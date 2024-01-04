【台中食記】天天饅頭

買完長崎蛋糕後，第二市場附近有一家非常有名氣的排隊小攤"天天饅頭"，他們賣的是包紅豆餡的日式小饅頭，麵皮呈現飽和的金黃色，內餡紅豆綿密，每到假日總是大排長龍，當天等了20分鐘左右才排到，70年的老攤還有如此的魅力真的很讓人驚豔！
▲天天饅頭位在成功路的巷子中，曾有多間電視節目報導，排隊人龍很有默契的呈現L型的往騎樓排去不影響交通。
▲很特別的是店家還提供了四張椅子供顧客坐著享用，真的非常貼心！
▲饅頭以前是一顆5元漲到了現在的6元，但還是算便宜，店家還提供數量與價格的對應表格。
▲饅頭都是現點現包現炸，雖然排隊的人潮多但店家的動作也非常快，點完餐後馬上就丟入油鍋來炸，大約五分鐘就好了。
▲饅頭一定要趁熱吃才好吃，外皮炸得酥酥香香的沒有油膩感，拿在手上頗有重量。
▲內餡的紅豆塞得很飽滿，口感綿密甜度很剛好，與外面酥香的餅皮融合得超好，真的有夠好吃！
雞蛋糕短評：饅頭是小粒的外皮吃起來酥酥香香的，沒有不好聞的油耗味，內餡是紅豆泥，口感綿密甜度很剛好，一定要趁熱吃，攤販旁有提供椅子可坐著吃，老爺爺對小朋友很友善。
用餐環境
餐點★★★★☆
服務★★★★
CP值★★★★
天天饅頭美食資訊：
地址：台中市中區台灣大道一段336巷
電話：0422250868
官網：天天饅頭
營業時間：09:00–18:00(周一公休)
停車場：無
服務費：無
廁所：無
刷卡：無
外送：無
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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