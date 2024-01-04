什麼？距離開店半小時前
門口排隊的人潮少說也有20公尺以上了
到底是什麼店可以這麼誇張
排隊人潮排成這樣子
這家超級厲害
擁有頂天實力等級的店家
就是位於永和福和路上的
師大分部臭豆腐(新北永和店)
不到１小時就賣光光的頂天級臭豆腐
這家是第一家有店面的分店
最一開始是一台小貨車，在公館偏僻的地方賣
現在永和開了一間店面，原本的貨車還是有開的~
店家的門面
是沒有做招牌的
外觀就是鐵門這樣子~
門口貼著臭豆腐小份60元，大份80元
此外，還有限定每個人限購三份~
這樣子的方式還不錯
可以讓大家可以不用等這麼久
又可以讓大家買到
雖然是一間外觀看起來舊舊的臭豆腐店
但裡面的還是有內用空間
大概五桌雙人桌
此外，還有冷氣~
以臭豆腐店來說算是非常不錯
不論是內用還是外帶，最多可以買三份
如果內用吃一份的話
那麼你可以外帶二份走~
點餐的時候
老闆還會問你要不要加辣
臭豆腐的外觀
炸的非常的酥脆
呈現出漂亮的蜂巢狀
不得不說
他們家的臭豆腐真的超臭的
如果家裡有不喜歡臭豆腐味道的朋友
一定要選擇在戶外吃
吃的時候
一定要沾著底部的醬油
讓裡面能夠吸收滿滿甘甜的醬油
這樣子才能最突顯臭豆腐最美好的滋味
真的是會讓人一口接一口
而辣椒的部份
建議大家可以不用加
因為他們的辣椒是鹹味的那種
跟臭豆腐不搭~
泡菜吃起來清脆又爽口
吃過這麼多臭豆腐來講
這家臭豆腐的味道幾乎可以說是頂天等級
臭味臭的沒話說
酥脆也是酥到沒話說
搭配甘甜的醬油膏
讓臭豆腐吸滿醬汁
味道一絕~
這家臭豆腐的再訪率絕對是100%
不吃會後悔的地步
另外提醒大家，想吃到最酥的口感
還是內用比較好哦~
營業時間：15:00~18:00 六、日公休
地址： 新北市永和區福和路352號
地圖：
聲明：
*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*
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