粥料多實在，一碗裡有滿滿的蚵仔、蝦仁、花枝、豬肝、魚肉、肉絲和魚丸等，風味也很不錯，其他的炸三鮮、麻油雙腰等也都是來阿富必點的美食佳餚

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阿富海鮮粥 ❙ 料多實在海鮮粥、炸三鮮，40年老攤，雙城街夜市、晴光市場美食!

阿富海鮮粥地點在雙城街與農安街交叉路口，就在夜市最前端，經過不容易錯過，見到排隊人潮那攤就是了！

無論內用或外帶都是要排隊點餐，內用店家會安排桌位

ADD:台北市中山區農安街14號前（雙城街夜市23號攤）

TEL:0932 194 704

營業時間:17:30-02:00 (週日及一公休)

攤位上新鮮食材相當誘人，點餐後老闆會現場夾料下鍋煮，現點現煮

阿富海鮮粥菜單及價格

沒有點菜單，直接看攤位上價目表點餐，主要賣海鮮粥、麻油雙腰、海鮮湯、炸三鮮及炒飯、炒麵等

最近天氣冷，很適合吃雙腰、腰只，有湯、麻油或清炒可選擇

海鮮粥 $150

看到價格時會覺得有點貴，見到粥本人後就覺得很超值，用料豐富且新鮮，海鮮有蚵仔、蝦仁、花枝及魚肉等，另外還有肉絲及豬肝等，隨便一撈都可以撈到料，吃起來完全不空虛

現點現煮，米粒粒粒分明和大骨高湯搭配得非常好，口感風味都很不錯

蝦仁很大顆，花枝也切得相當大器，蚵仔也很飽滿，讓人覺得滿滿誠意，是很值得吃的一碗海鮮粥

炒飯 $50

有大小可以選擇，大的是70元，另外也有炒麵及米粉，都是已經先炒好的

原本我對於是先炒好的炒飯沒有太多期待，沒想到口感味道也都很不錯耶，這是兒子要吃的，他先吃一口後就說很好吃

炸三鮮 $180

這盤炸三鮮也是誠意十足，有蚵仔、蝦仁及花枝，也可以單點，單點一樣是130元

海鮮用料跟海鮮粥是一樣的，都很新鮮且大器，吃起來也是外酥內嫩的口感

清炒腰只 $220

無論麻油或是清炒都是這價格，麵線則是需要另外加價20元，建議麵線必加，他們家的麵線也好吃

腰只切的大塊厚實，份量也不少，口感很嫩，麵線吸飽湯汁精華吃起來很有味道，這盤也超推薦，喜歡麻油香氣的就可以點麻油風味的！

阿富海鮮粥更曾經獲得臺北市政府舉辦的2008年傳統市場節「天下第一攤網路票選小吃類」第一名，來到雙城街夜市，如果沒有特別想吃的可以考慮吃這攤！

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