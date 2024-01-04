為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 桃園市八德區十三鍋八德店-桃園八德/新鮮美味肉多多！超美味滷肉飯x甜湯飲品冰淇淋吃到飽

桃園市八德區十三鍋八德店-桃園八德/新鮮美味肉多多！超美味滷肉飯x甜湯飲品冰淇淋吃到飽

2024-01-04 19:10:10 潔絲蜜 人氣：111
share
窩客好文

潔絲蜜

發表篇數：567篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 八德區

造訪商家：十三鍋八德店
place桃園市八德區介壽路一段801號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

今天來嚐鮮新開不久的火鍋店，這間 十三鍋八德店 看著評價不錯，又離家很近就過來吃，以個人小火鍋為主，最低價素食鍋218元起，且享有自助吧無限取用吃到飽，包含了滷肉飯／冬粉／甜湯／飲料／冰淇淋，其中滷肉飯超級好吃有驚豔到啊😆😆~肉肉品質和湯底／菜盤等品質都不錯，我們都蠻喜歡的。

十三鍋八德店 | 位置

十三鍋位在八德介壽路上，離人氣店家錢都涮涮鍋非常近，只有幾個店面的距離，剛開始難免想，開在這裡是誰給的勇氣XD，不過實際吃了後，覺得也是相當不錯，想吃鍋物有更多不同選擇。

店家名稱：十三鍋八德店
電話：03-3767568
地址：桃園市八德區介壽路一段801號
營業時間：11:00–20:30 周一公休

十三鍋八德店 | 環境

十三鍋店面並不大，不過大大的招牌十分顯目，其中那布條標語讓人覺得可愛XD，事實上我們也覺得蠻好吃的😂😂。

店內是深長型的座位，桌面寬敞，擺上了菜肉盤等都還有餘裕不會覺得太擠，桌和桌之間的距進也很寬，不會和別桌離太近很侷促。
環境嶄新整潔，整體用餐的感受很舒適。

牆上貼著海報，說明肉品都是現切，非組合肉。

除了白飯自取吃到飽外，後方枱面上是冬粉！連冬粉也是想吃多少就拿多少，覺得蠻佛心的，旁邊水壺是高湯，煮到中途湯不夠了就自己加。

旁邊是醬料區及滷肉燥和綠豆湯，單吃白飯不夠味的話，強烈推薦一定要澆這滷汁！簡直強到不行XD。

這滷肉飯真的非常好吃，我們都很愛😂！滿滿肉燥不是只有滷汁，且鹹香美味，真心覺得比外頭有些賣滷肉飯的店家還要優質XD，這個絕對必吃。

甜品是綠豆湯，滿滿一鍋也是很有誠意，不過甜度對我來說有些高，適合螞蟻人XD。

各式醬料在此自己調配，外頭基本上會寫上醬料名，不過有其中幾個因為字掉了，所以不太好辨認XD，之後看到店家努力在補上😆。

飲料部份有綠茶／汽水機／咖啡機，基本款都具備，也覺得夠喝。

一旁是火鍋必備冰淇淋，其中有個色彩繽紛的口味很吸引我，等等再來吃它XD。

十三鍋八德店 | 菜單

原則上先選肉品再選湯底，最便宜的素食鍋是218元，最高單價是398元，也可更換成不同湯底，一律加69元，口味選擇還蠻多的。
孩子部份，100-140公分的單點低消99元，140公分以上低消199元，用餐時間90分鐘。
點好後先去櫃台結帳，另外十三鍋只收現金哦！

餐點介紹

今日午餐：爆炒石頭鍋／起司牛奶鍋／剝皮辣椒雞鍋。
肉品部份選擇牛五花和豬五花。

爆炒石頭鍋

老爺向來愛這種石頭火鍋，加入了魷魚碎／洋蔥／蒜頭先爆炒後再加入高湯，比起傳統湯底更多加了香氣。

炒料部份會由店員來進行，經過一番爆炒，辛香味立馬衝出，香噴噴的石頭火鍋湯底就完成。

菜盤部份有高麗菜／小白菜／菇類／豆皮／花椰菜／南瓜／各式火鍋料等，品項也蠻豐富，重點是頗新鮮脆綠，品質不錯。

這兩盤肉量都是正常份量，肉肉控可再加價升級雙倍肉肉！不過我們實力沒那麼堅強，一般份量就夠吃XD。

牛五花油脂鮮甜而不油膩，在鍋中輕涮幾下就可開吃，吸附了火鍋湯汁後更加美味。

石頭湯底喝起來滿滿辛香，充滿傳統台味，沾醬配搭沙茶醬，個人小火鍋也能吃出古早石頭鍋風味。

起司牛奶鍋

少爺最愛起司牛奶，每吃小火鍋的必點口味😂😂，奶香濃郁，加上起司片愈加香醇。

起司牛奶鍋搭配的是豬五花，顏色鮮嫩，和牛五花顏色頗神似。
當然吃起來是大不同！肉質甜脆可口，沒有豬腥味也不錯。

明明有白飯和冬粉吃到飽，不過特愛王子麵的少爺還是想吃XD，只好滿足屁孩需求了。

蛤蜊剝皮辣椒雞鍋

寒冬想來個暖呼呼雞湯，推薦這個蛤蜊剝皮辣椒雞鍋，這我很喜歡耶！都還沒加入菜盤配料，光腿肉部份就給得不少。

使用的是金蘭剝皮辣椒，和雞腿／蛤蜊一起熬煮，湯頭超甘甜！帶著微微辣度，但不會過辣到難以承受。
我們這天剛從宜蘭露營回來，結果下了兩天雨實在狼狽🙈🙈，這雞湯喝下去身體都暖了起來，把寒氣都驅除了，真的超舒服。

雞腿可搭配胡椒鹽食用，不過清爽系如我覺得單吃就已經很美味囉！

雞湯我喝了不少，整個吃超飽😂！最後來試試這彩虹冰淇淋口味，顏色美麗，吃起來也香甜可口，為這餐劃下完美句點。

餐後心得

今日嚐鮮，覺得十三鍋無論在肉品／湯底上都有用心，菜盤也新鮮，自助吧特別是滷肉飯真的大推😂😂，覺得是值得一吃的火鍋唷！

桃園住宿折扣優惠

精選飯店 特色
南方莊園渡假飯店 水療／溫泉／兒童戲水池，親子度假溫泉飯店首選
名人堂花園大飯店 和史努比一起玩！全台唯一棒球與史努比聯名度假飯店
桃園大溪笠復威斯汀度假酒店 南洋度假風情，獨立景觀陽台及頂級泳池
綠藤輕旅 Xpark，華泰名品城走路5分鐘，小資輕旅口袋名單
和逸飯店‧桃園館 全台首間五星級海洋主題飯店，鄰近Xpark，華泰名品城
福容大飯店 – 桃園機場捷運A8 機場捷運線A8站內，捷運出口即通飯店
沐楓商旅 中壢夜市及中壢火車站步十分鐘

桃園景點優惠票券

景點行程 資訊
桃園 Xpark 水族館門票 NT$ 550 | Klook 訂購Xpark水族館門票，掃QR Code即可入館，不必排隊購票，輕鬆入場！(體驗文)
手信霧隱城：飲品套票・DIY套票 NT$ 279 | 彷彿直飛日本！漫遊江戶老街城下町(體驗文)
桃禧漫遊渡假露營園區 NT$ 6,000 | 一泊四食・二食豪華露營饗宴
桃園小人國主題樂園門票 最優價格 | 超過100座世界各國知名迷你建築景觀，讓你實現環遊世界的夢想
拉拉山神木群森呼吸一日遊 NT$ 1,000 | 景點導覽+來回車資+西點餐盒
桃園巧虎夢想樂園：門票・套票 NT$ 799 | 鄰近新光影城、Xpark、華泰名品城，吃喝玩樂超簡單！
雄獅文具想像力製造所｜門票 NT$ 450 | 一座以美學為依歸，成就探索創意、孕育美感的互動式美術館

店家資訊

店家名稱：十三鍋八德店
電話：03-3767568
地址：桃園市八德區介壽路一段801號
營業時間：11:00–20:30 周一公休

搜尋更多文章，和蜜蜜一起到處吃到處玩！
潔絲蜜愛生活部落格：https://shimei77.com/
潔絲蜜愛生活粉絲專頁：https://www.facebook.com/jasmine1207


如果您喜歡我的文章的話，請到潔絲蜜愛生活臉書粉絲專頁按讚，最新好吃好玩分享不漏接！文章歡迎任意分享，若全文引用，煩請事先取得同意。有任何想法請在下方留言讓我知道，謝謝您～！

好人按讚發大財
誠心分享保平安

延伸閱讀

檢舉
share
chevron_left

桃園市中壢區逸小鍋鍋の物-桃園中壢/自助吧多樣

台中市北屯區台中日光溫泉會館-台中北屯/餐飲x

chevron_right
延伸閱讀
澤香香烤鴨-桃園八德/鹹香重口超下飯好唰嘴!強烈建議先預訂
 潔絲蜜
皇佳燒臘便當-桃園八德/清爽不油肉大塊!新鮮實惠好飽足美味便當
 潔絲蜜
雲泰美食館-桃園八德/平價高CP值人氣雲泰異國料理
 潔絲蜜
台中西屯特色火鍋 饗鍋物料理 今年冬天必吃麻油湯底暖呼呼！
 Liz
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up