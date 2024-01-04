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"公仔迴轉壽司-科工館創始店"經過很多次，每次在外面看都在想說他到底是賣公仔? 賣壽司? 還是展覽?? 朋友南下到科工館玩，就來嘗鮮看看，來科工館終於不再只有麥當勞和醉便宜可以選擇，還有大人小孩都喜歡的迴轉壽司店，內用外帶都有，想吃合菜就可以選"天沁食府"。

中午時段我們先預約，幸好有現場預約，人真的不少阿! 說是公仔迴轉壽司，其實是店內有非常多、超級多的大小公仔，



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媽媽我其實很抖，超怕恐龍兄弟一不小心就撞倒、碰倒的，記得帶孩子來，要牽好手、多多提醒孩子注意





用餐時間到才開始唱名，幸好孩子都被螢幕上的航海王卡通給吸引，不會亂跑。進入後會分兩邊，左邊是公仔壽司，右邊是天沁食府。



每個角落，除了用餐區都是滿滿的公仔展示櫃，喜歡公仔的大小朋友一定會看得很過癮



提供免費麥茶、白開水

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費用是看盤子顏色，從40元~120元都有



點餐方式是掃QR碼，手機點餐。當然主要還是迴轉壽司拉~ 餐點都會有透明蓋，這點還滿衛生的



因為帶孩子一起吃，沒有完整拍到全部照片，就幾張代表一下，餐點全名有點忘記，再請以現場為主喔!

[牛肉手捲]



[豬肉起司]



[鰻魚壽司]80元，滿大片的





小孩必點茶碗蒸



餐點整體偏台式，雖然沒有外面日式連鎖店專業，但儀式感孩子很買單。店內不定時有辦小活動，孩子能吃得開心又滿足，才是最重要的。

位置就在科工館北館的地下室停車場旁，上廁所要走出餐廳到停車場旁上。



「公仔迴轉壽司-科工館創始店」相關資訊：

地址：807高雄市三民區九如一路720號【科工館北館內 地下停車場入館行人出口旁】B1

營業時間：禮拜一公休、11:30–20:00