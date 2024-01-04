高雄美食推薦這家牛小弟牛排總店，牛小弟牛排總店可以說是夜市平價牛排的王者！基本上一開攤直接排隊到收攤，牛小弟牛排總店原本是在鼎山夜市，後來鼎山夜市熄燈後，遷址到天天新黃昏市場，人氣不降反升，生意跟鐵板一樣超級火爆！現在來看看牛小弟牛排總店的厲害之處吧！

牛小弟牛排總店｜交通方式、停車資訊

牛小弟牛排總店就位在高雄三民區的天天黃昏市場，天天黃昏市場本身就有自己的停車場，所以停車相當方便，也因為是在黃昏市場裡，所以用餐環境比較簡陋，但絲毫不影響生意，內用區一樣是滿滿的客人

除了內用外，客人更多的是在外帶區，光是外帶就必須動用超過五名工作人員才可以消化，真的是有夠扯的！

外帶用的鐵板麵跟蛋，鐵板麵炒好直接用鐵鍋分裝，根本來不及慢慢裝…

牛小弟牛排總店的牛排煎台，老實說這是我看過最誇張的牛排煎台，煎台上幾乎都是滿滿的肉，不管是雞排、牛排、豬排幾乎都是沒停過的一直狂煎，之前新聞有介紹過，一次一口氣可以煎40片雞腿排，現場看真的有夠壯觀的！

放牛排也是豪邁，反正就是把整個鐵板塞滿就對了！

煎好的雞腿排堆到高高的拿去旁邊的鐵板區分裝！

牛小弟牛排總店｜菜單

牛小弟牛排總店餐點非常簡單，就是招牌上這五種，豬排、牛排、雞腿排、厚片牛排、嫩肩牛排，價格也是一路上漲，畢竟萬物皆漲，不漲應該也是不太能撐，雖然漲價也是還算能接受的範圍

對了，內用紅茶跟玉米濃湯也是喝到飽，餐具也請自取唷，濃湯普普，但紅茶倒是還不錯，算是夜市紅茶中難得很好喝，不會過甜又冰

牛小弟牛排總店｜推薦必點

雞腿排，牛小弟牛排總店的招牌，很多人都是為了這個而來，超大一塊又厚，140元真的非常超值，如果不想吃麵還可以換成蛋，聽說以前是不吃麵可以換五顆蛋，現在換兩顆，也是很威了！加起來總共三顆蛋！

去骨很方便吃，雞腿排相當厚實，雞皮薄脆好似餅乾，皮下脂肪甘甜無比，雞腿肉相當厚實，一口咬下甘美的肉汁瞬間充滿口腔，雞汁的香濃香氣逼人，好吃極了！

嫩煎牛排，嫩煎牛排是有厚度的那種，值得一提的是這裡的黑胡椒醬真的很棒，黑胡椒的香氣很足，勾芡感也恰到好處，經過煎炙，牛排香氣有夠濃郁啦，肉質也算柔軟，是好吃的牛排

這的鐵板麵是用細扁麵，用大鐵鍋翻炒再放上炙熱的鐵板，鐵板上有塗上奶油，經過加熱奶油香氣整個釋放，加上番茄醬汁翻炒的鐵板麵，吃起來Ｑ軟順口，味道也很夠，份量也很夠，吃完一份牛排超有飽足感的！

高雄有許多美食愛好者都曾品嚐過牛小弟，大多數人對其印象相當不錯。尤其是那特殊的醬料，絕對是一大亮點，另外，其肉質和麵條也表現得相當出色，對於價格在百元牛排來說，牛小弟確實物超所值啊

牛小弟牛排總店

地址：高雄市三民區明誠一路508號

電話：0939 348 353

營業時間：17:00–00:00（週二公休）

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