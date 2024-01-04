新竹湖口王爺壟自成美食生活圈，柒境鍋物純白絕美的建築更是吸引網美駐足，首創吃火鍋也有前菜、副菜、主食與甜點依序上桌，享用火鍋多了儀式感也豐富生活美學，店內網美風粉嫩恰到好處，選用在地、小農食材讓飲食文化連結更深刻；一樓的落地窗夜色襯托用餐氛圍迷人，二樓整層獨立空間，公司年節、尾牙聚餐都非常適合喔。

柒境鍋物

地址 : 新竹縣湖口鄉達生六街219號

時間 : 11:00 ~ 15:00 | 17:00 ~ 22:00

電話 : 03 599 9319

粉專 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100085638380417

👉柒境鍋物 位置及停車場

來到王爺壟生活圈，轉進達生六街就可以在右方看到美美的柒境鍋物，這天是傍晚時間到達，潔白的建築襯著靛藍夜色，落地窗台透著暖黃的燈光，有著家一般的溫暖氛圍。這一區成為美食區不是偶然，中間一區是免費的停車場，吃鍋用餐超方便；要跟大家提醒柒境鍋物對面的停車場是一轉進巷子就可以看見入口，錯過可就要再走遠一點了喔。

轉進來慢慢前行就會看到入口指標

👉柒境鍋物 環境介紹

是不是超美的！柒境鍋物的環境用粉嫩的色系打造網美風鍋物店，潔白明亮的環境看著乾淨大方，一樓右側座位是半開放式空間，友人相約用餐都能保有些許隱私，左側則是一套10人的長型桌次，有如韓劇豪宅中的華麗廳堂，尤其面對落地大窗，更有著幾分的戲劇感。

入口處這處候位區也是網美打卡牆，女孩們可不要錯過拍照的角度喔~

中島有自取醬料，店家自製的檸檬水、綠茶，飲料有多種碳酸氣泡水和咖啡奶茶機，先跟大家說到了精選奶茶先端一杯，奶茶結合桃子香氣好順口阿！

2樓空間有約50人次的舒適空間，桌次之間寬敞還有附設投影布幕，年終將至新竹、湖口的公司尾牙不用跑大老遠，載歌載舞摸彩抽獎二樓都能符合需求，2樓面對的深邃的夜色有著獨特的景緻。

二樓有屬於自己的飲料機與醬料區

個人很喜歡這個半圓形圍桌，有著韓系的時尚感~

👉柒境鍋物 菜單

首創火鍋套餐從前菜、副菜、主食到甜點套餐模式，從挑選開胃菜、選配雙拼肉盤，再選副食五選一，最後還有甜點作為END，經典單人、雙人套餐還有適合多人聚會的10人饗宴，多種肉類搭配無不貫徹滿滿儀式感~點餐有紙本菜單參考，使用QR CODE點餐。

🔸嚴選雙人(全牛)套餐 $1980

湯頭以原味的昆布玉露、柒境蔬食為底，升級關東壽喜燒、秘製麻辣、鹽味豚骨湯頭加價$60，蒜味剝皮辣椒則是加價$70，昆布玉露湯頭清澈清甜，剝皮辣椒有的特殊的微嗆和甜味，今天眾人首推的是秘製麻辣，由20多種中藥材加上肉荳蔻、大紅袍、乾辣椒熬煮成湯，辣度消退快留下麻香，於口舒服不已。

前菜二選二，明太子冷豆腐與和風鮮蝦沙拉，若非有已經上了湯鍋，前菜端上都還以為來到的是西餐廳！芙蓉豆腐搭配鮮蝦佐配明太子，和風沙拉口感清爽很開胃。菜盤特別與在地小農配合，綠色葉菜與高麗菜是等皆為有機栽植，即便是吃不完也一定要打包帶回家才不會浪費栽植者與店家的心意；菜盤貼心的可以更換肉盤，有牛胸腹、培根豬和梅花豬可以選擇，可以依照當天飲食習慣搭配選用。

柒境鍋物為湖口在地牛柒集團旗下品牌，研發出的餐點都希望可以讓大家都品嘗，今天還送上與牛柒丼食堂聯名的燒肉飯糰，燒肉的甜香飯糰可以用手拿著吃，可以用筷子吃還可以海苔包一包大口朵頤，好吃又好玩。

今日的雙人全牛套餐主食以翼板牛、無骨牛小排、頂級霜降和頂級背肩搭配成嚴選四拼肉盤，頂級背肩和翼板有著豐厚的口感，翼板的肉感皺褶多，口感較足；無骨牛小排肉質上選，涮過湯頭鮮嫩噴汁超爽嫩，頂級霜降的油花分布較多，肉感中多些柔嫩。

頂級背肩

左/霜降 右/翼板

培根豬和梅花豬一則單點一則為菜盤兌換，菜盤可替換牛胸腹、培根豬和梅花豬三選一，單點價都是$220，兌換等值相當高喔~培根豬涮過後油脂處有更多Q脆，而梅花豬是真的有愛！入口的香甜一吃就能感受，與牛肉肉品不惶多讓。

海鮮盤搭配有天使紅蝦、蛤蜊、鱸魚和扇貝，天使紅蝦很大尾，是相當不錯的等級！扇貝很大一片，保鮮不錯煮過後也不會縮水，鱸魚的膠質滿點，而且附上檸檬片，這也是我近期喜歡的吃法，川燙過後與檸片入口，酸中略苦更能彰顯魚肉鮮美，蛤蜊可以用專門的煮籠，不用怕蛤蜊肉張開後跑掉，顆顆飽滿也很不錯。

這一管啵啵花枝漿，花枝漿添入魚卵，吃得到整塊整塊的花枝，魚卵於口中啵啵作響！另外可以再加點柒境綜合手工丸，有青蔥、玉米、木耳、蒜頭、泡菜、芋頭和九層塔多種口味，個人對泡菜偏好，每一顆都有不同的驚喜口感。

手工丸共有7種不同口味

副食選有芋香米飯(大窩口米)與韓式拉麵，這款韓式拉麵久煮不爛，可以放著煮著吸飽湯汁；芋香米飯非常建議沒吃過一定要吃一次！選用湖口自家的大窩口米，咀嚼有著芋頭味道香，友人頭一回吃到超驚奇的喔！

餐點過後柒境會附上甜點，今天的有冰淇淋與蛋糕兩種可選，冰淇淋是塔拉朵冰淇淋，蛋糕今日送上巧克力蛋糕，濃郁的口感很有層次，蛋糕每段時間都會更換，只送上店主自己覺得好吃的才會納入菜單上，貼心如斯還繪上柒境的畫盤~為今天的大餐畫上完美的句點~

👉柒境鍋物 營業時間地址

柒境鍋物

地址 : 新竹縣湖口鄉達生六街219號

時間 : 11:00 ~ 15:00 | 17:00 ~ 22:00

電話 : 03 599 9319

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