今天來嚐鮮新開不久的火鍋店，這間 十三鍋八德店 看著評價不錯，又離家很近就過來吃，以個人小火鍋為主，最低價素食鍋218元起，且享有自助吧無限取用吃到飽，包含了滷肉飯／冬粉／甜湯／飲料／冰淇淋，其中滷肉飯超級好吃有驚豔到啊😆😆~肉肉品質和湯底／菜盤等品質都不錯，我們都蠻喜歡的。
十三鍋八德店 | 位置
十三鍋位在八德介壽路上，離人氣店家錢都涮涮鍋非常近，只有幾個店面的距離，剛開始難免想，開在這裡是誰給的勇氣XD，不過實際吃了後，覺得也是相當不錯，想吃鍋物有更多不同選擇。
店家名稱：十三鍋八德店
電話：03-3767568
地址：桃園市八德區介壽路一段801號
營業時間：11:00–20:30 周一公休
十三鍋八德店 | 環境
十三鍋店面並不大，不過大大的招牌十分顯目，其中那布條標語讓人覺得可愛XD，事實上我們也覺得蠻好吃的😂😂。
店內是深長型的座位，桌面寬敞，擺上了菜肉盤等都還有餘裕不會覺得太擠，桌和桌之間的距進也很寬，不會和別桌離太近很侷促。
環境嶄新整潔，整體用餐的感受很舒適。
牆上貼著海報，說明肉品都是現切，非組合肉。
除了白飯自取吃到飽外，後方枱面上是冬粉！連冬粉也是想吃多少就拿多少，覺得蠻佛心的，旁邊水壺是高湯，煮到中途湯不夠了就自己加。
旁邊是醬料區及滷肉燥和綠豆湯，單吃白飯不夠味的話，強烈推薦一定要澆這滷汁！簡直強到不行XD。
這滷肉飯真的非常好吃，我們都很愛😂！滿滿肉燥不是只有滷汁，且鹹香美味，真心覺得比外頭有些賣滷肉飯的店家還要優質XD，這個絕對必吃。
甜品是綠豆湯，滿滿一鍋也是很有誠意，不過甜度對我來說有些高，適合螞蟻人XD。
各式醬料在此自己調配，外頭基本上會寫上醬料名，不過有其中幾個因為字掉了，所以不太好辨認XD，之後看到店家努力在補上😆。
飲料部份有綠茶／汽水機／咖啡機，基本款都具備，也覺得夠喝。
一旁是火鍋必備冰淇淋，其中有個色彩繽紛的口味很吸引我，等等再來吃它XD。
十三鍋八德店 | 菜單
原則上先選肉品再選湯底，最便宜的素食鍋是218元，最高單價是398元，也可更換成不同湯底，一律加69元，口味選擇還蠻多的。
孩子部份，100-140公分的單點低消99元，140公分以上低消199元，用餐時間90分鐘。
點好後先去櫃台結帳，另外十三鍋只收現金哦！
餐點介紹
今日午餐：爆炒石頭鍋／起司牛奶鍋／剝皮辣椒雞鍋。
肉品部份選擇牛五花和豬五花。
爆炒石頭鍋
老爺向來愛這種石頭火鍋，加入了魷魚碎／洋蔥／蒜頭先爆炒後再加入高湯，比起傳統湯底更多加了香氣。
炒料部份會由店員來進行，經過一番爆炒，辛香味立馬衝出，香噴噴的石頭火鍋湯底就完成。
菜盤部份有高麗菜／小白菜／菇類／豆皮／花椰菜／南瓜／各式火鍋料等，品項也蠻豐富，重點是頗新鮮脆綠，品質不錯。
這兩盤肉量都是正常份量，肉肉控可再加價升級雙倍肉肉！不過我們實力沒那麼堅強，一般份量就夠吃XD。
牛五花油脂鮮甜而不油膩，在鍋中輕涮幾下就可開吃，吸附了火鍋湯汁後更加美味。
石頭湯底喝起來滿滿辛香，充滿傳統台味，沾醬配搭沙茶醬，個人小火鍋也能吃出古早石頭鍋風味。
起司牛奶鍋
少爺最愛起司牛奶，每吃小火鍋的必點口味😂😂，奶香濃郁，加上起司片愈加香醇。
起司牛奶鍋搭配的是豬五花，顏色鮮嫩，和牛五花顏色頗神似。
當然吃起來是大不同！肉質甜脆可口，沒有豬腥味也不錯。
明明有白飯和冬粉吃到飽，不過特愛王子麵的少爺還是想吃XD，只好滿足屁孩需求了。
蛤蜊剝皮辣椒雞鍋
寒冬想來個暖呼呼雞湯，推薦這個蛤蜊剝皮辣椒雞鍋，這我很喜歡耶！都還沒加入菜盤配料，光腿肉部份就給得不少。
使用的是金蘭剝皮辣椒，和雞腿／蛤蜊一起熬煮，湯頭超甘甜！帶著微微辣度，但不會過辣到難以承受。
我們這天剛從宜蘭露營回來，結果下了兩天雨實在狼狽🙈🙈，這雞湯喝下去身體都暖了起來，把寒氣都驅除了，真的超舒服。
雞腿可搭配胡椒鹽食用，不過清爽系如我覺得單吃就已經很美味囉！
雞湯我喝了不少，整個吃超飽😂！最後來試試這彩虹冰淇淋口味，顏色美麗，吃起來也香甜可口，為這餐劃下完美句點。
餐後心得
今日嚐鮮，覺得十三鍋無論在肉品／湯底上都有用心，菜盤也新鮮，自助吧特別是滷肉飯真的大推😂😂，覺得是值得一吃的火鍋唷！
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店家資訊
店家名稱：十三鍋八德店
電話：03-3767568
地址：桃園市八德區介壽路一段801號
營業時間：11:00–20:30 周一公休
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