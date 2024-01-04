什麼？距離開店半小時前

門口排隊的人潮少說也有20公尺以上了

到底是什麼店可以這麼誇張

排隊人潮排成這樣子

這家超級厲害

擁有頂天實力等級的店家

就是位於永和福和路上的

師大分部臭豆腐(新北永和店)

不到１小時就賣光光的頂天級臭豆腐

這家是第一家有店面的分店

最一開始是一台小貨車，在公館偏僻的地方賣

現在永和開了一間店面，原本的貨車還是有開的~

師大分部臭豆腐(新北永和店) 目錄

師大分部臭豆腐(新北永和店) 菜單

師大分部臭豆腐(新北永和店) 店內環境

師大分部臭豆腐(新北永和店) 推薦餐點

師大分部臭豆腐(新北永和店) 評價

師大分部臭豆腐(新北永和店) 影片介紹

師大分部臭豆腐(新北永和店) 店家資訊

師大分部臭豆腐(新北永和店)菜單

店家的門面

是沒有做招牌的

外觀就是鐵門這樣子~

門口貼著臭豆腐小份60元，大份80元

此外，還有限定每個人限購三份~

這樣子的方式還不錯

可以讓大家可以不用等這麼久

又可以讓大家買到

師大分部臭豆腐(新北永和店)店內環境

雖然是一間外觀看起來舊舊的臭豆腐店

但裡面的還是有內用空間

大概五桌雙人桌

此外，還有冷氣~

以臭豆腐店來說算是非常不錯

臭豆腐 大份 80元

不論是內用還是外帶，最多可以買三份

如果內用吃一份的話

那麼你可以外帶二份走~

點餐的時候

老闆還會問你要不要加辣

臭豆腐的外觀

炸的非常的酥脆

呈現出漂亮的蜂巢狀

不得不說

他們家的臭豆腐真的超臭的

如果家裡有不喜歡臭豆腐味道的朋友

一定要選擇在戶外吃

吃的時候

一定要沾著底部的醬油

讓裡面能夠吸收滿滿甘甜的醬油

這樣子才能最突顯臭豆腐最美好的滋味

真的是會讓人一口接一口

而辣椒的部份

建議大家可以不用加

因為他們的辣椒是鹹味的那種

跟臭豆腐不搭~

泡菜吃起來清脆又爽口

不得不說

吃過這麼多臭豆腐來講

這家臭豆腐的味道幾乎可以說是頂天等級

臭味臭的沒話說

酥脆也是酥到沒話說

搭配甘甜的醬油膏

讓臭豆腐吸滿醬汁

味道一絕~

這家臭豆腐的再訪率絕對是100%

不吃會後悔的地步

另外提醒大家，想吃到最酥的口感

還是內用比較好哦~

師大分部臭豆腐(新北永和店) 影片介紹

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店名：師大分部臭豆腐(新北永和店)

營業時間：15:00~18:00 六、日公休

地址： 新北市永和區福和路352號

地圖：



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聲明：

*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

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